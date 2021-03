Četiri hrvatska filma na festivalu u Portugalu

Svi filmovi i programi festivala održat će se u virtualnom prostoru i u partnerstvu s glavnom neovisnom portugalskom streaming platformom Filmin

U natjecateljski program četvrtog izdanja portugalskog međunarodnog filmskog festivala BEAST, koje se u Portu održava od 24. do 28. ožujka, uvrštena su čak četiri hrvatska kratkometražna filma.

U programu EastWave, usmjerenom na prikazivanje kratkometražnih i srednjometražnih igranih filmova perspektivnih mladih redatelja, prikazuje se kratkometražni igrani film “Južno voće” redatelja Josipa Lukića, izvijestio je HAVC.

Program EastDoc, koji promovira odabrana kratkometražna i srednjometražna dokumentarna ostvarenja srednje i istočne Europe, donosi film “Mačka je uvije ženska” redateljica Martine Meštrović i Tanje Vujasinović.

Kratkometražni eksperimentalni filmovi “Jabuka, tri dvopeka, jogurt” redateljice Anite Čeko i film “ALEPH ZETA (XVII): The star” redateljice Ane Buljan odabrani su u natjecateljski program experimentalEAST.

Svi filmovi i programi festivala održat će se u virtualnom prostoru i u partnerstvu s glavnom neovisnom portugalskom streaming platformom Filmin.

Programi BEST IFF-a, kao što su Focus Country (Rumunjska ove godine), V4 Screen, EastWave, ExperimentalAST i EastDoc bit će dostupni do 4. travnja pretplatnicima Filmina ili putem plaćanja po pregledu na njihovoj mrežnoj stranici.

Uz Filmin streaming platformu, neke od aktivnosti poput Q&A s autorima, BEAST razgovora, The Mirages of Freedom (selekcija ukrajinskih eksperimentalnih filmova od 1960-1980) i School Visit programa bit će dostupni bez naknade i to preko platformi poput Vimea, YouTubea, Twicha, Facebooka i Instagrama.

Festival će i nakon ovogodišnjeg izdanja nastaviti s aktivnostima sve do 1.lipnja, kroz posebne online mjesečne projekcije i događaje, kao i kroz Višegrad Film Hub – industry event posvećen zemljama Višegradske skupine (Češka, Mađarska, Slovačka i Poljska) koji uključuje dodatne online projekcije, masterclassove i radionice s mogućnošću održavanja nekih aktivnosti uživo u Portu. (Hina)