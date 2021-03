Likovno- literarni natječaj Oaza vode i zelenila

Natječaj traje do 9. travnja 2021. Rezultati natječaja bit će poznati do kraja travnja. Dječji likovni radovi bit će izloženi u Botaničkom vrtu u Zagrebu povodom Tjedna botaničkih vrtova

Osnovna škola Ivana Gundulića iz Zagreba u suradnji s Botaničkim vrtom Sveučilišta u Zagrebu pokrenula je likovno-literarni natječaj za sve učenike osnovnih škola Republike Hrvatske, a i namijenjen je i hrvatskim školama u svijetu. Natječaj je pokrenut u okviru Erasmus+ projekta Wonders of water in science and nature pod temom Oaza vode i zelenila.

Natječaj traje do 9. travnja 2021. Rezultati natječaja bit će poznati do kraja travnja. Dječji likovni radovi bit će izloženi u Botaničkom vrtu u Zagrebu povodom Tjedna botaničkih vrtova. Otvorenje izložbe moći ćete pogledati izravnim uključenjem na Facebook stranici Osnovne škole Ivana Gundulića (live stream). Točno vrijeme otvorenja izložbe moći ćete saznati na stranicama škole. Cilj ovog natječaja je usmjeriti dječju pažnju na ljepote prirode i da uživajući u tim ljepotama promišljaju o važnosti očuvanja prirodnih bogatstava svoje domovine. Ugradimo u srca djece ljubav prema onome što ih okružuje i težnju da u tim ljepotama uživaju i generacije koje dolaze! Više informacija o samom natječaju možete pronaći na poveznici http://os-igundulica-zg.skole.hr/.

Školarci iz domovine i svijeta, sudjelujte!