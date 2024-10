Predstavljena nova zbirka poezije Marija Viscovicha

U organizaciji riječke podružnice Hrvatske matice iseljenika u suradnji s Američkim kutkom (American corner) u Gradskoj knjižnici Rijeka 18. listopada 2024. je promovirana nova zbirka poezije Marija Viscovicha koja nosi naslov „Ljubav, svetinja i dom“. Zbirku Marija Viscovicha, povratnika iz SAD-a gdje je proveo 55 godina, uredila je i oblikovala Zdenka Višković Vukić, poznata labinjonska pjesnikinja.



Nazočne je u ime organizatora pozdravila Renata Garbajs, voditeljica HMI Rijeka i Sanja Žalac-Čičak, voditeljica Američkog kutka Gradske knjižnice Rijeka, a kroz program nas je vodio izvrstan moderator, poznati književnik, neovisni istraživač iseljenika, sakupljač tradicionalnih pjesama i pjesnik Radovan Tadej te predstavio autora i ovu zbirku u riječima i stihovima. Skrenuo je pažnju na sličnost Marija s Dragutinom Tadijanovićem u detalju da nakon svake pjesme slijedi mjesto i godina kad je pjesmu zapisao.

Drago Draguzet, vrsni pjesnik i svestrani glazbenik iz Pule je Marija Viscovicha spelja u dvoranu uz mih kojeg je sam izradio. Kasnije je zasvirao i na pastirskoj svirali, usnoj harmonici, dvojnici i roženici te je Marija na kraju duhovito upitao ”kad će nova knjiga”. Gracijela Putina, dijalektalna spisateljica i novinarka iz Istre predstavljajući autora pročitala je jednu rimovanu pjesmu u prozi. Naime, Mario i Gracijela su dobri prijatelji i ona smatra da je njegov literarni opus kao Biblija za istarskog čovjeka i da bi je svaki Istrijan trebao imati u kući. Zašto? Zbog toga što je Mario otišao u Ameriku kad je imao 20 godina i sa sobom ponio materinski jezik, izvorni – sad već zaštićenu labinjonsku cakavicu, koju on i danas govori. Sve te duge godine ta se cakavica i gubila i modificirala, no u Marijevom opusu i govoru to nije slučaj. Stoga se Gracijela uvijek oslanja na njegove prijevode njenih pjesama na labinjonsku cakavicu, kao i njegov fonetski izričaj, koji ju on podučava. Gracijela je između ostalog rekla kako joj je on inspiracija za literarno stvaralaštvo poput velike talijanske spisateljice Alde Merini, te da se uz mnogo suza ponovo i ponovo vraća na njegove stihove koji je vraćaju u sretno djetinjstvo. Uručila mu je poklon, tortu s naslovnicom njegove nove zbirke.

Na promociji je te večeri bila i Marijeva obitelj te kolege pjesnici iz Istre i Rijeke, iseljenici iz Amerike koji su trenutno u Istri ili su povratnici, među njima i pjesnikinja i slikarica Jožica Mikičić te pjesnikinja Ledis Gazić, povratnica iz New Jersey-a. Mnogi su te večeri došli izdaleka. Bilo je i novih lica kojima se te večeri ugrijala topla ljudska duša, a poklon, koji su dobili izmamio im je suzu u oku. Naime, svi nazočni dobili su na poklon Marijevu knjigu, a njegov prijatelj Željko Dunger uglazbio je i a capella otpjevao pjesmu ”SVE ŠTO VRIJEDI TEBI ĆU DATI” koja se nalazi o ovoj zbirci ”LJUBAV, SVETINJA I DOM”.

Bila je to zaista lijepa večer i dva su sata bila premalo za sve, kako za publiku, tako i za organizatore. Usprkos južini druženje se nastavilo uz bodulske kroštule, tortu i piće. Toplina oko istarskog srca će svih dugo podsjećati na jednog skromnog, tihog čovjeka, blagog nastupa, s lijepom riječi za svakoga tko mu se obrati, a Bogu hvala da sve riječi Mario bilježi od svoje 12. godine do danas, te nam ih poklanja sačuvane u njegovim knjigama, da i mi cijenimo ono što je važno u životu-jezik, obitelj, svetinja i dom.

Tekst: Gracijela Putina; Foto: HMI Rijeka/fam Viscovich/Gracijela Putina/AC