Božićni broj časopisa Most – The Bridge

Glasilo HKM London Most )The Bridge pokrenut je 2008. godine sa svrhom da pridonese rastu hrvatske katoličke zajednice u Ujedinjenom Kraljevstvu te poveže hrvatsku i englesku kulturu. Časopis pokriva područje od crkvenih, pastoralnih, kulturnih i povijesnih tema do suvremenih događanja hrvatske zajednice okupljene oko Hrvatske katoličke misije. Tekstovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku.

U novome broju na 136 stranice surađuje više od dvadeset suradnika.

U spomen na 10. obljetnicu smrti Krste Cviića Vladimir Pavlinić ističe kako je Cviić „slijedio istinu vjere i otkrivao svijetu istinu o Hrvatskoj“. „Svi se mijenjamo i nema dvojbe da će Hrvatska nakon korone izgledati sasvim drukčije. Iskreno se nadam, bolje i organiziranije te da će se u njoj više cijeniti ljudskost, zajedništvo, plodovi vlastite zemlje, inovativnost i funkcionalnost“, naglasio je u razgovoru s Vladimirom Gossom istaknuti hrvatski komunikolog Božo Skoko. Jakov Mlinarević donosi prigodni tekst o hrvatskom kulturno-povijesnom nasljeđu, ističući da su „Hrvati vrlo star narod, bogate povijesti i kulturne baštine, ali kako je ta povijest ponajvećma bila turbulentna i nepovoljna“.

Most – The Bridge donosi i osvrt na važnija događanja u životu londonske hrvatske katoličke zajednice u 2020. godini. Pokretač i glavni urednik je fra Ljubomir Šimunović, voditelj HKM London. Hrvatska katolička misija u Londonu ima aktivnu facebook stranicu: https://www.facebook.com/hkmlondon

, a može je se pratiti preko mrežne stranice: https://hkmlondon.org/.

