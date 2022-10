Predstavljanje zbirke Ledis Gazić

U srijedu, 19. listopada 2022. godine u 17:30 sati u Vijećnici grada Rijeke u organizaciji Hrvatske matice iseljenika podružnica Rijeka, održat će se predstavljanje zbirke pjesama „Mornar u meni zna“ autorice Ledis Gazić.

Naša povratnica, prva stipendistica Hrvatske matice iseljenika i predsjednica Woman’s Club of Unije, Ledis Gazić, rođ. Francisković, rodom iz Malog Lošinja, a veći dio svog života provela u Sjedinjenim Američkim Državama, priča nam o odlasku u iseljeništvo, o povratku, o esencijalnom pitanju kamo pripadamo uvijek s ljubavlju osvrćući se na unijsku i lošinjsku baštinu.

Diplomirala je ruski jezik, opću povijest i pedagogiju te magistrirala na New Jersey City Universityju na katedri za Bilingual /English as a Second Language Education. Radila je kao profesorica u North Bergen High School predavajući povijest pridošlim imigrantima iz srednje i Južne Amerike. Od 2012. godine je u mirovini i boravi sve duže na Unijama u obiteljskoj kući i u Rijeci.

Veselimo se vašem dolasku!

Tekst i slika: Renata Garbajs