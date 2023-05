Druženje Dubašnica Social Cluba za “mali Uskrs”

Članovi Kluba Dubašnica, Dubasnica Social Club (osnovan 1940.) čiji sadašnji predsjednik je Ive Žgombić, organiziraju svake godine tradicionalno okupljanje na Mali Uskrs (Bijela Nedjelja 19. travnja), na dan Kluba. Ovaj klub jedan je od aktivnijih krčkih klubova jer kasnih 60-tih i 70-tih godina stigao je najveći val krčkih doseljenika u New York iz Dubašnice (danas općina Malinska-Dubašnica). Članovi vjerno održavaju ta druženja uz misu, glazbu uživo, ples i tradicionalna hrvatska jela. Ovaj put druženje je bilo u Rudar Miners Club u Astoria, NY.

Najveći broj iseljenika s otoka Krka nastanio se u New Yorku i okolici. Ondje, unutar četiriju naraštaja, danas obitava 4 do 6 tisuća ljudi krčkih korijena. Otočani su u SAD-u osnovali čak 14 iseljeničkih društava, udruga i klubova. Na području New Yorka aktivno djeluje Društvo Omišljana, Klub žena otoka Krka, Dubašnica Social Club te Klub otok Krk.

Foto: Ivo Bogović NY

Tekst: Ivo Bogović / Renata Garbajs / HMI

Izvor: Krčani u New Yorku, Anton Bozanić