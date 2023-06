Englesko izdanje Tuđmanove biografije

Iz tiska je izašla velika monografija pod naslovom FRANJO TUĐMAN – A Political Biography: Partisan, General, Historian, Dissident and First President of Croatia, autora Jamesa J. Sadkovicha.

Hrvatsko izdanje ove knjige objavio je Večernji list 2010. godine, a sad je u nakladi Despot infinitusa objavljena u engleskom izvorniku, proširena i dorađena u odnosu na hrvatsko izdanje. To je prva znanstveno obrađena politička biografija Franje Tuđmana na engleskom jeziku.

Ova obimna studija objektivno prosuđuje Tuđmana, u kojoj autor piše “hladne glave”, nastoji biti objektivan. Kako sam kaže, on svoje zaključke ne oblikuje kako bi oni služili moralnim ciljevima, odgovarali zahtjevima istraživačke stipendije, umirili anonimne čitatelje, svidjeli se njegovim kolegama ili umirili njegove prijatelje. On jednostavno želi shvatiti svoju temu i pokušava ostati objektivan. Ili, kako kaže Sadkovich, on je imao skroman cilj, shvatiti Tuđmana onoliko koliko je to mogao.

Knjiga je podijeljena na poglavlja u kojima Sadkovich obrađuje Tuđmana kroz sve njegove životne mijene, a posljednje poglavlje, koje je i svojevrsni epilog, odnosi se na razdoblje hrvatskog osamostaljenja i suvremene hrvatske države.

Sadkovich je dugogodišnjim istraživanjem Tuđmanove biografije nastojao objasniti njegov intelektualni i politički razvoj prije 1990. godine, pri čemu nastoji ispraviti mnoge predrasude i kriva mišljenja o Tuđmanu koja su se uvriježila do naših dana. Koliki je opseg njegovog istraživanja, dovoljno pokazuje popis izvora i literature koju je Sadkovich prostudirao i pročitao. Teško da je itko toliko pročitao o Tuđmanu kao on.

No, ova knjiga nije samo Tuđmanova biografija. Iz nje izbija i duh vremena u kojemu je Tuđman odrastao i sazrijevao, u kojemu se formirao i u kojemu je djelovao. Nakon čitanja knjige mnogi će dosta toga naučiti ne samo o Tuđmanu nego i o našoj suvremenoj povijesti, o odnosima u staroj Jugoslaviji, o Drugom svjetskom ratu i poraću, a najviše o mnogobrojnim procesima u komunističkoj Jugoslaviji, kako u politici, tako i u historiografiji.

Dodatna je vrijednost knjige to što u njoj imamo i opširan pregled pisanja nekih zapadnih povjesničara i drugih stručnjaka o Jugoslaviji i njezinom raspadu, čiji su projugoslavenski stavovi umnogome odredili i percepciju kakvu Tuđman danas uživa u svijetu, kao razbijač te iste Jugoslavije.

Ipak, ono što je najvažnije, mnogi koji pročitaju ovu knjigu shvatit će da o Tuđmanu zapravo nisu znali dovoljno ili da su bili bombardirani svakojakom propagandom koja je rodila mnoge predrasude.

Recenzenti knjige su dr. sc. Mario Jareb i dr. sc. Nikica Barić s Hrvatskog instituta za povijest.

James J. Sadkovich je američki povjesničar hrvatskog podrijetla (Milwaukee, 10. V. 1945). Doktorirao je povijesne znanosti na Sveučilištu Wisconsin-Madison (1982.). Nastavnik na više američkih sveučilišta; autor rasprava iz hrvatske i europske povijesti XX. st. Član Hrvatske akademije u Americi te uredničkog odbora Akademijina časopisa Journal of Croatian Studies. Djela: Talijanska potpora hrvatskom separatizmu, 1927–1937 (Italian Support for Croatian Separatism, 1927–1937, 1987), Talijanska mornarica u II. svjetskom ratu (The Italian Navy in World War II, 1994), The U.S. Media and Yugoslavia, 1991-1995 (1998.) i dr.

Tekst: Zvonimir Despot

Slika: Despot infinitus