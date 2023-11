26. godina Women’s Club of Unije

Unijani na Long Islandu (New York) proslavili sv. Andriju i sakupili pomoć za svoje Unije.

Sastale smo se prvi put 1997. godine i odlučile osnovati udrugu unijskih žena “Women’s Club of Unije”. Klub svake godine organizira proslavu pod nazivom “Jadrinja” koja se održava u mjesecu studenom te slavi zaštitnika otoka Unija, svetog Andriju. Proslava se odvija na području New Yorka i New Jerseya, a okuplja iseljenike iz brojnih okolnih država SAD-a i Kanade. Svrha okupljanja Unijana i njihovih potomaka je prikupljanje novčanih priloga za razvoj i održavanje otočne kulturne baštine. Druženje se sastoji od ugodnih razgovora uz hranu i glazbu rodnog kraja.

I ove godine događaju je nazočio Anton Angelich, autor knjige “Mene Pijažo UNIJE” o povijesnim običajima otoka Unija koje je prikupio posjećujući otok svojih predaka.

Godišnja skupština udruge unijskih žena “Women’s Club of Unije” održava se u travnju kada se dogovaraju smjernice za buduće zajedničke akcije.

Tekst i foto: Ledis Gazić

Foto: Ledis Gazić/Anton Girica Angelich

Na zajedničkoj slici s lijeva na desno: Marta Mihelic- Secretary, Rose Maracic-Historian, Josephine Pomies- Vice-President, Ledis Gazic-President, Josephine Šegota-Gomez- Treasurer i Anton Angelich-autor knjige