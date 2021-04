Premijera dokumentarnog filma “Beyond the Canvas” – “Iza slikarskog platna”

Ljudi kažu – treća sreća, a to bi se moglo reći i za ovu priču o premijeri dokumentarnog filma “Beyond the Canvas” – “Iza slikarskog platna” u Melbourneu, a u kojemu su protagonisti Charles i Christa Billich u režiji producenta Steve Ravicha iz Melbournea.

Naime, premijera je bila predvidjena za Dan Australije u kazalistu Astor, u St. Kildi, ali zbog Corona virusa sve je bilo odloženo za neki drugi datum. Tada je bilo odlučeno, da će se premijera održati u subotu 27. veljače, no i taj datum je bio, nažalost, odgođen jer je štetni virus zatvorio sve važne ustanove u Melbourneu, pa tako i kazalište Astor u St. Kildi.

Konačno, objavljen je novi datum, i to treći po redu, da će se premijera održati u srijedu 31. ožujka, jer se situacija s Coronom stišala i javni život u Melbourneu ponovo je – oživio. To se i dogodilo. Uz najveće svečanosti, kazalište Astor bilo je središte velike predstave i ostvarenje životnog sna Charlesa Bilicha i njegove supruge Christe, kao i producenta Steve Ravicha.

Program večeri bio je uistinu bogat – vrata kazališta bila su otvorena u 6.30 sati navečer, red carpet trajao je od 7.00 do 7.30, kada je i počelo prikazivanje filma koje je trajalo sve do 9 sati navečer.

Nakon prikazivanja filma nikome se nije žurilo kući, već s posebnim interesom svi su željeli upoznati osobno protagoniste Charlesa i Christu, kao i producenta Steve Ravicha, kojii su se ukratko predstavili gostima kraćim govorima i zahvalili na tako lijepom odazivu. Izjave gostiju, koje su novinari zabilježili, bile se vrlo pohvalne, jer je film djelovao vrlo kvalitetno i emocionalno, prikazujući buran život umjetnika Charlesa Billicha – od rodnog mjesta Lovrana do Sydneyja, gdje ovaj poznati svjetski umjetnik jos stvara, iako je vec navrsio 86 godina. Jedan gost je također u knjigu sjećanja napisao i ovo: “Umjetnik je još uvijek pri snazi, stvara i drago mi je da živim u vrijeme dok je on s nama…”

A na pitanje – kada ce se film prikazivati u Sydneyju, producent Ravich je rekao da se o tome užurbano radi i da će do ostvarenja prikazivanja doći čim prije, jer kako je naglasio, interes je veliki.

Tekst: Franjo Harmat

Foto: Steve Ravich