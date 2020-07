Dizajnerica Ana Buljan nominirana za Emmy

Dizajnerica seta HBO-ove serije “Nasljeđe” (Succession) za svoj rad nominirana je za najprestižniju svjetsku televizijsku nagradu Emmy

Za snimanje druge sezone hvaljene i napete HBO-ove serije “Nasljeđe” (Succession) ekipa projekta odabrala je lani Hrvatsku, a da je odluka bila itekako dobra, te da se domaća produkcija pokazala iznimnom dovoljno govori podatak da je dizajnerica seta Ana Buljan za svoj rad nominirana za najprestižniju svjetsku televizijsku nagradu Emmy https://www.emmys.com/bios/ana-buljan.

Naime, uz Anu Buljan u istoj je kategoriji nominiran i čitav njezin tim, koji je pridonio u kreiranju scenografije ove satirične serije s neobičnim obiteljskim zapletima i raspletima.

Inače, u obrazloženju za nominaciju stoji kako je Buljan s timom zaslužila nominaciju za desetu, posljednju epizodu druge sezone serije nazvanu “This Is Not For Tears” koja je emitirana lani u listopadu, a set je dizajnirala i za epizodu “DC”. Serija se snimala prošle godine u srpnju, a neke od lokacija su bile u okolici Cavtata i na Korčuli.

Prije no što je dala svoj doprinos na seriji “Nasljeđe”, Ana Buljan bila je bila je dio umjetničkog i dizajnerskog dijela ekipe “Zagrebačkih priča”, HBO-ove serije “Ubi me dosada”, filma “Odmetnici”, također snimanog u Hrvatskoj, “Goltzius and the Pelican Company” i brojnih drugih. Trenutno boravi na Kubi gdje se školuje u međunarodnoj školi za film i televiziju Escuela Internacional de Cine y Television EICTV u gradu San Antonio de los Baños.

