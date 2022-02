Povorke će predvoditi prepoznatljivi likovi, medo, Bošnjak, didak i batinaš, a sudjeluju članovi kulturnih društava iz Baje i okolnih naselja. Povorke će pratiti orkestri „Čabar“ i Bačka“, a nakon susreta maškara okupljene će pozdraviti glavna pokroviteljica priredbe gradonačelnica Klára Nyirati

U suorganizaciji Grada Baje, gradske Hrvatske samouprave, Bačkog kulturnog centra i Kulturnog centra bačkih Hrvata 26. veljače održavaju se Bajske maškare, bunjevački pokladni običaj koji je obnovljen 2020. godine. Na Trgu Svetog Trojstva od 10 do 16 sati, u okviru igraonice za djecu predstavit će se obrtnička zanimanja i igre drvenim igračkama. Od 11 do 12 sati podučavaju se bunjevački plesovi za velike i male, a od 12 do 18 sati održava se kuhanje i kušanje tradicionalnih jela. Kao popratni sadržaj, od 15 do 16 sati, u Bačkoj palači kulture održat će se koncert Judit Halász.

Središnji program predstavlja povorka maškara koje u smjeru središnjeg gradskog trga sa sjevera, iz Ulice Kádár polazi u 16 sati, dok u isto vrijeme polazi i s juga, iz Ulice Szabadság. Povorke će predvoditi prepoznatljivi likovi, medo, Bošnjak, didak i batinaš, a sudjeluju članovi kulturnih društava iz Baje i okolnih naselja. Povorke će pratiti orkestri „Čabar“ i Bačka“. Nakon susreta maškara na središnjem gradskom trgu okupljene će pozdraviti glavna pokroviteljica priredbe gradonačelnica Klára Nyirati. Nakon toga maškare, sudionici i gosti zaplesat će veliko bunjvačko kolo. Priredba se nastavlja plesom i veselicom na trgu, budući se pokladni bal ove godine neće održati. Ovogodišnje Bajske maškare ostvarit će se uz potporu Vlade, Nacionalnog fonda za kulturu (NKA), Baja Marketing Kft-a, Hrvatske državne samouprave, Hrvatske samouprave Bačko-kiškunske županije i Udruge „Bačka s okusom“.

Stipan Balatinac / Hrvatski glasnik / MCC