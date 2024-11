Zapažen nastup našeg dirigenta u Njemačkoj

Ivan Repušić, šef dirigent Münchenskog radijskog orkestra i Staatskapelle Weimar u razgovoru s Aleksandrom Brnetić govori o svom premijernom nastupu u Karajanovoj akademiji Berlinskih filharmoničara i o bliskim nastupima



U akademiji Berlinskih filharmoničara, u onoj obrazovnoj instituciju koju je 1972. osnovao sam Herbert von Karajan, tadašnji im šef dirigent, nazvavši je Orkestarskom akademijom Berlinske filharmonije Karajan je htio od mladih glazbenika, a uz individualnu i komornu poduku samih članova Berlinske filharmonije, stvoriti izvanredne glazbenike koji će steći i koncertnu rutinu. Trećina današnjih filharmoničara prošla je kroz Akademiju. Polaznicima Akademija organizira i koncerte na kojima izvode glazbu od baroka do avangarde, a dirigiraju im Kirill Petrenko, Sir Simon Rattle, Susanna Mälkki pa tako prošle subote i – Ivan Repušić.

Ivan Repušić Foto: Künstler Agentur Seifert

U programskoj knjižici zapisano je da nas tu večer Akademija Karajan vodi na putovanje u nove sfere pod dirigentskom palicom Ivana Repušića, šefa dirigenta Münchenskog radijskog orkestra i Staatskapelle Weimar i da nas čeka putovanje kroz vrijeme i glazbene stilove.

I zaista, krenuli smo sa sinom Johanna Sebastiana Bacha, Johannom Christianom, koji se u Sinfoniji br. 2, u B-duru, op. 18., oprostio od stroge linije barokne kompozicije, uživali u solističkom nastupu Tatu Kauppinena u vickasto-satiričnom Koncertu za violončelo i puhački orkestar Friedricha Gulde s elementima rocka, funka, tirolske polke, cirkuske muzike i u kojem su mlade čelistice i mladi čelisti dali sve od sebe. Sanjarili smo uz Nokturno za solo-violinu, harfu i gudače mladog Arnolda Schönberga s kojim je on poslao posljednji pozdrav kasnom romantizmu. Mémoriale Pierrea Bouleza, – nimalo „lajhte kost“ rekli bi stari Zagrepčani – dočekao nas je poslije stanke prikazujući nove smjerove moderne glazbe. Kraj smo doživjeli s Fantazijom za orkestar Le Bœuf sur le toit op. 58 (Ovan na krovu) Dariusa Milhauda, uz glazbu prepunu revijalne atmosfere.

Publika se u dupkom punoj Dvorani za komornu glazbu Berlinske filharmonije s dugotrajnim pljeskom oprostila od mladih glazbenica i glazbenika i njihovog dirigenta Ivana Repušića koji su svi, to se osjećalo u zraku, dali sve od sebe. Koncertu su prisustvovali njemački kancelar Olaf Scholz, hrvatski veleposlanik Gordan Bakota i Marina Perković, drugi tajnik.

Nakon koncerta maestro Repušić je odvojio pet minuta – i to doslovce! – za Hrvatski glas Berlin. Jer pred vratima su stajali čestitari, a njega se očekivalo na primanju koje je priredilo predsjedništvo Karajanove akademije. Akademija je dobrotvorna udruga.

Maestro, što se htjeli postići s programom koji u programskoj knjižici ima naslov „Neue Wege – Ein Abend der Aufbrüche und Stilbrüche“ (‘Nove staze – večer odlazaka i odmaka od stilskih tradicija’ )? Jeste li zadovoljni postignutim?

Vrlo sam zadovoljan! Prije svega, čast je dobiti poziv od takve ustanove kao što je Karajanova akademija. To je najpoznatija akademija za mlade umjetnike koji imaju priliku usavršavati se s najboljim glazbenicima. Mislim da je prije svega čast, a onda je to i jedan poseban osjećaj jer ti mladi imaju posebnu energiju.

To je jedan lijepi program koji smo sastavili s upravom – od Bacha do Gulde preko Bouleza, Schönberga i Milhaudovog „Ovna na krovu“. To je raznolik program i tu se pokazala fleksibilnost i virtuoznost. Ti mladi glazbenici su pokazali veliki talent i ja sam ponosan da sam mogao sudjelovati na tom koncertu i vjerujem da je i publika, a sudeći po reakcijama i ona je bila zadovoljna. To je bila jedna lijepa večer koja je dostojna ovako mladih snaga, mladih zvijezda koje su na dolasku. Ja se radujem zajedno s njima jer ja sam siguran da će oni napraviti velike karijere i da će svirati u najboljim orkestrima s obzirom na njihov potencijal.

Kad Vas opet možemo očekivati u Berlinu za dirigentskim pultom?

Sad u dvanaestom i u četvrtom mjesecu dolazim u Deutsche Oper u kojoj sam prvi stalni gost dirigent. U prosincu dirigiram Luciu di Lammermoor od Donizettia – u subotu, četrnaestog i u srijedu, osamnaestog , a u travnju, baš za Uskrs, dirigiram Wagnerovog Lohengrina.

A za tri tjedna, 1. prosinca imate u Münchenu, u Prinzregenttheatru, koncertnu izvedbu…?

Tako je. Prvog prosinca je još jedan dragulj, jedan biser, jedna antologijska skladba koju ćemo izvesti nakon „Ere s onoga svijeta“ i nakon Hrvatskog glagoljaškog rekvijema od Kuljerića. To će biti Paraćeva Judita povodom 500. godina smrti Marka Marulića i posebno se radujem tom projektu.

Kad sam Vas upitala kad Vas možemo opet očekivati u Berlinu, onda sam ponajprije mislila na Karajanovu akademiju, odnosno na samu Berlinsku filharmoniju.

Ja sam spreman, ali poziv ne ovisi o meni! Dakle, ja vjerujem da su bili zadovoljni, ali u tom smislu ja vam nemam nikakvog pritiska, već svaku priliku, koju dobijem, nastojim iskoristiti i jednostavno muzicirati sa zadovoljstvom. To su ipak veliki orkestri s kojima ja dirigiram i sada ove nove šefovske funkcije kojem imam i u Leipzigu s Gewandhausorchestrom i sa Staatskapelle Weimar i već s Münchenenskim radio-orkestrom, to su zbilja divni orkestri i njima se posebno radujem i to je jedna velika odgovornost i čast, tako da ima dosta posla, a za ove ostale angažmane ćemo vidjeti. Tu ne treba imati pritiske zato jer dirigent mora dirigirati i razmišljati na duge staze, a ne brzo poletjeti pa onda ‘Tko visoko leti, nisko pada’…

Za kraj ovog napisa, htjela bih istaknuti Repušićev nesvakidašnji kulturni i umjetnički potez, jedinstveni primjer njegovanja nacionalnog kulturnog i umjetničkog bogatstva izvan državnih granica.

Ne samo što Ivan Repušić Paraćevu Juditu postavlja kao koncertnu izvedbu i što će ju snimiti za Bavarski radio, Zbor Hrvatske radiotelevizije nastupa uz Münchenski radio-orkestar, a od osam solista šest su – Hrvati i gotovo svi su članovi njemačkih opernih kuća:

