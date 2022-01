9. Revija i Izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan RH

Revija i Izbor najljepše Hrvatice u Tomislavgradu (BiH) u srpnju organizira Udruga Stećak i suorganizator Hrvatske matice iseljenika

Najavljujemo 9. Reviju i Izbor najljepše Hrvatice od 4. do 9. srpnja 2022. u Tomislavgradu (BiH) u organizaciji Udruge Stećak i suorganizatora Hrvatske matice iseljenika.

Nema ljepšega od djevojke koja ponosno nosi hrvatsku nošnju. Prijavi se na 9. Reviju i Izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan RH koja je u pripremi, upoznaj djevojke iz cijeloga svijeta koje okuplja ljubav prema hrvatskoj tradicijskoj kulturi i budi dio super ekipe. Cilj ovoga programa je promocija hrvatske baštine i potpora Hrvatima BiH u očuvanju hrvatskog identiteta. Djevojke koje su sudjelovale online 2020. mogu se ponovo prijaviti na ovogodišnju tradicionalnu Reviju. Broj sudionica je ograničen, stoga na vrijeme rezerviraj svoje mjesto!

Zatražite Pozivno pismo i više informacija na snjezana.jurisic@matis.hr

We proudly announce the 9th National Folk Costume Show and The Most Beautiful Croatian in National Folk Costume for Croatians Abroad 4th to 9th of July 2022 in Biograd at sea, Croatia and Tomislavgrad, Bosnia and Hercegovina.

This program is organised by the Stećak Association in Bosnia, who preserve and promote traditional Croatian culture, the Croatian Heritage Foundation in Zagreb

For more information pls contact snjezana.jurisic@matis.hr