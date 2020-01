Rekordni broj sudionika Matičine Zimske škole hrvatskoga folklora

Deset dana učenja, druženja, zabave, pjesme i plesa na Školi u Koprivnici okupilo je, uz one iz Lijepe Naše, i folkloraše iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Slovačke, Srbije (Vojvodine), BiH, Mađarske, Crne Gore i Argentine

Ravnatelj Mijo Marić prigodnim riječima otvorio je 12. siječnja završnu svečanost – koncert pjesme i plesova panonske zone polaznika Zimske škole hrvatskog folklora. Zahvalio je svima koji su pridonijeli organizaciji: Gradu Koprivnici, Koprivničko-križevačkoj županiji, Hotelu Podravina, Podravki, a posebna zahvala bila je za Andriju Ivančana i njegov tim predavača te za više od 150 sudionika ovogodišnje škole, koji su potvrda da naša tradicijska kultura živi i danas i ima svoju održivost u njihovoj energiji i ljubavi prema narodnoj umjetnosti. Cijeli koncert može se vidjeti na Facebook stranicama Hrvatske matice iseljenika (uz zahvalu Tiboru Bünu na live prijenosu).

Uistinu rekordni broj polaznika došao je iz Hrvatske i svijeta, pa su tako, osim iz svih krajeva Lijepe Naše, sudjelovali i folkloraši iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Slovačke, Srbije (Vojvodine), Bosne i Hercegovine, Mađarske, Crne Gore i Argentine. Otplesali su oni najveće kolo i pokazali povezanost hrvatskog kulturnog kruga, podižući svijest o bogatstvu i značaju vlastite tradicijske kulture – temeljima hrvatskoga kulturnog identiteta.

Na programu su bile pjesme, plesovi i glazba PANONSKOGA PODRUČJA: Turopolja, Moslavine, Posavine, Bilogore, područja Slatine, Donjeg Miholjca, Orahovice, Našica, Nove Gradiške i Požeške kotline, Baranje, Valpovštine, Brodskog Posavlja, Đakovštine, zapadne Slavonije, područja Županje i Vinkovaca te Srijema. Učili su se i plesovi Hrvata koji žive u Vojvodini (Srbija), Mađarskoj i Bosanskoj Posavini u BiH. Od teorijskih predavanja učila se kinetografija i osnove notnoga pisma te nošnje panonskoga područja. –

Osim glavnog programskog voditelja Andrije Ivančana, umjetničkog ravnatelja našeg nacionalnog ansambla pjesama i plesova Hrvatske „Lado“, Odjel tambura vodio je Tibor Bün, poznati tamburaški voditelj iz Varaždina a Odjel tradicijskih glazbala glazbeni pedagog Vjekoslav Martinić, poznati majstor izrade tradicijskih glazbala. Gost predavač bio je maestro Siniša Leopold, šef dirigent Tamburaškog orkestra HRT-a. Predavali su i drugi vrsni stručnjaci folkloristi i etnokoreolozi kao i renomirani istraživači hrvatskoga folklora Nenad Sudar, Katarina Horvatović, Goran Knežević, Katica Tomac, Kristina Benko Markovica, Slavica Moslavac, Mišo Šarošac, Miroslav Šilić, Vidoslav Bagur te korepetitori Antun Kottek i Lana Moslavac.

U večernjim kulturno-umjetničkim programima predstavile su se folklorne skupine iz Križevaca i križevačkog Prigorja KUD Prigorje, Krizevci, KUD Tomislav, Sv. Ivan Žabno i KUD Prigorec, Sv. Petar Orehovec; tamburaši na nezaboravnoj večeri „Od tambure do akademije“, autora maestra Siniše Leopolda i voditelja TO CTK Varaždin Tibora Büna uz goste tamburaše iz CTK Varaždin i posebnog gosta iznenađenja – međimurskog slavuja Filipa Hozjaka; Udruga žena Peteranec s radionicom peteranskog bijelog veza; Etnoraj ogrlice s radionicom panonske ogrlice i izložbom tradicijskog nakita.

. Među polaznicima neki su u Hrvatskoj i na Školi bili prvi put. Mateo Pulfer rodio se u Argentini u Buenos Airesu 1996. kao treća generacija hrvatskih iseljenika (bake i djedovi su porijeklom iz Gospića, Zagreba, Vinkovaca i Doboja i kao djeca su došli u Argentinu gdje su se i upoznali). Mateo studira klasičnu glazbu na ESEM J. P. Esnaola, a voditelj je tamburaškog sastava Društva hrvatskih katoličkih sveučilištaraca i srednjoškolaca.

„Bilo je vrlo teško, na početku sam se uplašio da neću moći pratiti tempo i bilo me strah. Dizao sam se ranije i vježbao da bih mogao bolje svirati, cijeli dan su bila predavanja i probe, a navečer druženje i zabava i opet vježbanje. Hvala Tiboru i Siniši Leopoldu, zaista su sjajni učitelji i puno su mi pomogli s velikim strpljenjem da svladam teške i zahtjevne dionice koje smo uvježbavali. Ono što ću zaista pamtiti je to koliko su predivni ljudi ti folkloraši. Upoznao sam puno zanimljivih i posebnih ljudi i stekao nove prijatelje koji su zaista bili velika potpora i pomogli mi da se bolje snađem i uklopim. Na završnom koncertu sam se jako dobro zabavio i bilo je, ma predobro. Vidio sam da i publika zaista uživa u našem nastupu, nešto posebno. Ljudi su me potakli da naučim hrvatski jezik, što bih zaista volio i namjeravam se prijaviti na Croaticum. Doći ću ponovo u Zagreb te uz jezik sudjelovati u radu nekog od folklornih ansambala i dalje učiti o hrvatskoj kulturi i, naravno, opet na Školu.“

Nadamo se da će Mateove riječi i priče koje će ponijeti u svoju domovinu potaknuti neke nove polaznike Škole hrvatskog folklora, kako bismo održali taj veliki hrvatski krug.

Tekst: Snježana Jurišić