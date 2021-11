U Pennsylvaniji održan 34. TamFest

Svečanom otvaranju, uz intoniranje i pjevanje američke, kanadske i hrvatske himne prisustvovalo je oko 350 tamburaša i folkloraša, uz vodstvo HBZ-a i nazočnost veleposlanika RH Pjera Šimunovića te brojnih ljubitelja tamburaške glazbe i plesa

Nakon jednogodišnjeg prekida, uzrokovanog korona virusom, ponovno su razmaknuli zastore na pozornici sudionici Odraslog tamburaškog festivala Hrvatske bratske zajednice, uz zvuke tamburice i živopisne hrvatske narodne nošnje. Svečanom otvaranju 34. festivala, poznatog TamFesta, uz intoniranje i pjevanje američke, kanadske i hrvatske himne prisustvovalo je oko 350 tamburaša i folkloraša, uz vodstvo HBZ-a i uz prisustvo veleposlanika RH Pjera Šimunovića te brojnih ljubitelja tamburaške glazbe, pjesme i plesova iz daleke ali uvijek u srcu i duši nošene domovine.

Na dvodnevnoj festivalskoj priredbi nastupilo je 17 tamburaških i plesnih ansambala u Seven Springs Mauntain Resortu, nedaleko Pittsburgha. Uz mjere opreza zbog COVID-19 i izrazito disciplinirano ponašanje gostiju i izvođača, nastupili su: „Secred Heart Tamburitza Ensemble“ McKeesport, PA; „Kraljica Katarina“ Cleveland, OH; „St. George Adult Tamburitzans“ Cokeburg, PA; „Hoosier Hrvati“ Merrillville, IN; „Ensemble Hrvatski Dom Rankin“ Rankin, PA; „South Florida Tamburitza Orchestra“ Deerfield Beach, FL; „Javor Pittsburgh“ Pittsburgh, PA; „Hrvatski Običaj“ Kansas City, KS; „Ensemble Ljeljo“ Pittsburgh, PA; „Žumberčani“ Cleveland, OH; „Ansambl Sveti Nikola“ Alliquippa, PA; „St. Lawrence Adult Tamburitzans“ Steelton, PA; „Keystone Adult Tamburitzans, Pittsburgh, PA; „Croatian Folklore Ensemble Nova Nada“, Detroit, MI; „Veseljaci“ Farrell, PA; „Graničari“ Milwaukee, WI i „Penn-Sembles, Versailles, PA.

Dakle, polovica tamburaških i plesnih zborova sa članovima starijim od 19 godina koji se nalaze u sastavu Hrvatske bratske zajednice u Americi. Čestitke i pohvale stizale su sa svih strana, imajući u vidu još uvijek prisutnost i širenje čudnovatog virusa i zatvorenost državne granice između Amerike i Kanade. Kanadski članovi i ljubitelji dobre glazbe ipak su imali priliku, navečer, dan prije TamFesta sudjelovati „online“ putem Zooma te pratiti zbivanja u hotelu Sedam izvora (Seven Springs Resort) prelijepog prirodnog utočišta. Naime, sve zasluge za ovakvo ‘uvezivanje’ članova i prijatelja zajednice, kroz godinu i u predvečerje TamFesta pripadaju Scottu Kurenu iz Steeltona. Pojavom epidemije u siječnju 2020. ovaj izrazito talentiran tamburaš i intelektualac s doktorskom titulom, osmislio je emisiju „Crotini“ https://www.facebook.com/croatianfraternalunion s kojom je petkom navečer pozivao Hrvate u Sjevernoj Americi na susret i zabavu. Kao DJ uspješno je ‘puštao’ lijepu hrvatsku glazbu i umrežavao videom mnoge – od Atlantskog do Pacifičkog oceana i Meksičkog zaljeva pa do kanadskog sjevera.

Kroz vođenje festivalske priredbe, predsjednik Hrvatske bratske zajednice, Edward Pazo, uz pohvale izvođačima, nekoliko puta je isticao zajedništvo i slogu koja vlada u Zajednici, da bi i dalje na svom putu kroz drugo stoljeće svog postojanja i rada očuvala i prenosila hrvatsku kulturnu baštinu, tradiciju i običaje na nove naraštaje te američke i kanadske prijatelje. Iz programske brošure vide se mnoga imena američkih prijatelja, kao što su: David Jones, Dan Plumley, Greg Jonson, Henry Temchin, Sue Ellen Flescher i Debbie Stellar, a neki od njih su našli ljubav u hrvatskoj kulturnoj baštini i prijateljstvo s našim hrvatskim rodom.

Veleposlanik Pjer Šimunović se u svom govoru posebno osvrnuo na povijesni put Zajednice i nedavnu prošlost kad je bila od velike pomoći svom narodu u Domovinskom ratu te poraću, da bi se oporavila i pridružila Europskoj zajednici i savezu NATO. Istaknuo je, da je ova ugledna organizacija bila od velike pomoći na Capitol Hillu u traženja puta da se ukine ulazna viza i dvostruko oporezivanje naših građana kod povratka u Republiku Hrvatsku.

Usto, potrebno je spomenuti da je snaga Hrvatske bratske zajednice u brojnom članstvu, financijskoj stabilnosti i mudrom i iskusnom vodstvu te da se i dalje vodi računa o podmlatku. Upis novih članova je od ogromne važnosti, jer je to „dovod svježe krvi „ čime se jamči i daljnji napredak ove velebne ustanove Hrvata u svijetu. To je i bila glavna poruka govornika na festivalu: Bernadette Luketich-Sikaras, nacionalne tajnice/blagajnice, vlč. Joseph Rudjaka, Williama Hritska i pisca ovog izvješća – Franje Bertovića nacionalnog potpredsjednika i direktora članskih usluga. Festivalsko slavlje uveličao je i naš počasni konzul iz Pittsburgha dr. Marion Vujevich sa suprugom Barbarom. Tamburašku sv. misu, u subotu navečer , 30. listopada predvodio je William Hritsko koji je i sam tamburaš izrastao u hrvatskom tamburaškom sastavu i postao omiljena osoba na našim nacionalnim okupljanjima. (https://mojahrvatska.vecernji.hr/)

