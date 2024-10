TRADICIJSKA ABECEDA – slovo P

U seriji Tradicijske abecede slovo P – POSEDARJE predstavlja ADRIA Duisburg

Svi koji putujemo A1 prema Dalmaciji dobro poznajemo iščekivanje prvog pogleda na more kada prođemo tunel Sveti Rok. To je onaj trenutak koji svi s nestrpljenjem očekujemo: izlazimo iz tamnog tunela i pred nama se otvara prekrasan pogled. S jedne strane vidimo veličanstveni Velebit, dok se s druge strane spušta Posedarje uz obalu mora. Ova slika plavetnila i prirodne ljepote ispunjava nas radošću i uzbuđenjem, a srce nam brže zakuca dok se približavamo ovom slikovitom mjestu. U Posedarju slavi se Gospa od Luzarija u jednoj prelipoj crkvici uz more.

Posedarje nije samo prirodna ljepota; to je i mjesto bogate tradicije. Folklorna skupina ADRIA njeguje plesove i pjesme Posedarja te ih sa žarom izvode na koncertima i manifestacijama. Zanimljivo je da je ovo nijemo kolo toliko impresivno da sami koraci postaju ritmička pratnja, dok se pjesme bijelih vila koje s Velebita pjevaju, čuju u zraku. Već od davnina pjeva se o plodnoj maslinovoj gori, vilama i divojkama, pričama koje prenose duh ovog kraja s generacije na generaciju. Posedarje je zaista dragulj Dalmacije, mjesto gdje kao da je vrijeme stalo, omogućujući svima nama da doživimo ljepotu tradicije i prirode u harmoničnom skladu. U ovom malom mjestu osjetit ćete duh Dalmacije u punom sjaju!