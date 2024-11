Preminuo istaknuti hrvatsko-američki onkolog i znanstvenik Luka Milas

Autor je više od 400 znanstvenih radova. Osim istraživačkih i liječničkih postignuća, krasile su ga mnoge ljudske vrline: marljivost, humanost i skromnost.

U Sjedinjenim Američkim Državama dana 11. studenog zauvijek nas je napustio u 85. godini života istaknuti onkolog i znanstvenik prof. dr. sc. Luka Milas. Osim istraživačkih i liječničkih postignuća, krasile su ga i mnoge ljudske vrline: marljivost, humanost i skromnost. Bio je istodobno i kozmopolit i gorljivi hrvatski patriot. Vjerovao je u Hrvatsku i među prvima se u SAD-u nesebično priključio Tuđmanovoj generaciji intelektualaca iz hrvatskoga iseljeništva koji su znali izboriti međunarodno priznanje Lijepe Naše.

Rođen je u Zmijavcima kod Imotskog 17. listopada 1939. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1963. Magistrirao je eksperimentalnu biologiju 1965. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, doktoriravši godine 1966.

Na američko Sveučilište M. D. Anderson Luka Milas odlazi 1967. u okviru poslijedoktorskih studija na Odsjeku eksperimentalne terapije zračenjem, gdje je radio do 1969. Tijekom 1970-ih kretao se između Zagreba i Houstona. Radio je u Odjelu za biologiju Instituta Ruđer Bošković od 1963. do 1972., zatim u Institutu za tumore od 1975. do 1980., a u tom periodu djelovao je i kao profesor imunologije na postdiplomskom studiju iz eksperimentalne biologije Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 1980. trajno odlazi u SAD na M. D. Anderson kao ravnatelj Odsjeka za eksperimentalnu radijacijsku onkologiju, na kojem je položaju ostao do 2002. Istodobno, dva je desetljeća bio i nositelj savjetničkih i obrazovnih djelatnosti pri United Energy Resources, Inc.

Za svoj je istraživački doprinos medicini Luka Milas nagrađen Zlatnom medaljom za životno djelo, koju dodjeljuje najutjecajnije svjetsko strukovno udruženje radijacijskih onkologa – American Society for Therapeutic Radiation Oncology – ASTRO.

Posvetivši velik dio svoje karijere istraživanju osnovne biologije tumora i učinkovitosti kliničke radijacijske onkologije, Milas je dao značajne doprinose razumijevanju odnosa između primarnih tumora i metastaza, navode stručnjaci. Dao je velik doprinos strategijama liječenja koje povećavaju terapeutsku djelotvornost zračenjem, posebno oblicima kombiniranog liječenja kod različitih vrsta raka. Mnogi od njegovih istraživačkih nalaza primijenjeni su u liječenju oboljelih od raka diljem svijeta. Bio je među prvima koji su definirali utjecaj inhibitora COX-2 (enzim ciklooksigenaze) na rast tumora i reakciju na liječenje. Bio je među prvima koji su pokazali poboljšanje reagiranja tumora na terapiju zračenjem antitijelima na receptor epidermalnog faktora rasta (EGFR).

Dr. Luka Milas predvodio je istraživanja o uključenosti EGFR-a u reagiranju tumora na zračenje i mogućnosti da se EGFR može koristiti kao cilj za poboljšanje radioterapije tumora. Njegovo istraživanje pokazalo je da postoji pozitivna veza između ekspresije EGFR-a kod tumora i otpornosti tumora na radioterapiju. Koristeći ksenografte za dobroćudne tumore kod golih miševa, on je pokazao da blokiranje EGFR-a pomoću anti-EDFR antitijela C225 proizvodi dramatično pojačanje reagiranja tumora na zračenje, te još jače reagiranje kad se zračenje kombinira s kemoterapijskim sredstvima. Iznimno je značajna činjenica, da su upravo ti nalazi Milasova tima bili osnova za multi-institucionalno ispitivanje o kombiniranju inhibitora EGFR-a i terapije zračenjem za rak glave i vrata.

Kao nositelj patenta za upotrebu inhibitora enzima ciklooksigenaze-2 (COX-2) sa zračenjem, dr. Milas je također bio pionir u istraživanju uloge COXa-2 i njegovih proizvoda, prostaglandina, u reagiranju tumora na zračenje. Bio je prvi koji je pokazao da je kombinacija inhibitora COXa-2 s terapijom zračenjem selektivno toksična za neke tumore. Njegove studije pokazale su da selektivni inhibitori COXa-2 u velikoj mjeri pojačavaju reagiranje na zračenje tumora i ksenografta humanog tumora kod miševa, dok nisu znatnije utjecali na reagiranje normalnog tkiva na zračenje. Aktivna klinička ispitivanja uz korištenje ovog modaliteta COX-2 tretmana zračenjem odvijaju se u nizu institucija.

Bio je omiljeni profesor onkologije, a najvažniji dokaz njegovih iznimnih pedagoških sposobnosti činjenica je da je sve troje njegove djece odabralo medicinu kao struku svog života. Njegovu obitelj liječnika, čine njegove dvije kćerke Krešimira (koja je kirurg endokrinolog) i Dubravka (koja je uspješan obiteljski liječnik), te sin Zvonimir, koji je kirurg.

Bio je desetljećima aktivan u nizu strukovnih udruženja poput Društva za istraživanje metastaza (Metastasis Research Society), te u Odboru za biokemijske modifikatore i biologiju tumora (Biochemical Modifiers Committee and Tumor Biology and Translational Research Committee); uključujući i Onkološku grupu za terapiju zračenjem (Radiation Therapy Oncology Group – RTOG). On je osnivač i organizator Radionice za zračenje okruglog vrha (Round Top Radiation Workshop), događanja koje potiče sudjelovanje kliničkih liječnika i znanstvenika iz cijelog svijeta. Sudjelovao je i predsjedavao na brojnim međunarodnim simpozijima. Bio je gost predavač na nizu prestižnih svjetskih sveučilišta, među kojima su mu neka i dodijelila čast počasnog profesora, uključujući Šangajsko medicinsko sveučilište i Bolnicu za rak Shaanxi Cancer Hospital, Ksian u Kini, te Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu.

Uz publicirane vlastite radove, posebna je trag dr. sc. Luka Milas ostavio u znanosti djelujući u uredništvima renomiranih medicinskih časopisa kao što su: Clinical and Experimental Metastasis; International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics; Clinical Cancer Research; Croatian Medical Journal; Current Cancer Therapy Reviews; International Journal of Gastrointestinal Cancer; International Journal of Oncology; International Journal of Pancreatology; Journal of Radiation Research; Radiology and Oncology te Yearbook of Cancer. Luka Milas je objavio preko 400 izvornih znanstvenih radova. Također, kao urednik knjiga potpisan je na nizu publikacija kao što su Cancer Invasion and Metastasis: Biologic and Therapeutic Aspects and Biological Modification of Radiation Response (Širenje raka i metastaze: Biološki i terapeutski aspekti i biološka modifikacija reagiranja na zračenje).

Doktor Milas bio je dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Posljednjih osam godina života proveo je uživajući s voljenim unucima u Phoenixu, glavnom gradu američke savezne države Arizona.

Ožalošćenoj supruzi Ljerki, kćerima Dubravki i Krešimiri te sinu Zvonimiru – svi djelatnici Hrvatske matice iseljenika iskazuju duboku sućut i iskrenu zahvalnost za sve što njihova obitelj čini za naš narod i sve ljude u potrebi.

Prema vlastitoj želji doktor Luka Milas bit će pokopan na Mirogoju u Zagrebu, a datum će biti objavljen naknado.

Lobist za hrvatsku slobodu i neovisnost

Premda je prof. dr. sc. Luka Milas imao američko državljanstvo, nikada se nije prestao osjećati Hrvatom: ljubav za rodnu zemlju ispreplela se i rasplamsala s ljubavlju za novu domovinu Sjedinjene Američke Države, koje su mu omogućile – kako je volio kazati – neslućena znanstvena postignuća na dobrobit čovječanstva u liječenju ljudi oboljelih od raka. Među Američkim Hrvatima, i njihovim prijateljima diljem Amerike, dr. Luka Milas uz predani rad na Klinici i podršku svoje supruge profesorice Ljerke, uspio je odvojiti vrijeme za promidžbu istine o borbi hrvatskoga naroda za neovisnost i njezin prosperitet u međunarodnoj zajednici 1990-ih. S ponosom i zahvalnošću se prisjećamo Lukina angažmana u Americi u Hrvatskom odboru u Washingtonu (čiji je bio član i dopredsjednik) od 1991. do pretvorbe tog Odbora u Veleposlanstvo Republike Hrvatske. Aktivno je sudjelovao u sakupljanju sredstava za kupnju i obnovu zgrade Veleposlanstva. Jedan je od utemeljitelja Almae Matris Alumni Croatica-Southwest Chapter 1991. u Houstonu i prvi predsjednik tog ogranka. Bio je utemeljitelj i predsjednik P.E.A.C.E. (Professional Emergency Action for Croatian Excellence), organizacije koja je djelovala od 1991. do 1994. i svojom humanitarnom, obrazovnom i stručnom djelatnošću mnogo doprinijela obnavljanju Hrvatske. Zajedno s drugim članovima Hrvatsko američkog kongresa (HAK-a), od početaka djelovanja Hrvatskog svjetskog kongresa na globalnoj razini, osnovao je Croatian-American Medical Association. Obitelj Milas bila je uključena u mnoge humanitarne aktivnosti, kao što su „Spasite djecu Hrvatske“. Lobirao je u SAD-u za afirmaciju hrvatskog nacionalnog i kulturnog identiteta te za međunarodno priznanje Republike Hrvatske, za što mu iskazujemo najiskreniju zahvalnost.

Tekst: Vesna Kukavica