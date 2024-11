Interliber – novi naslovi iseljeničke knjige

Na Interliberu od 12. do 17. studenog izlaže više od 300 izlagača, uključujući monografije Hrvata izvan domovine



Na Interliberu od 12. do 17. studenog izlaže više od 300 izlagača, na čijim se štandovima nalaze – uz bogatu domaću knjižnu produkciju i međunarodne hitove – brojni odabrani naslovi vezani za stvaralaštvo Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na svečanom otvorenju 46. međunarodnog sajma knjiga Interliber sudjelovat će danas ujutro predsjednik Republike Zoran Milanović i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek te počasni gost sajma, mađarski književnik Péter Nádas. U listanju i čitanju knjiga i knjižica razne vrste možete uživati po cijele dane na Interliberu ovoga tjedna na Zagrebačkom velesajmu u paviljonima 5, 6, 7 i 7a. Svoja će izdanja predstaviti svi nakladnici iz Hrvatske i još 13 zemalja, a zemlja u fokusu najprestižnijeg i najstarijeg hrvatskog sajma knjiga je Mađarska, koja je trenutačno ovaj semestar zemlja predsjedateljica Vijećem Europske unije.

Kad smo već u europskome susjedstvu ne propustite odmah prvog dana zanimljivu promociju Hrvata iz Vojvodine. Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatska čitaonica Subotica kao sunakladnici predstavljaju danas u 14. 30 sati na štandu Školske knjige ediciju „Izabrana djela Balinta Vujkova“ u osam knjiga. O ediciji će govoriti recenzentica dr. sc. Sanja Vulić, urednica edicije i ujedno ravnateljica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Katarina Čeliković te član uredništva Mirko Kopunović. Moderatorica je predsjednica Hrvatske čitaonice Subotica Bernadica Ivanković. Zahvaljujući Školskoj knjizi bit će predstavljena ova jedinstvena edicija u čast najvećeg skupljača usmene narodne književnosti Hrvata u Vojvodini, Republici Srbiji i državama u okruženju.

edicija Izabrana djela Balinta Vujkova

Nakladnici Školska knjiga, Matica hrvatska, Srednja Europa d. o. o. , Fraktura, Alfa, Kršćanska sadašnjost, Leksikografski zavod M. Krleža, Naklada Meandar, Lumen, Disput, Ljevak i ostali – pripremili su za Interliber mnoštvo novih naslova hrvatskih autora te prvoklasnih prijevoda međunarodnih uspješnica, uz klasična djela iz povijesti, luksuzno opremljene monografije raznih žanrova publicistike, književnosti, filozofije i drugih humanističkih znanosti…

Zagrebački nakladnik Školska knjiga uobičajeno ima lijepo uređen izložbeni prostor u paviljonu 5, a u ovogodišnjoj produkciji nastavlja tiskati književna djela hrvatskih velikana, kapitalna znanstvena i stručna izdanja te publicističke uspješnice i kvalitetne ilustrirane knjige i slikovnice za djecu i mlade. Od svih nakladnika najviše ugošćuje posjetitelje Interlibera iz hrvatske dijaspore. Na štandu je lani obećano drugo kolo „Djela“ Miroslava Krleže i ono je stiglo! Tu je i interesantna knjiga „Croatia: A History. From Revolution to Independence“, britanskog povjesničara Robina Harrisa kao sinteza moderne i suvremene hrvatske povijesti u razdoblju od polovice 19. stoljeća do stvaranja suvremene hrvatske države. Harrisovo djelo obrađuje cjelovitu povijest moderne hrvatske države koja ne obuhvaća samo rat i politiku nego i kulturu, društvo, religiju i gospodarstvo, a izravno obrađuje i kontroverzije vezane uz dramatična prošlostoljetna zbivanja sve do Domovinskog rata.

Nadalje, pojavila se nova biblioteka Philosophia s prvim hrvatskim prijevodima temeljnih djela klasične njemačke filozofije, knjiga Edith Hamilton „Mitologija Bezvremene priče o bogovima i junacima“, te novi roman Ivana Aralice „Oni su drugo“. Zanimljiva je i dvojezična knjiga urednice Julienne Bušić „Krik hrvatskih disidenata i disonanca Zapada / Croatian Dissidents and the Dissonance of the West“. Posrijedi je dvojezični zbornik, koji opseže gotovo šest stotina stranica, sa zabranjenim svjedočanstvima disidenata među kojima se neka prvi put objavljuju u Hrvatskoj. U ovom se djelu prvi put sustavno govori o tome kako su Sjedinjene Američke Države i zapadna Europa gledale na hrvatsku borbu za nacionalnu ravnopravnost tijekom socijalističke Jugoslavije.

Ne propustite prelistati i knjigu Marka Alerića „Pravo na jezik“, te raskošno ilustriranu monografiju „Dora Pejačević -Životi i svjetovi“ muzikologa Domagoja Marića. Čitatelji dnevnika imaju u ponudi od Alana Rickmana „Iskreno, ludo, duboko“ do čudesne biografije Elona Muska autora Waltera Isaacsona.

Matica hrvatska u 5. paviljonu (štand 5b) čitateljima nudi izbor svojih knjiga među kojima je roman „Demokrati“ Janka Jesenskog u prijevodu Filipa Badanjaka, no tu je i četvrta knjiga Marulićevih izabranih djela u biblioteci Stoljeća hrvatske književnosti pod naslovom „Latinska humanistička proza, pjesme i pisma“, koju je priredio Bratislav Lučin. Matica hrvatska predstavlja i knjigu Milana Bošnjaka „Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske – članci i ogledi“. Podsjetimo, autor Bošnjak ovih je dana svom interesantnom opusu inozemne Croatice dodao još jednu atraktivnu knjigu, ali u izdanju Hrvatske matice iseljenika pod naslovom „Hrvatska nacionalna manjina – status i perspektiva“, koja obrađuje sociokulturnu tematiku hrvatskih manjinskih zajednica iz 12 zemalja srednje i jugoistočne Europe.

U ovoj pak drugoj knjizi fokusiranoj na recentnu hrvatsku književnost nastalu izvan Republike Hrvatske, Bošnjak obrađuje i književna djela našijenaca napisana na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku koja su u zadnje vrijeme napisali autori hrvatskog podrijetla. Nepristrane i na konkretnim činjenicama utemeljene analize dr. sc. Milana Bošnjaka u ovoj Matičinoj knjizi omogućuju čitateljima upoznavanje s velikim brojem novih autora i njihovih djela, s estetskom vrijednošću tih djela i njihovim više ili manje uspjelim uključivanjima u suvremene trendove književnih sredina u kojima žive u multikulturnim i multietničkim domicilnim destinacijama hrvatskih ljudi u pokretu.

Potonja spomenuta knjiga bit će, uz niz atraktivnih poetskih iseljeničkih ostvarenja, u fokusu i na 6. svjetskom festivalu hrvatske književnosti koji zajednički organiziraju u Zagrebu (predzadnjeg dana Interlibera) Društvo hrvatskih književnika, Matica hrvatska i Hrvatska matica iseljenika.

Nastavljamo sve do nedjelje prelistavati zanimljive novitete, a vi nam se možete pridruživati sve do 17. studenog 2024.

Više: https://www.zv.hr/interliber