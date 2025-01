Razgovor s fra Anonijom Musa: Hrvatski etnički institut kao oaza našeg identiteta u dijaspori

Hrvatski etnički institut u Chicagu već pet desetljeća služi kao most između domovinske Hrvatske i iseljeništva na sjevernoameričkom kontinentu. Od osnutka 1974. godine, ova institucija brižno čuva povijesne tragove hrvatskih iseljenika, dokumentira njihova postignuća i priče te neumorno radi na očuvanju identiteta hrvatske zajednice u dijaspori. Fra Antonio Musa, ravnatelj Instituta i portala Dijaspora.hr, predano nastavlja ovu misiju u izazovnom vremenu. Pod njegovim vodstvom, Institut je postao strateška institucija prepoznata i od Vlade Republike Hrvatske, a njegova izdavačka i digitalizacijska djelatnost ponovno su dobile zamah.

Portal Dijaspora.hr nedavno je proslavio svoj četvrti rođendan. No, izdavačka djelatnost hrvatskih franjevaca na sjevernoameričkom kontinentu traje puno duže, gotovo osam desetljeća. Franjevci su u Chicagu izdavali tjednik Danicu, mjesečnik Hrvatski glasnik i godišnjak Hrvatski kalendar. Kada je došla slobodna Hrvatska, misija u dijaspori je završena. Početkom 90-ih godina prošlog stoljeća tiskara je ugašena. Tijekom proteklih stotinu godina skupljeno je bogato arhivsko gradivo Hrvata koji su djelovali u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Godine 1974. utemeljen je i Hrvatski etnički institut, a 2020. ponovno je oživljena izdavačka djelatnost putem portala Dijaspora.hr.

O protekle tri godine, koliko je na čelu Hrvatskog etničkog instituta i portala Dijaspora.hr, razgovarali smo s ravnateljem fra Antonijom Musom. Dotaknuli smo se i planova u novoj godini…

Fra Antonio, koja su Vam neka prva sjećanja koja Vas vežu uz Hrvatski etnički institut? Vi ste u Chicago prvi put došli 2014. godine…

O Hrvatskom etničkom institutu slušao sam tijekom moje franjevačke formacije u Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji. O djelovanju naših fratara u Sjevernoj Americi govorilo se često i vrlo pohvalno. U samostanima se naime svaki dan čitaju imena fratara koji su preminuli na taj dan. Jako često bismo tako mi mladi fratri čuli imena naše braće koja su služila u Kustodiji Svete obitelji i pokopani su u Chicagu. Odatle je i prvotno zanimanje za život i rad naše franjevačke zajednice na ovim stranama svijeta koje je dugo.

Hrvatski etnički institut jedna je od bitnijih odrednica rada naših fratara u Sjevernoj Americi. Od moga prvoga dolaska i posjeta Kustodiji bilo mi je jasno da je Institut mjesto susreta naraštaja ljudi i njihovih priča, sjećanja i nadahnuća, povijesti i sadašnjosti. Oduševio me tada zauzeti rad mnogih fratara, osobito pokojnog fra Ljube Krasića, i njihova ljubav za hrvatsku riječ, misao i hrvatsko ime u ovom dijelu našeg iseljeništva. Kako tada, tako i danas: ljubav za domovinu i želja da se zaboravu otrgne naša zajednička priča misija je ovoga Instituta kojega s puno ljubavi vodim.

Hrvatski etnički institut ove je godine proglašen projektom od strateškog interesa Vlade Republike Hrvatske. Koliko znači ta potpora i na što se ona odnosi?

Raduje nas da je naš Institut prepoznat kao institucija od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske jer on to svakako i je. Ova je potpora u prvom redu priznanje da se naša aktualna domovinska stvarnost ne može kreirati bez hrvatskog iseljeništva. U tom smislu važno je i dalje poticati projekte koje naš Institut, ali i druge hrvatske institucije u dijaspori, provode. Mi se osobito posljednjih godina bavimo prikupljanjem, digitalizacijom i istraživanjem građe o našim iseljenicima u SAD-u i Kanadi. Trenutačno smo usredotočeni na ovo područje djelovanja jer smo svjesni da pred nama odlazi jedna velika, dobro organizirana i aktivnostima i sjećanjem bogata generacija. Naša je sveta dužnost sačuvati ono što su oni činili i sljedećim naraštajima ispričati njihove priče. Upravo te priče i ta predanost u borbi za hrvatsku stvar koja je u različitim vremenima imala drugačiji izričaj mogu pomoći našoj domovini da i u ovom aktualnom vremenu pronađe nadahnuće u borbi za ono što je danas naša hrvatska stvar.

Uz nakladništvo portala Dijaspora.hr, Institut je ponovno počeo izdavati knjige. Koja bi djela izdvojili i kakav su imala odjek?

Posljednjih godina u suradnji s našim partnerima preveli smo i objavili sjećanja stradalih hercegovačkih fratara iz Drugog svjetskog rata i poraća. U pripremi su i neki novi projekti, a nadamo se i proširivanju naše izdavačke djelatnosti ne samo kroz ovaj portal i pisanu riječ, nego i u formi dokumentarnog filma i sl. Prvi film takve naravi snimljen je prošle godine. Radi se o filmu „Nada u tuđini“ koji govori o 50 godina rada i utemeljenja Hrvatske škole kardinal Stepinac u Chicagu, pri župi sv. Jeronima. Ove i slične teme predmet su našeg zanimanja.

Vaša ustanova otvorila je svoja vrata svim zainteresiranim posjetiteljima. Što se sve može vidjeti u Hrvatskom etničkom institutu?

Blago Hrvatskog etničkog instituta je u njegovoj širini. Iako je ovo ustanova koju su osnovali i do danas vode fratri te je tako i jedan dio naših arhiva i izložbenih stvari vezan uz duhovnost hrvatskih iseljenika, naš Institut u sebi krije mnoštvo vrijednih priča, zapisa, dokumenata i ostavštine brojnih pojedinaca i organizacija iz hrvatskog iseljeništva, osobito u SAD-u i Kanadi. Spomenimo samo neke: dio privatne ostavštine Brune Bušića, djela Ivana Meštrovića, privatnu ostavštinu fra Dominika Mandića, fra Silvija Grubišića, fra Vendelina Vasilja i drugih franjevaca, zatim ostavštinu brojnih uglednih pojedinaca i organizacija iz hrvatskog iseljeništva: arhiv Hrvatske žene u Chicagu, arhiv HSS-a, HIŠAKA (Hrvatskih iseljeničkih škola Amerike, Australije i Kanade) i drugo. Sve u svemu, bogata riznica naše narodne povijesti. Zasigurno najbogatija izvan povijesnih granica naše domovine.

– Fra Antonio Musa na Međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji povodom obilježavanja 50. godišnjice osnutka HIŠAK-a održanoj u rujnu 2024. u Hrvatskoj matici iseljenika. Foto: prof. dr. Vinko Grubišić, Vesna Kukavica i fra Antonio Musa

Vaš portal Dijaspora.hr od sljedeće godine planira svaki tjedan donijeti jednu ekskluzivnu kolumnu uglednih autora iz cijelog svijeta. Koga ste sve okupili i što možemo očekivati od tema?

U godini koja je pred nama želimo još snažnije raditi na umrežavanju hrvatskog iseljeništva. U tom smislu naš portal Dijaspora.hr bit će obogaćen novim dopisnicima i kolumnistima. Ljudi su to koji dobro razumiju hrvatsko iseljeništvo, koji su iseljeničku priču živjeli i žive i koji će, svatko na svoj način, moći donijeti jednu novu perspektivu u sagledavanju naše hrvatske izvan domovinske zbilje. Naši novi suradnici su Tuga Tarle, Vesna Kukavica, Vladimir Jakopanec i Wollfy Krašić, a svoju mjesečnu duhovnu poruku s nama će dijeliti fra Lovro Šimić iz hrvatske župe sv. Ćirila i Metoda iz New Yorka. Ova šarolika ekipa, ukorijenjena u ljubavi za priču, iskustvo i život naših iseljenika, dat će novi zamah i radu ovoga našeg portala pod budnim uredničkim okom vrsnog poznavatelja hrvatske dijaspore Ivana Rila.

Uz nakladništvo, četiri godine se bavite i digitalizacijom svog arhivskog gradiva. Digitalizirali ste preko stotinu tisuća raznih dokumenata. Možete li nešto izdvojiti?

Nešto od ovoga je već spomenuto ranije, ali svakako bih izdvojio arhiv hrvatskih organizacija iz Sjeverne Amerike poput CAA (Croatian-American Association) koja je bila jedna od središnjih lobističkih grupacija tijekom Domovinskog rata, zatim ostavštinu pojedinaca poput Adama Eterovića, Ante Bonifačića, Rufolfa Peteka, Krste Spalatina i drugih. Tu su svakako i ostavštine brojnih fratara koji su bili aktivno uključeni u život hrvatskog iseljeništva poput fra Ljube Čuvala i fra Hrvoslava Bana, dugogodišnjih urednika franjevačkih izdanja u Chicagu. Ostavština je ovo koja nas obvezuje.

Zaključno, gdje vidite Hrvatski etnički institut na kraju svoga mandata?

Hrvatski etnički institut je i strateška institucija Hrvatske franjevačke kustodije Svete obitelji. On mora biti i strateška institucija cjelokupnog hrvatskog nacionalnog bića u iseljeništvu. Nadam se da će i u budućnosti Institut nastaviti biti oaza našeg identiteta. Trenutačno su u tijeku neki bitni građevinski radovi, radovi na klimatizaciji naših prostora, a u budućnosti planiramo obnoviti i prostore naših arhiva. To će nam omogućiti da građa koju posjedujemo bude adekvatno pohranjena i spremna za različita istraživanja. Ovi grublji radovi uzimaju dosta vremena, ali smo svjesni da to moramo napraviti kako bismo mogli nastaviti onim dobro zacrtanim smjerom kojim smo krenuli u posljednjih nekoliko godina na tragu onoga što naša braće čine već evo pet desetljeća na ovim dalekim strana svijeta u koje nas je život odveo.