Dvobroj Žive zajednice za siječanj i veljaču

Dvobroj izvještava o 5. obljetnici HKM Dublin u Irskoj te o proslavi 85. obljetnice rođenja i 30. obljetnici smrti prof. Mate Lešćana, koji je dugi niz godina djelovao i u HKM Frankfurt am Main. Predstavljena je i knjiga Ante Pranjića Pilipovića „Iseljenici i HKM Augsburg“, Naklada Bošković, Split, 2021.

Iz tiska je izašao dvobroj broj „Žive zajednice“ za siječanj i veljaču 2022., glasila hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, koji od rujna 1978. izlazi u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda u Frankfurtu na Majni.

Na naslovnici je, povodom Stepinčeva, spomenik bl. Alojziju Stepincu ispred župne crkve Presvetog Trojstva u Krašiću, a na zadnjoj stranici slika povodom tridesete obljetnice priznanja Republike Hrvatske od strane Svete Stolice 13. siječnja 1992., na kojoj su kardinal Franjo Kuharić, papa sv. Ivan Pavao II. i prvi predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman.

„Donositi radosnu vijest i pokraj nemira i nevolja“, naziv je priloga u rubrici „Iz Crkve u svijetu“ u kojem se govori o novogodišnjem primanju pape Franje članova Diplomatskog zbora akreditiranih pri Svetoj Stolici, 10. siječnja 2022. „Nikada ne smijemo zaboraviti da postoje neke trajne vrednote“, premda nije uvijek lako prepoznati ih. No, potrebno ih je prihvatiti jer to društvenoj etici daje čvrstoću i stabilnost. Pri tome je posebno papa Franjo upozorio na „pravo na život od začeća do naravnoga završetka“, kao i na pravo na vjerske slobode, istaknuo je papa Franjo. Iz Crkve u domovini ističe se vijest o odlikovanju vrhosanskog nadbiskupa kardinala Vinka Puljića od strane predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića te nedavno održanom 62. Teološko-pastoralnom tjednu u Zagrebu o temi „Preobrazba svećeništva u promjeni epohe“. U novom je dvobroju i intervju s doc. dr. sc. Marijanom Togonal s Odjela za komunikologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta iz Zagreba pod naslovom „Duhovno nas štivo obogaćuje i učvršćuje našu vjeru“. U sklopu teološkog osvrta „Prispodobe – Isusov model poučavanja“ s. M. Tea Barnjak, mag. theol. iz Münchena, ovaj put puta piše o Isusu koji poučava polazeći od iskustva i životnog konteksta slušanja. Donesena su i iscrpna izvješća o spajanju hrvatskih katoličkih misija Aschaffenburg i Würzburg, o proslavi 5. obljetnice Hrvatske katoličke misije Dublin u Irskoj te o proslavi 85. obljetnice rođenja i 30. obljetnici smrti prof. Mate Lešćana, koji je dugi niz godina djelovao i u HKM Frankfurt am Main. U novom dvobroju su donesene personalne promjene u hrvatskoj pastvi u Njemačkoj u posljednje vrijeme. Predstavljena je i knjiga Ante Pranjića Pilipovića „Iseljenici i HKM Augsburg“, Naklada Bošković, Split, 2021. Tu su i redovne rubrike „Dječji kutak“, koji je priredila Željka Čolić, i „Mladi i mediji“, u kojoj je tekst dr. sc. Danijela Labaša „Patimo li od nomofobije?“.

Delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina u svojoj Poruci u sklopu priloga na njemačkom jeziku piše o himnu hvale i zahvale „Te Deum laudamus“ (Tebe, Boga, hvalimo) i njegovoj važnosti u europskom kontekstu.

Glavni urednik „Žive zajednice“ dr. Adolf Polegubić Uvodnik je naslovio „Kardinalu Puljiću Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom“, osvrnuvši se na odlikovanje koje je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović dodijelio kardinalu Vinku Puljiću. Kardinal Puljić je odlikovan za izniman doprinos u očuvanju hrvatskog identiteta te za iznimne uspjehe u međureligijskom, kulturnom i humanitarnom djelovanju.

Tekst : Adolf Polegubić