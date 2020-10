Nova Publishers Inc. iz New Yorka (SAD) izdala je knjigu čiji je urednik znanstvenik i književnik, profesor emeritus Sveučilišta u Splitu dr. sc. Matko Marušić. Djelo prezentira ono najvažnije što bi o Hrvatskoj trebali znati stranci, ali i potomci naših iseljenika koji ne govore hrvatski jezik

Nova Publishers Inc. iz New Yorka (SAD) https://novapublishers.com/shop/croatia-past-present-and-future-perspectives/ nedavno je izdala probni otisak vrlo vrijedne knjige čiji je urednik znanstvenik i književnik, profesor emeritus Sveučilišta u Splitu. Djelo nosi znakoviti naslov: sažeto prezentira ono najvažnije što bi o Hrvatskoj trebali znati stranci, ali i potomci naših iseljenika koji ne govore hrvatski jezik. I to je jedna od bitnih značajki knjige koja je tiskana na engleskome upravo zato što se ne rijetko srećemo ili s potpunim nepoznavanjem hrvatske povijesti, kulture i društvene zbilje, ili se o svemu tomu iz raznih razloga u svijetu govori i piše pristrano i ideološki obojeno.

Urednik dr. sc. Matko Marušić autor je predgovora i dijela knjige koji govori o hrvatskoj budućnosti, dok je sažeti prikaz povijesti Hrvata (od dolaska na Jadran do pristupa Europskoj uniji napisala Karmen Perković, profesorica povijesti iz Zagreba. Željko Holjevac, sveučilišni profesor povijesti iz Zagreba opisao je položaj hrvatskoga naroda u Austro-Ugarskoj i njegovu borbu za samostalnost, a Sanda Hamm, sveučilišna profesorica hrvatskoga jezika iz Osijeka, autorica je poglavlja o hrvatskom jeziku, njegovom povijesnom razvoju i značajkama i razlikama u odnosu na srpski jezik. Povjesničarka Esther Gitman iznijela je još jednom na svjetlo dana istinu o blaženom kardinalu Alojziju Stepincu u svjetlu njegovih nespornih zasluga u spašavanju ljudskih života i požrtvovnom humanitarnom radu pogotovu tijekom Drugoga svjetskog rata, ali i progona što ih je za života doživio i nepravednih objeda koje se mogu čuti i danas iz nekih krugova. Darko Richter, ugledni liječnik iz Zagreba osvijetlio je lik maršala Svetozara Borojevića (s kojim je u srodstvu). Marino Erceg, komunikolog iz Zagreba napisao je dio o jugoslavenskom “komunizmu s humanim licem” (tijekom 60-ih godina prošlog stoljeća) i to je čitatelju prikazao kroz autentična pisma Smiljane Rendić koja je zapostavljena i u našoj javnosti gotovo nepoznata, ali svakako predstavlja značajnu osobu u našoj novijoj povijesti. Neka od prijelomnih razdoblja novije hrvatske povijesti (Hrvatsko proljeće i Domovinski rat) opisali su povjesničari Josip Mihaljević iz Zagreba i Andrijana Perković-Paloš iz Splita, a složene hrvatsko-srpske odnose tijekom XIX. i XX. stoljeća sažeto i koncizno je raščlanio ugledni splitski političar i liječnik Mihovil Biočić. Politolog, istraživač, novinar i publicist, Igor Vukić iz Zagreba, kroz analizu kontroverznog filma “Dnevnik Diane Budisavljević” ilustrirao je povezanost hrvatske prošlosti i sadašnjosti. I na kraju (ali ništa manje važno), urednik Matko Marušić je u obliku SWOT-analize donio procjenu budućnosti Hrvatske.

Treba još spomenuti kako su recenzenti knjige Hrvat iz SAD-a, dr. sc. Neven Karlovac, pokojni prvi predsjednik Hrvatskog Sabora Žarko Domljan te profesori Sveučilišta u Splitu Edi Miloš (povijest) i Goran Kardum (psihologija). Rukopis su lektorski uredili dr. sc. Neven Karlovac i njegov sin Harwey Karlovac, dok su preporuke na koricama knjige dali Žarko Domljan, predsjednik Hrvatskog svjetskog sabora Vinko Sabljo i američki profesor engleskog jezika i dekan Los Angeles Valley Collegea (Kalifornija, SAD) Marwin S. Zuckerman. koji o knjizi kaže:

Poveznica na knjigu: https://novapublishers.com/shop/croatia-past-present-and-future-perspectives/

Link na kojem možete čuti intervju dr. sc. Matka Marušića Hrvatskom radiju Split vezano za knjigu https://radio.hrt.hr/radio-split/clanak/croatia-past-present-and-future-perspectives/243636/?fbclid=IwAR3H5ShdNPc0BTPjaXgS7t7yUtAUFFIP_HQPE08ERRA6k5_mGsXUSGkwPY4

Opširnije https://portal.braniteljski-forum.com/blog/vijesti/vrijedna-i-znacajna-knjiga-za-one-koji-zele-tocan-i-sveobuhvatan-pogled-na-hrvatsku

