Ovacije za polaznike Zimske škole hrvatskog folklora

Od 3. do 12. siječnja u Sisku je održana Zimska škola hrvatskog folklora u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. I ovaj put, čak 110 polaznika uživalo je u učenju, druženju, ali i očuvanju hrvatske kulturne baštine

Glazba, ples, pjevanje i puno dobrog raspoloženja obilježilo je i ovogodišnje, 31. izdanje Zimske škole hrvatskog folklora koje je po prvi put održano u Sisku. Polaznici programa kojeg organizira Hrvatska matica iseljenika imali su priliku naučiti o plesovima, nošnji i glazbalima DINARSKOG PODRUČJA: Like, Podvelebitskoga kanala, Ravnih kotara, Bukovice, zadarskog priobalja, otoka Paga, Ugljana i Dugoga otoka, Šibensko-primoštenskog priobalja, zagore i otoka, Drniške i Sinjske krajine, Poljica, Zabiokovlja, Imotske krajine i doline Neretve, te plesove Hrvata u Bosni i Hercegovini koji pripadaju tom plesnom području: zapadne i sjeverne Hercegovine, Završja, Kupresa, zapadne Bosne i srednjobosanskog gorja. I ovaj put polaznici iz gotovo čitavog svijeta od Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Austrije, Njemačke, Švicarske, Slovačke pa do SAD-a i Australije, točnije njih 110 mogli su odabrati jedan od tri ponuđena programa: PLES, TAMBURE ili TRADICIJSKA GLAZBALA.

Glavni i programski stručni voditelj Škole je prof. Andrija Ivančan, ujedno voditelj i plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa i ovaj put je bio Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala bio Vjekoslav Martinić.

Deset dana polaznici su marljivo radili i učili, a naučeno su pokazali na završnom koncertu koji se održao 12. siječnja u Rafinerijskom domu u Sisku. Svečani koncert privukao je mnoge uglednike, ali i zaljubljenike u folklor i hrvatsku baštinu jer je sisački dom bio ispunjen do posljednjeg mjesta. Okupljene je na svečanom završnom koncertu pozdravio ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Mijo Marić.

„Po prvi puta Zimska škola folklora se održava u Sisku i iznimno mi je drago zbog toga. Kada sam vidio koliko je dvorana napunjena, bilo mi je jasno koliko je ovo događaj koji pripada upravo vama i hvala vam na tome. Ono što me posebno veseli je što je ovo postao trans generacijski događaj jer, s obzirom na to da je ovo već 31. izdanje, imamo zajedništvo i djece i roditelja. Posebno me oduševilo kako su neki roditelji prevalili i tisuće kilometara kako bi večeras gledali svoju djecu. Hvala gradu Sisku na prilici da pokažemo koliko je važan hrvatski identitet i koliko je važna povezanost našeg iseljeništva. Ovdje je večeras 110 sudionika iz cijelog svijeta i došli su pokazati svoj identitet koji je primarno hrvatski, no koji je također začinjen i najboljim elementima podneblja u kojem polaznici žive. Dobro nam došli i veseli me što ćemo zasigurno nastaviti i dalje tako“- rekao je ravnatelj Mijo Marić.

Polaznici škole predstavili su samo djelić svega onoga što su radili u deset dana škole i oduševili publiku koja ih je nagradila ovacijama.

Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Mijo Marić i maestro Siniša Leopold

„ Ako je suditi po ovoj večeri, Sisak je evidentno grad koji cijeni tradiciju, a posebno folklornu tradiciju. Ovu je školu 1963. godine osnovao doktor Ivan Ivančan, a koja je posljednjih 31 godinu u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. On je osoba za koju mogu reći da nas je sve zarazila ovim čime se bavimo. A doktor Ivančan je ovo područje prošao uzduž i poprijeko. Nema mjesta u kojem nije bio. I uvijek je govorio kako je tradicija ovog kraja nešto posebno i kako ljudi jako drže do tradicije, a vi ste večeras kao divna publika to i pokazali“- rekao je nakon završetka koncerta glavni programski stručni voditelj prof. Andrija Ivančan.

Prof. Andrija Ivančan s ravnateljem Mijom Marićem; Ivom Mihelić, ravnateljicom Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak; Lucijom Starčević; Sinišom Leopoldom; Filipom Martinićem: Martinom Durbekom, Adrianom Josićem; Vjekoslavom Martinićem i Ivanom Ivančanom

Bila je to večer odlične pjesme, plesa, tradicionalnih glazbala kao i sjajnih izvedbi tamburaškog orkestra. Nakon uspješno odrađene škole bilo je tu i suza zbog rastanka jer su polaznici svih dobnih skupina u deset dana Zimske škole folklora osim naučenog o Dinarskom području stvorili prijateljstva za cijeli život.

Polaznici plesnog programa Zimske škole folklora

„Najmlađi polaznici su oni od 13-14 godina koji su ovdje iz Siska, pa do našeg najstarijeg polaznika koji je rođen 1958. godine. No, ipak najviše je mladih između 20 i 30 godina koji dolaze na škole folklora kako bi nakon svih završenih zona stekli status voditelja u folklornim društvima“- rekla nam je Lucija Starčević, rukovoditeljica Odjela za kulturu Hrvatske matice iseljenika i organizatorica ovog tradicionalnog programa. A što sve rade polaznici došla je provjeriti nekoliko dana ranije gradonačelnica Siska, Kristina Ikić Baniček koju su dočekali organizatori, prof. Andrija Ivančan, Lucija Starčević iz Hrvatske matice iseljenika te voditelj Folklornog ansambla “Ivan Goran Kovačić” – Sisak Slaviša Miljuš, koji je i pomogao u realizaciji Zimske škole folklora upravo u ovome gradu.

Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček posjetila je polaznike. Na fotografiji s Lucijom Starčević, rukovoditeljicom Odjela kulture Hrvatske matice iseljenika, Slavišom Miljušem, voditeljem Folklornog ansambla “Ivan Goran Kovačić” – Sisak, polaznicima škole Biancom Jovicom i Matijom Bebekom te prof. Andrijom Ivančanom

„Ideja koju mi je predsjednik našeg Folklornog ansambla „Ivan Goran Kovačić“ prezentirao je doista bila fenomenalna i bilo bi šteta da nismo iskoristili priliku i ugostili ove prekrasne ljude koji zaista ovih dana izazivaju samo osmijeh na licima Siščana koji ih vide ili susretnu u gradu. Osobito mi je drago što sam imala priliku danas vidjeti mlade talentirane ljude i upoznati neke ljude iz SAD-a, Australije… Po meni je ovo vrlo važan projekt. Stoga nam je bilo zadovoljstvo i čast biti dio Zimske škole folklora te se nadam kako će se suradnja nastaviti i sljedećih godina“- rekla je Kristina Ikić Baniček. Gradonačelnica je u svom posjetu obišla sva tri ponuđena programa, točnije plesne probe, tamburaške, ali i one tradicijskih glazbala. Priliku za razgovor s njome dobili su i Matija Bebek iz Chicaga te Bianca Jovica iz Melbournea, kojima je ovo bila prva Zimska škola folklora. Oboje nisu skrivali svoje oduševljenje. I dok je Bianca bila na plesnom programu, Matija je „brusio“ sviranje u tamburaškoj sekciji.

Bianca Jovica i Matija Bebek

„Tamburicu sam počeo svirati u svom KUD-u Hrvatska Loza Chicago. Jako mi se svidjelo i odlučio sam da želim još više napredovati i baš zato sam se odlučio doći na Školu folklora kako bih prošao sve četiri zone. Ovo mi je prva Zimska škola i oduševljen sam. Dinarska zona mi je bila malo teža od ostalih, ali volim izazove i kad je nešto teže jer mi daje priliku da se dodatno razvijam. A ono što ću zauvijek pamtiti, osim usvojenog znanja su i igre koje imamo svaku večer. Imali smo svoj „Ples sa zvijezdama“ i iako se ne bavim plesom došao sam u finale“- ispričao je Matija.

Polaznici su danima naporno vježbali i učili

A doista, Zimska škola folklora ponudila je svim polaznicima znanje koje su im prenosili vrhunski stručnjaci, ali i puno zabave i popratnog sadržaja.

Publika je uživala u pjesmi I izvedbi tradicijskih glazbala

„Volim reći da su folklor, jezik i vjera zapravo stvari koje čuvaju identitet Hrvata izvan Hrvatske, a Hrvatska matica iseljenika je ovdje da im pomogne u tome. Naša misao vodilja je svakako da se baština i tradicija očuva izvan granica Hrvatske. Putem folklora mnogi imaju priliku njegovati jezik i običaj i zbog toga je ovaj program itekako vrijedan i važan“- rekla nam je Lucija Starčević. Iako je ovo izdanje Zimske škole folklora završilo, na ljeto nas čeka još jedna Ljetna škole folklora na kojoj će se ove godine raditi mnogima omiljena Alpska zona.

„Škola folklora otvorena je za sve. Posebno ako govorimo o plesnom programu jer se mogu prijaviti i oni bez plesnog iskustva i naučiti ne samo plesne korake već i teoriju o plesu, nošnjama, ali i pjevanju“- objasnila nam je Lucija Starčević, rukovoditeljica Odjela za kulturu u Hrvatskoj matici iseljenika.

Mnogi već sada s nestrpljenjem čekaju i Ljetnu školu foklora

Tekst i foto: Željka Sablić Odrljin

Učili su i kako ispravno odjenuti nošnju Vježbali su i s maestrom Sinišom Leopoldom