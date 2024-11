60 godina HD Velebit: Slavlje koje spaja naraštaje

Hrvatsko društvo Velebit iz Göteborga 23. studenog svečano je obilježilo 60 godina postojanja i uspješnog djelovanja. Podjednako veličanstveno kao planina po kojoj nosi ime, ovo društvo je simbol čuvanja hrvatskog identiteta u Švedskoj, a kroz proslavu je poslalo jasnu poruku: Idemo dalje!



U Švedskoj živi oko 70 tisuća Hrvata, od čega u Göteborgu i okolici oko 7000. Okupljaju se u dva društva – HD Velebit i HSKD Croatia – Katarina Zrinski. HD Velebit, koji je proteklog vikenda obilježio svoju 60. obljetnicu djelovanja, možda je i najveće hrvatsko društvo na sjeveru i šire jer broji više od tisuću članova koji djeluju u više od 16 sekcija: naravno najbrojniji nogomet s više dobnih grupa, folklor s tri: najmlađi, stariji i seniori; tu je vokalni sastav Nordica, taekwondo, rukometna sekcija, balote, sekcija žena… koju god sekciju odabrali, njihov klub s dvoranom i sportskim terenima je svakodnevno mjesto okupljanja geteborških Hrvata.

Hrvati su u Švedsku došli u tri vala – šezdesetih i sedamdesetih godina prošloga stoljeća bježeći od tadašnjega jugoslavenskoga režima, početkom devedesetih u vrijeme Domovinskog rata i rata u Bosni i Hercegovini te u posljednje vrijeme otkad je Hrvatska postala članica EU te je omogućeno lakše zapošljavanje.

Cijeli program je bio iznimno dobro složen: od videouratka koji nas je proveo od planine Velebit do vrata HD Velebit u Göteborgu, nastupi folklornih sekcija – od najmlađih pa do seniora koji su pjesmom i plesom izmamili veliki pljesak, nastup najnovije sekcije taekwondoa koji su iznimno koreografski predstavili ovu disciplinu, nastupa klape Nordica, najsjevernije hrvatske klape koja je izvrsno dočarala hrvatsku vokalnu tradiciju, do važnih osoba za HD Velebit i gostiju koji su razmjenom poklona i lijepih riječi podržali HD Velebit u radu.

Predsjednik HD Velebit Robert Mikulić istaknuo je njihov put i borbu sa svim izazovima koji su bili pred njima svih ovih godina. Ali ustrajali su i u očuvanju jezika i kulture i u okupljanju Hrvata, evo i četvrtog naraštaja. Njegov suborac iz Vukovara Zvonko Milas, državni tajnik u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH i izaslanik premijera Andreja Plenkovića uz jednu emotivnu notu sjećajući se zajedničkog ratnog puta, istaknuo je da je Velebit primjer očuvanja hrvatskog identiteta u najtežim okolnostima te je zahvalio Mikuliću na predanosti i entuzijazmu u vođenju Velebita. – Ljubav prema Domovini koju sam ovdje osjetio čini me ponosnim što smo svi ovdje nazočni dio nedjeljivog hrvatskog naroda – kazao je državni tajnik Milas.

Hrvatske udruge u Švedskoj ujedinjuje Savez hrvatskih društava, formalno priznat i registriran 1978. godine. U Savezu djeluje 20 udruga i sve hrvatske udruge su članice krovne organizacije. Na čelu je Diana Vukušić koja je zahvalila HD Velebit na predanom radu i pozvala sve udruge na još bolju suradnju, druženje i umrežavanje. Publici se obratio i dr. Siniša Grgić, veleposlanik RH u Kraljevini Švedskoj i istaknuo je važnost integracije hrvatskih ljudi i umrežavanja i na drugim razinama poput struke jer puno ih je na važnim pozicijama i svojim radom pridonose razvoju švedskog društva. Ne zanemarujući sportske uspjehe HD Velebit i strašno jaku nogometnu ekipu i tradiciju nogometa kao gost na proslavi bio je i Ante Kulušić, predstavnik Hrvatskog nogometnog saveza koji je naglasio neizostavnu snagu ovog sporta i za društvo i za Hrvate u Švedskoj. Bilo je još tu predstavnika drugih udruga koji su također uz čestitke razmijenili darove i potporu Velebitu na njihovu putu. Bio je tu i velečasni Mladen Vuk, rektor HKM Goteborg koja pokriva tri gradske župe i područje od 6 gradova 150 km rasutih od Göteborga.

I bila je tu publika, mladi i stariji, veseli i bezbrižni, lagano i svečano odjeveni bez obzira na hladnoću i vjetar koji je sastavni dio goteburške klime, kao da pokazuju kako su i oni dio planine Velebit, čvrsti i snažni kao i planina, nepokolebljivi i postojani u svojem hrvatskom identitetu, a opet vatreni i razigrani uz Šarmere i hrvatsku pjesmu i ples do kasno kasno u noć.