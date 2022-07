Ante Dabro posjetio HAZU

Hrvatski kipar iz Australije Ante Dabro posjetio je u srijedu 20. srpnja 2022. Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti gdje je razgovarao s tajnikom Razreda za likovne umjetnosti akademikom Mladenom Obadom Šćitarocijem i akademikom Petrom Barišićem.

Ante Dabro rođen je 1938. u Čavoglavama, a od 1953. do 1958. polazio je Školu primijenjene umjetnosti u Splitu. Od 1958. do 1967. u Zagrebu je radio kao pomoćnik i suradnik izvođač u atelijeru Dušana Džamonje te od 1960. do 1964. studirao na Akademiji likovnih umjetnosti u klasi Antuna Augustinčića čiji je bio suradnik do 1967. u njegovoj Majstorskoj radionici. Od 1967. živi u Australiji. Od 1971. bio je profesor na Umjetničkoj školi pri Australskom nacionalnom sveučilištu u Canberri. U svojemu stvaralaštvu do 1971. iskazivao je afinitet prema monumentalizmu i ekspresivnosti Ivana Meštrovića, a 1980-ih postiže punu umjetničku zrelost i samosvojnost izraza koji se temelji na zasadama zavičajnog mediteransko-hrvatskoga kiparskog senzibiliteta. To pokazuju ponajprije radovi nastali od 1980. do 1983. (Žena koja stoji, Žena koja sjedi, Dijete koje stoji, dva Kombinirana portreta — sve u bronci; Dijete koje spava, mramor; Autoportret) te golem brončani Spomenik Kraljevskoj australskoj ratnoj mornarici u Canberri (1986.) koji je otkrila kraljica Elizabeta II. U Canberri je 2009. postavljena brončana skulptura Canberra Genesis čiji odljev bi Ante Dabro želio donirati Zagrebu i Hrvatskoj.

Tekst i slika: Marijan Lipovac