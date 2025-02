Folklorni seminari oduševili Hrvate u Kanadi

Voditeljica Odjela za kulturu Hrvatske matice iseljenika Lucija Starčević, maestro Siniša Leopold i profesionalni folklorni plesač Filip Martinić boravili su dva tjedna u Kanadi gdje su održali predavanja i radionice o folkloru tamošnjim hrvatskim iseljenicima

Brojne hrvatske zajednice diljem svijeta njeguju folklorne sekcije jer upravo se u njima sažima veliki dio hrvatske tradicionalne kulturne baštine. Neki voditelji tih grupa su bivši polaznici Ljetne ili Zimske škole folklora u organizaciji Hrvatske matice iseljenika koja je ujedno i jedina verificirana škola folklora u Hrvatskoj i općenito u svijetu i na kojoj već generacijama stasaju budući prenositelji znanja o folkloru. Bogatstvo hrvatskog folklora je golemo i svaki dio Hrvatske ima svoje notne, plesne i pjevne zapise kao i nošnju koja ga karakterizira.

Znanje o folkloru stječe se s vremenom i iznimno ga je važno prenositi budućim generacijama, pogotovo u iseljeništvu. Hrvatske zajednice u svijetu stoga često organiziraju seminare i predavanja kako bi njihov budući rad bio što bolji, a vikend-seminar u Kanadi u organizaciji Kanadsko-hrvatskoga folklornog saveza-Istok (Canadian Croatian Folklore Federation – East )primjer je kontinuiranog rada tamošnjih Hrvata na edukaciji članova folklornih društava. Seminar se održava već 40 godina, a uz maestra Sinišu Leopolda koji je više od tri desetljeća predavač i edukator sviračima, ove godine pridružili su mu se Lucija Starčević, voditeljica Odjela za kulturu Hrvatske matice iseljenika i profesionalni folklorni plesač i pjevač Filip Martinić, koji je ujedno i jedan od suradnika u Matičinim školama folklora.

“Ovaj dugogodišnji događaj, jedan od najvažnijih ciljeva Saveza, ne samo da osigurava očuvanje kulturne baštine u suvremenom svijetu, već i jača vezu među generacijama Hrvata u Kanadi. Kroz pjesmu, ples, tamburašku glazbu, raskošne narodne nošnje i jedinstvene običaje, sudionici svih generacija imali su priliku učiti i usavršavati svoje vještine pod vodstvom iskusnih instruktora, koji su s ljubavlju i strašću prenosili znanje o našoj bogatoj tradiciji.”- ističu organizatori.

Folklorni seminar u Missisaugi u organizaciji Canadian Croatian Folklore Federation- East: plesna predavanja vodio je Filip Martinić

Folklorni seminar u Kanadi započeo je vikend-predavanjima i radionicama koje su trajale od 17. do 19. siječnja u Mississaugi. Seminar se sastojao od aktivnog plesnog i pjevnog rada s polaznicima te radionicama za tamburaše. U sklopu seminara Filip Martinić prezentirao je i hrvatske tradicijske instrumente. Njih su donijeli iz Hrvatske jer ih društva u Kanadi nemaju u svom fundusu.

– Tamburaška predavanja vodio je maestro Siniša Leopold

Tema seminara bili su plesovi i pjesme Panonske i Jadranske zone pa su tako polaznici učili korake i pjesme s područja Moslavine, Bilogore, zapadne Slavonije i otoka Murtera. Siniša Leopold i Filip Martinić održali su i radionicu pjevanja za članove grupe Sljeme iz Mississauge.

U sklopu seminara Filip Martinić prezentirao je i hrvatske tradicijske instrumente. Njih su donijeli iz Hrvatske jer ih društva u Kanadi nemaju u svom fundusu.

POLAZNICI SEMINARA SU PRIPADNICI MLADIH GENERACIJA

„Polaznicima su se najviše svidjeli napjevi i plesovi iz zapadne Slavonije. Nisu nikada prije vidjeli taj materijal i bilo im je to nešto novo i posve drukčije od onoga što su prije radili. Pjesme su im bile dosta neobične, ali svakako izazovne za izvođenje. Bez obzira na to što polaznici ne govore savršeno hrvatski, neki čak i slabo, te im treba više vremena da nauče tekst pjesme, na kraju ipak odlično sve svladaju, pogotovo kad im se prevede tekst pjesme i shvate smisao. Nije tajna da se uz glazbu lakše uči neki jezik, a bilo je fascinantno vidjeti kako su svladali riječi koje do tada nisu možda nikad čuli, a kamoli upotrebljavali. Polaznici seminara bili su uglavnom druga i treća generacija hrvatskih iseljenika koji inače redovito dolaze u Hrvatsku tijekom praznika. Bilo ih je ukupno 40, članovi su raznih tamošnjih folklornih društava, a ono što nas je posebno obradovalo jest činjenica da su gotovo svi bili u ranim i kasnim dvadesetim godinama jer upravo je cilj da to znanje prenosimo na mlade generacije. Naslijeđe i znanje koje im dajemo moći će dalje čuvati i prenositi“, rekla je Lucija Starčević.

Inače, svi polaznici glazbene radionice su vrhunski tamburaši s kojima Siniša Leopold radi već niz godina. Svirači u svojim društvima imaju svoje instrumente, a njihovo znanje o glazbalima je zaista veliko.

Delegacija predavača nakon Mississauge boravila je sljedeća tri dana u Ottawi gdje su radili s plesnom i tamburaškom skupinom „Croatoan“, a također kasnije i s grupom „Dubrovnik“ u Londonu gdje se radilo i s dječjom skupinom. Lucija Starčević održala je u Ottawi predavanje o nošnjama i na licu mjesta svojim bogatim iskustvom polaznicima pokazala kako se ispravno odijevaju određeni dijelovi nošnje. Prezentaciju programa Hrvatske matice iseljenika Lucija Starčević održala je u Mississaugi u crkvi Hrvatskih mučenika te ujedno i prezentaciju o nošnjama u kojoj se ponajviše fokusirala na prikazivanje različitosti nošnji u pojedinim zonama.

– Lucija Starčević iz Hrvatske matice iseljenika prezentirala je Matičine programe i održala predavanje o hrvatskim narodnim nošnjama

U Mississaugi je od 24. do 26. siječnja održan još jedan vikend-seminar na čijem je programu bio dječji folklor, igre i plesovi primjereni za mlađu djecu. U subotu i nedjelju predavači su održali radionice plesova i pjesama s područja Alpske i Dinarske zone. Siniša Leopold i Filip Martinić polaznike su na kraju pripremili za završni nastup da svi zajedno izvedu plesove iz Turopolja. Nakon završetka seminara posjetili su članove društva „Kraljica Jelena“ iz Kitchenera gdje su također održali radionice i prezentaciju Matičinih programa.

„Sudionici su iznimno talentirani, i plesači i svirači, što je još važnije imaju veliku volju i želju za učenjem. Ono što ćemo sigurno pamtiti s ovog putovanja osim njihova velikog veselja što su imali prilike biti dio ovih predavanja i radionica, jest činjenica da su nas jako lijepo ugostili. Želim posebno zahvaliti organizatorici iz Kanadsko-hrvatskoga folklornog saveza-Istok Jeanne Valetic koja nam je bila stalno na raspolaganju, vodila nas je posvuda i brinula se o nama. Njezina energija je jako velika, ona je pokretač i inicijator brojnih programa za Hrvate u Kanadi“, naglasila je Lucija Starčević.

U hrvatskom veleposlanstvu u Ottawi S generalnim konzulom Antom Jovićem

Inače, pretpostavlja se da u Mississaugi i okolici od 100 kilometara živi 80.000 Hrvata koji su iznimno dobro organizirani u tamošnjim zajednicama. Sve aktivnosti se vrte oko folklornog saveza, a imaju i jaku sekciju u nogometu. Također imaju i odličan odnos s hrvatskim Veleposlanstvom u Ottawi te veleposlanikom Vicom Skračićem gdje je u posjetu bila i delegacija predavača.

„Posjet Veleposlanstvu RH u Ottawi bio je sjajan. Filip Martinić poklonio je veleposlaniku diplicu koju je sam izradio, a Siniša Leopold svoju knjigu. U ime Hrvatske matice iseljenika darovali smo neke tradicionalne hrvatske proizvode. Razgovarali smo o potencijalnim suradnjama u programima Hrvatske matice iseljenika te kako uz njih još bolje povezati Hrvate u Kanadi s domovinom“, istaknula je Lucija Starčević te dodala kako ih je sjajno primio i generalni konzul u Mississaugi Ante Jović. Tom prilikom naglasio je da jako puno Hrvata traži državljanstvo. Primjerice, u pet godina broj zahtjeva za državljanstvom se učetverostručio. Upravo je on zaslužan za odluku Parlamenta države Ontario da se 30. svibnja obilježava kao Dan hrvatske baštine, a u povodu kojeg se ističu hrvatski nacionalni simboli. Obilježava se uz svečano dizanje hrvatske zastave, a tu je i niz drugih atrakcija poput osvjetljavanja tornja u Torontu ili slapova Niagare u bojama hrvatske zastave.

Posjet Kanadi bio je iznimno koristan polaznicima seminara koji su dobili neprocjenjivo znanje, ali i informacije o programima Hrvatske matice iseljenika za koje su zainteresirani.