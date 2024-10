Predstavljena knjiga „S otočja Apsyrtides u Novi svijet“

Novo dvojezično izdanje knjige „S otočja Apsyrtides u Novi svijet/From the Apsyrtides Islands to the New World“ autora Branta Karcicha pruža širem čitateljstvu priliku da otkrije fascinantne priče o hrabrim otočanima koji su tražili bolji život s druge strane oceana, ne zaboravljajući pritom svoje korijene.



U Malom Lošinju, u prostoru Muzeja Apoksiomena, održana je svečana promocija dvojezičnog izdanja knjige „S otočja Apsyrtides u Novi svijet“ Granta Karcicha, autora koji većinu života živi u Kanadi, ali njeguje snažnu povezanost s rodnim krajem. Knjiga, koja je prošle godine objavljena samo na engleskom jeziku pod naslovom „From the Apsyrtides Islands to the New World“, sada je dostupna i na hrvatskom jeziku, zahvaljujući prijevodu Damjana Stanića i nakladništvu Kluba pomoraca Lošinja.

Grant Karcich, rođen kao Graziano Karčić 1955. godine u Malom Lošinju, potječe iz obitelji s otoka Unija. S obitelji je kao četverogodišnjak emigrirao u Kanadu, gdje je proveo većinu svog života u gradu Oshawa. Unatoč životu u inozemstvu, Karcich je ostao vezan za svoje korijene i godinama istražuje povijest iseljavanja Lošinjana i stanovnika okolnih otoka na američki kontinent. Njegovo djelo predstavlja sveobuhvatan prikaz migracija otočana, povijesti brodogradilišta koje su Lošinjani osnovali u Americi, kao i rodoslovlja značajnih obitelji iz iseljeništva.

Na predstavljanju knjige, uz autora su govorili i prevoditelj Damjan Stanić, urednik Mihael Desanti, predsjednik Kluba pomoraca Lucio Jurjako te dr. Julijano Sokolić, istraživač lošinjske povijesti. Jurjako je uime Kluba pomoraca zahvalio Gradu Malom Lošinju, Turističkoj zajednici Lošinja te Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske na financijskoj podršci pri izdavanju knjige.

Poseban trenutak večeri bio je glazbeni nastup Jakova Vidulića i Karla Hofmanna, koji su izveli pjesmu „Antonio“ kanadske grupe „Mes Aïeux“. Pjesma je posvećena Antoniju Barichievichu (Antonu Baričeviću, 1925.-2003.), poznatom snagatoru lošinjskog podrijetla koji je veći dio života proveo u Kanadi i dvaput ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Prvi put 1952. godine kada je vukao vlak težak 433 tone 19,8 metara, i 1960. godine kada je vukao četiri autobusa puna putnika. Dvojac je izveo i pjesmu „Sway“ kanadskog pjevača Michaela Bubléa, čiji su preci također vezani uz Lošinj.

Gradonačelnica Ana Kučić i direktor Turističke zajednice Dalibor Cvitković pridružili su se čestitkama i zahvalili Karcichu na doprinosu očuvanju baštine iseljeništva s otoka Lošinja. Nakon službenog dijela programa, autor je potpisivao primjerke knjige za okupljene posjetitelje.

Gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić

