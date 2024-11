Započela 10. Meeting G2 Konferencija

Jučer, 14. studenog, u Zagrebu je započela dvodnevna jubilarna 10. Meeting G2 Konferencija okupivši više od 200 sudionika iz 15 zemalja, ističući važnost povezivanja Hrvata diljem svijeta s ciljem gospodarskog razvoja.

Danas je na programu čak devet panela, a na kraju Konferencije bit će dodijeljene MG2 Excellence nagrade za 10 gospodarstvenika/poduzetnika iz Hrvatske i svijeta koji su Hrvatsku zadužili svojim poslovnim pothvatima

Na otvorenju jubilarne 10. Meeting G2 Konferencije, Desetljeće poslovnog povezivanja, okupilo se oko 200 sudionika iz 15 zemalja svijeta. Pokrovitelji jubilarne Konferencije su praktički sve relevantne državne institucije od Predsjednika RH, Vlade RH, Hrvatskog Sabora, Ministarstva demografije i useljeništva, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH te Hrvatske matice iseljenika.

Otvarajući Konferenciju predsjednik Udruge Meeting G2 Antun Krešimir Buterin je rekao da je u proteklih 10 godina poslovnim ljudima hrvatskog porijekla iz inozemstva omogućeno umrežavanje s više od 300 kompanija i startupa dok je na svim konferencijama okupljeno više od 2000 sudionika iz 33 zemlje te su ostvarene stotine poslovnih suradnji. „Cilj nam je dovesti naše vrijedne ljude iz iseljeništva, povezati ih s ljudima iz domovine kojima treba svježa inspiracija za biznis, mentorstvo ili pouzdan partner, pokrenuti protok kapitala u oba smjera i olakšati domaćim tvrtkama plasman na strana tržišta, uz pomoć naših ljudi koji poznaju mentalitet svojih zemalja. Sanjamo i vjerujemo da raštrkanost Hrvata u svijetu možemo pretvoriti u prednost, gospodarsko oružje i alat. Vjerujemo da Hrvatska može biti bogatija od Švicarske, sretnija od Singapura i urednija od Danske“, zaključio je g. Buterin.

Obraćajući se okupljenima ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman je najavio otvaranje niza hrvatskih veleposlanstava širom svijeta. „U Peruu planiramo otvoriti veleposlanstvo jer tamo živi preko 230 tisuća Peruanca hrvatskog podrijetla. Isto želimo učiniti i u Brazilu u Sao Paulu, na Novom Zelandu u Wellingtonu te u Meksiku. U Kanadi u Vancouveru, gdje živi 50 tisuća Hrvata, namjeravamo otvoriti generalni konzulat. Danas se više ne može glasati nigdje osim u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, što moramo promijeniti. Trebamo izmijeniti zakon koji će to omogućiti. Iz Ottawe do Vancouvera leti se šest sati. Tko može doći i glasovati? Ako ne otvaramo predstavništva, udaljujemo se od svojih ljudi. Otvorimo ih gdje god možemo – ništa nije skupo“, zaključio je Grlić Radman.

Posebni savjetnik Predsjednika Republike za ekonomiju Velibor Mačkić naglasio ja kako Hrvatska svoju ekonomiju treba bazirati na agresivnosti i atraktivnosti „Hrvatska se mora mijenjati. Od 2013. promijenila je strukturu rasta i postala drugačija ekonomija. Ulazak u EU značio je i drugi val iseljavanja, a u zadnjih 30 godina imamo milijun ljudi manje. Da se ne bismo za deset godina suočili s još jednim milijunom manje, moramo nešto mijenjati. Hrvatska može i mora bolje, a da bismo uspjeli moramo raditi zajedno. Zajedno znači da uključujemo znanje, iskustvo i kapital onih koji nisu ovdje, ali žele pomoći“, naglasio je g. Mačkić.

U nastavku Konferencije sudionici su imali priliku poslušati motivacijski govor Stipe Božića, našeg proslavljenog alpinista pod nazivom „Hrvati na vrhu svijeta – kako svladati uspon i prepreke“. Već godinama mnogi ga pitaju što ga motivira da 40 godina osvaja neke od najviših planinskih vrhova svijeta, posebice jer alpinizam znači život na rubu opasnosti, a penjanje na vrh ne rezultira s materijalnom koristi. „Druženje s ljudima i sklapanje prijateljstava na planini pruža nam iskustva koja se mogu usporediti samo s onima stečenima u ratu i narodu. Motiv je nešto što se ne može naučiti – dolazi iznutra. Ali, kada ga imate, možete pomaknuti granice ljudskih mogućnosti. Međutim, ništa se ne može postići bez tima. U sportu, kao i u alpinizmu, nije važno koje je boje član tima, već da može raditi kao dio tima», rekao je Stipe Božić.

Tijekom sesije Who is Who in G2 svaki sudionik dobio je priliku predstaviti svoje poslovanje u 30 sekundi i istaknuti s kime se želi povezati, nakon čega je slijedilo umrežavanje. Održan je i panel Hrvatski pjenušci – vina zlatnog sjaja, a glavna poruka je da Hrvatska u više regija ima sjajne pjenušce bazirane na autohtonim sortama grožđa i sve je više prepoznata u svijetu.

