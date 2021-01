Društvo prijatelja Hajduka Stuttgart uvodi Kids Club

Po uzoru na Njemačke klubove, Društvo planira uvesti KIDS CLUB, ustvari poseban program za najmlađe članove. Predsjednik DPH Stuttgart Robert Tin Škalic kaže kako je riječ o odgoju novih hajdukovaca

Za Društvo prijatelja Hajduka (DPH) Stuttgart 2020. godina je završila s rekordnih brojem od 1.106 članova. Za 2021. već sada imaju u najavi više od 200 novih.

Godine 2019. organizirali smo “Hajduk Split FAMILY DAY” i osjetili potrebu da se djeci ponudi još nešto dodatno. U Njemačkoj skoro pa svaki klub ima svoj program. Neki klubovi djecu vode čak i na utakmice, neki imaju časopise za najmlađe članove, u nekima djeca s igračima ulaze na teren itd. Dakle ne radi se samo o marketingu, radi se o edukaciji i odgoju. Tu se i mi vidimo.

Prošle godine smo među našim članovima imali oko 220 djece od 0-12 godina. To je potencijal i naša ciljana skupina koju želimo aktivirati. Ako ih 50 sudjeluje u našim akcijama, ispunili bi sva naša očekivanja. Prošle godine došli smo do rekordnih 1.106 članova, a ove je cilj imati ih barem 1107. Naa nama je da to ostvarimo.

(Fenix magazin/SIM/ Zvonko Bosnić)