Božićna kampanja Hrvatske bratske zajednice Amerike

Ovih dana započela je jubilarna 65. Božićna kampanja za Školarinsku zakladu HBZ-a Amerike, čiju mladost očekujemo idućeg ljeta u Zagrebu. Nagrada od 5.000 dolara čeka studenta koji napiše najbolji esej o umjetnoj inteligenciji i industriji osiguranja s fokusom na fraternalističke aktivnosti

Školarinska zaklada Hrvatske bratske zajednice Amerike (The CFU Scholarship Foundation) jedinstven je obrazovni fraternalistički program američkih Hrvata i njihovih prijatelja na sjevernoameričkome kontinentu. Svjetlo Božića održalo je desetljećima iskru nade u srcima hrvatskih iseljenika daleko od staroga kraja, zavičaja vlastitih predaka. Lani je Zaklada stipendijama nagradila 159 studenata u ukupnom iznosu od 157.400 USD. Tekuća akademska godina mogla bi biti počašćena i većim brojem stipendija, a posebna nagrada od 5.000 dolara čeka studenta koji napiše najbolji esej na temu umjetne inteligencije i industrije osiguranja s fokusom na dobrotvorne aktivnosti, najavio je glavni predsjednik HBZ-a Edward W. Pazo. Stipendije se kreću u iznosima od 500 do 1.250 USD. Za one studente HBZ-a koji pohađaju Medicinski fakultet dostupne su dodatne tri godine stipendiranja. Zaklada je pokrenuta u Pittsburghu prije 65 godina (1958.). Američki Hrvati, kao naša najbrojnija prekooceanska iseljenička zajednica, tradicionalno koriste priliku tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana da prigodnim financijskim darom velikodušno podrže ciljeve Školarinske zaklade Hrvatske bratske zajednice Amerike, šaljući istodobno čestitke s najboljim željama svojim prijateljima diljem SAD-a, Kanade i Hrvatske. Jubilarna Božićna kampanja s hvalevrijednom misijom, prema riječima glavne rizničarke i tajnice HBZ-a Bernadette Luketich- Sikaras, počela je 1. XI. 2023. i trajat će do 28. II. 2024. Posljednjih desetljeća imovina Školarinske zaklade HBZ-a iz Općeg fonda te fondova 111 specijalnih zaklada stalno raste, omogućujući u prosjeku dodjelu 200 stipendija godišnje mladima, zahvaljujući filantropiji našijenaca svih naraštaja. Svijest o značaju ulaganja u obrazovanje mladih u hrvatskoj prekooceanskoj dijaspori oblikovala se desetljećima prije nego u matičnoj zemlji.

U europskim zemljama, s bliže nam strane oceana, zaklade su doživjele nagli rast tek 80-ih godina prošloga stoljeća. Poticaji za taj procvat, čini se, povezani su s ondašnjom političkom stabilnošću i ekonomskim napretkom kao rezultatom uspona neoliberalne koncepcije države. Međutim, uspon zaklada pokazuje i određeni odmak od socijalne države uz poimanje kako se država ne može skrbiti za sve socijalne, kulturne i obrazovne potrebe društva. Tako su zaklade doživjele jači razvoj kao odraz društveno odgovornog poslovanja, uspona srednje klase, deregulacije tržišta i privatizacije. U Europi mnoge zaklade osnivaju institucije, vlade i Europska unija s ciljem afirmacije ekonomije dijeljenja između europskih demokratskih društava. To su zaklade poput Europske kulturne zaklade, Europske zaklade za znanost, Europske zaklade za socijalnu politiku itd. Procjenjuje se da u Europi danas postoji oko 200.000 zaklada. Broj zaklada varira od zemlje do zemlje, ovisno o fleksibilnosti pravnog okvira za zakladništvo. U Hrvatskoj su tijekom povijesti postojale raznolike zakladne aktivnosti i tipovi zaklada. Najraniji podaci o zakladama potječu iz 16. stoljeća kada su zaklade većinom bile pod vodstvom Crkve, usredotočene na podjelu stipendija. Početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj je tako bilo registrirano oko stotinu zaklada, ali ih je socijalistička revolucija pomela sa scene 1945., nacionaliziravši im imovinu i zabranivši im djelovanje. Prvim višestranačkim demokratskim izborima i osamostaljenjem Lijepe Naše vraćaju se zakladničke i filantropske aktivnosti za stipendiranje učenika i studenata, a trenutačno ih je registrirano trostruko više nego u (ne)slavnoj prošlosti.

S ponosom zato ističemo kako je naša dijaspora u zapadnim demokracijama znatno ranije prakticirala zakladništvo kao sredstvo za mobiliziranje vlastite etničke zajednice i provedbu njezinih vizija usredotočenih na očuvanje hrvatskoga identiteta u multietničkome mozaiku sjevernoameričkog kontinenta, gdje se građani hrvatskih korijena udružuju na vlastitu inicijativu kako bi unaprijedili život u lokalnoj zajednici u sklopu domicilnog društva, ojačavši ulaganjem u obrazovanje mladih socijalnu pokretljivost darovitih sunarodnjaka na društvenoj ljestvici najrazvijenije ekonomije svijeta. Opći fond Školarinske zaklade dosegao je desetak milijuna dolara. Za šest i pol desetljeća Zaklada je investirala u studiranje više tisuća članova HBZ-a. Zahvaljujući viziji utemeljitelja Zaklade svake zime obnavlja se njezin fond Božićnom kampanjom. Poticajan je svježi primjer odsjeka 136 HBZ-a, čiji je predsjednik Richard Grubić za 100. obljetnicu Američko-hrvatskog kluba u Lorainu (OH) donirao ček od 50.000 dolara za pokretanje Školarinskog fonda toga odsjeka, poručio je Franjo Bertović, potpredsjednik HBZ-a. Sve pristigle donacije transparentno se objavljuju u Zajedničaru . Svim donatorima velika hvala za sve što čine za naš narod i Hrvatsku bratsku zajednicu Amerike, a njihov pomladak s radošću iščekujemo u Zagrebu na festivalu, koji će se održati krajem lipnja u organizaciji Hrvatske matice iseljenika.

Tekst: Vesna Kukavica; Foto: Arhiv HMI