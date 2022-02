Dubrovački snimatelj u Indiji snimio dokumentarac o svetom Vlahu

U osvit 1050. Feste svetoga Vlaha, u kinu Visia, premijerno će biti prikazan dokumentarac o svetom Vlahu u Goi koji je Maroje Žanetić s kolegama s HRT-a lani snimao u indijskoj pokrajini poznatoj po štovanju dubrovačkog parca. Televizijska premijera bit će na Prvom programu na Kandeloru

U utorak, 1. veljače, veliki je dan za dubrovačkog snimatelja Maroja Žanetića. Te večeri, u osvit 1050. Feste svetoga Vlaha, u 19 sati u kinu Visia za posjetitelje s pozivnicom i u 20.15 sati za ostale zainteresirane, premijerno će biti prikazan dokumentarac o svetom Vlahu u Goi koji je Maroje s kolegama s Hrvatske televizije lani u studenome dva tjedna snimao u indijskoj pokrajini poznatoj po štovanju dubrovačkog parca.

U Indiji je bio s novinarom reporterom Draganom Nikolićem i terenskim snimateljem Stjepanom Betijem, a u ‘finalizaciji proizvoda’ montažerski im je pomogao dubrovački zet Dubravko Prugovečki, HTV-ov veteran poznat po odlično prihvaćenom četverodijelnom igrano-dokumentarnom serijalu Doba uskoka.

– U utorak ću i ja s publikom prvi put vidjeti cjeloviti materijal ‘Od Dubrovnika do Goe’. Zahtjevan je to zadatak bio, no ipak je najveći izazov bilo samo putovanje do Indije u pandemijskim uvjetima. Išao sam ja i na mnoga druga daleka odredišta, bio sam u Japanu, Vijetnamu, Koreji i Americi, ali Indija je stvarno bila posebno iskustvo. Nismo išli turistički, nego ciljano zbog posla, svaki dan sam bio s kamerom tako da nemam percepciju te ogromne zemlje kao posjetitelj, no svakako je bilo izazovno, od klime, prehrane, smještaja…- kaže Maroje o okolnostima rada na filmu koji će premijeru na Prvom programu HTV-a imati na Kandeloru, u srijedu u 21.05 sati.

Ekipa nacionalne televizije je za Dubrovački prošle jeseni opisala doživljaje na terenu tijekom snimanja priloga o crkvici Svetog Vlaha, Sao Brazu. Pohvalili su domaćine koji su o njihovu posjetu objavili zapažen tekst u The times of India, dnevniku koji ima nakladu veću od 2 milijuna, a ugostila ih je i tamošnja turistička zajednica. ‘Od Dubrovnika do Goe’ govori o povijesnim i vjerskim sponama Dubrovačke Republike i Goe, bivše portugalske kolonije gdje postoji crkva posvećena dubrovačkom parcu.

Osim Goe, Marojeva indijska turneja rezultirala je i filmovima o 75. obljetnici neovisnosti Indije od britanske krune, filmskoj meki Bollywoodu i indijskom start up carstvu koje će uskoro prikazati HTV.