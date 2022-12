50. obljetnica svećeništva patera Ivana Gerovca

U župnoj crkvi Mary Star of the Sea u San Pedru u Kaliforniji svečano je proslavljena 50. obljetnica svećeništva p. Ivana Gerovac, DI. Za tu priliku služena je sv. Misa koju je predvodio župnik Maurice Harrigan u koncelebraciji svećenika Charbela Grbavca, Ivana Jordana, Patrika Fouttsa i Petra Arnodia.

Po završetku misnog slavlja svečanost se nastavila u dupkom punoj župnoj dvorani. Hrvatski crkveni zbor uveličao je proslavu. Održani su prigodni govori zahvalnosti za milosti koje je p. Gerovac podijelio sa vjernicima. Predana su mu uz govore priznanja i zahvale.

U ime nacionalne organizacije Američko-hrvatskog kongresa priznanje p. Ivanu predao je Emil Sunjara, a u ime udruženja Velike Gospe – Natalie Sutlovich. Mario Juravich predsjednik Hrvatskog katoličkog društva organizirao je proslavu, a ova je ujedno i proslava zaštitnika Sv. Nikole Tavelića . Juravich je također uručio priznanje p. Ivanu za svu podršku i duhovnu pastvu kojom je p. Ivan velikodušno iskazivao u hrvatskoj zajednici u San Pedru.

P. Ivan vidno dirnut čestitkama i dobrim željama prepune dvorane vjernika, zahvalio se svima na čestitkama i organizaciji svečanosti koja je bila upriličena za njegovu zlatnu obljetnicu svećeništva.

Fr. Ivan Gerovac rođen je i odrastao u Zagrebu. Njegov redovnički život započeo je 1962. godine kao član Družbe Isusove, a za svećenika je zaređen 1972. godine. Od 1970. p. Ivan spremao se za misije u Africi. U Dublinu, Irska, studirao je teologiju i “Community Development”, u Rimu je nastavio s teologijom i prošao je kurs medicine za misionare . Svoje zadnje zavjete položio je 1983 u Rimu nakon svoje zadnje probacije koja je bila u Hrvatskoj, Francuskoj i Italiji. Doktorirao je u Rimu 1984. U misijama djeluje od 1978.

Nakon 25 godina misionarskog rada u Africi, p. Ivan je došao 2003. u župu Mary Star of the Sea San, Pedro. Kao pomoćnik župnika djelovao je do sredine 2012 godine, kada je imenovan za upravitelja hrvatske župe Sv. Ante u Los Angelesu. 2015. vratio se u Mary Star župu da bi nastavio pomagati župu kao umirovljen svećenik. Uz pastoralno djelovanje u župi, s naglaskom za hrvatski i talijanski puk, pomaže također u obližnjoj bolnici i djeluje kao kapelan u službi američke avijacije u Los Angelesu.

Bez obzira gdje djeluje, djeluje za Božji narod i na slavu Božju.

Tekst i slike: Nada Pritisanac Matulich