35. TAMFEST HBZ-a ODRŽAN U LAS VEGASU

Od 11. do 13. studenog 2022. održan je 35. Tamburaški festival odraslih tamburaša i plesača Hrvatske bratske zajednice u Americi. Festival se održava od 1987.g. a poznat je pod skraćenim imenom „TamFEST“. U svjetskoj metropoli zabave u Las Vegasu, u Nevadi, nastupilo je i slavilo 16 kulturno umjetničkih zborova iz Amerike te po jedan iz Republike Hrvatske i Mađarske.

Uz tako fenomenalnu tamburašku glazbu, pjesme i plesove premošćen je Atlantski ocean i učinjen spoj novih hrvatskih naraštaja koji svojim talentom i stručnošću šire glas o ljepoti Hrvatske, njenoj kulturnoj baštini i tradicijskoj zabavi te domoljubnim vezama iseljene i domovinske Hrvatske.

Hotelska dvorana Ballys Hotela bila je dupkom puna gostiju iz raznih američkih država i gradova te susjedne Kanade, na ovom trodnevnom slavlju. Na pozornici su se orile pjesme i plesovi Like, Korduna, Slavonije, Hrvatskog zagorja, Dalmacije i Bosne i Hercegovine.

S nastupom TS „Ravnica“ iz Osijeka i Mie Dimšić iz Zagreba u društvenom i zabavnom programu kulminirala je ta radost i spoznaja popularnih osoba s glazbene scene. Vrlo uočljivi i dopadljivi su bili virtuoze tamburice Jerry Grčevića i Ivan Draženevića.

Dojmljivo je bilo gledati i slušati izvanrednu tamburašku glazbu, dalmatinske klapske pjesme, čardaš i još mongo toga lijepog i prelijepog iz slavonske ravnice, zagorskih ‘bregi’, kršne Like i Korduna te susjedne Bosne i Hercegovine.

Završetak prvog dijela obilježen je sa sv. misom koju je služio don Ivan Jordan, župnik Hrvatske crkve „St. Anthony“ iz Los Angelesa, CA u koncelebraciji s vlč. Williamom Hritsko, župnikom Our Lady of Mount Carmel iz Buckeye Lake, OH. Slavonsko tamburaško društvo „Pajo Kolarić“ sviralo je za vrijeme svečanog misnog slavlja pod dirigentskom palicom izvanrednog Dragutina Stivaničevića iz Osijeka.

Ovo vrhunsko tamburaško društvo iz Osijeka i Pannonian Tambura Orchestar iz Pečuha u Mađarskoj, s glazbenim direktorom Ivanom Draženovićem, zadržalo je publiku u dvorni do posljednjeg časa svirke na pozornici. Stojeće ovacije s dugotrajnim aplauzima bila je najveća nagrada svim izvođačima, gostima i organizatorima.

Festivalsku priredbu pratila je i uveličala generalna konzulica Republike Hrvatske iz Los Angelesa Renee Pea koja je s govornice uputila pozdrave i čestitke svim izvođačima i organizatorima u ime ambasadora Pjer Šimunovića iz Washingtona DC te svoje osobno. Izrazila je svoje veliko zadovoljstvo da se ovakve festivalske priredbe održavaju daleko od domovine, čuva i njeguje hrvatska kulturna baština te prenosi na nove naraštaje.

Program festivala vodio je nacionalni predsjednik Zajednice Edward W. Pazo s Izvršnim odbornicima Bernadette Luketich-Sikaras i Franjom Bertovićem. Na kraju je izvučena tombola a nagrada „bisernica“, koju je izradio Franjo Jazbušić iz Slavonije, oduševila je Antoniju Ladd, iz odsjek 66, u Youngstownu, Ohio.

Tekst i fotografije:

Franjo Bertović