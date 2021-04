Posveta Milku Kelemenu

Izložba u čast osnivača MBZ-a dio je predfestivalskog programa Muzičkog biennala Zagreb i može se razgledati od 13. travnja do 9. svibnja 2021.

Izložba fotografija osnivača Muzičkog biennala Zagreb (MBZ) pod nazivom „Kelemenov pozdrav svijetu“ autorski je postav ravnatelja slatinskog Zavičajnog muzeja Srđana Đuričića, koja u čast tog jubilarnog 60. festivala suvremene glazbe gostuje ovih dana u Zagrebu u Etnografskom muzeju. Maestro Kelemen je četiri i pol desetljeća svoje plodne umjetničke karijere ostvario u Njemačkoj. Slavni je Slatinčanin, rodnome gradu darovao svoje memorabilije iz kojih je na izložbi vidljivo kako Kelemen spaja dvije riječi putovanje i iskustvo kao jednu cjelinu. Putovanje Milka Kelemena svijetom možemo promatrati na izložbi i pedagoškim, ali i transcendentnim osjećajem, koje je njega kao osobu i skladatelja značajno obogatilo. U tom je smislu znakovita Kelemenova tvrdnja: „Velika putovanja u Japan, Kinu, Indiju, USA, Egipat na Aljasku u Sovjetski Savez, Afriku… omogućila su mi doživljaj nove svijesti o postojanju, dopustila duboko udahnuti, pogledati lijevo i desno…“ (Melos II/1974).

Hrvatski skladatelj, pedagog i osnivač Muzičkog biennala Zagreb – Milko Kelemen (Podravska Slatina, 30. III. 1924 – Stuttgart, 8. III. 2018) živio je u Stuttgartu do visoke životne dobi od 94. godine. Bio je, među ostalim, docent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, predavao je u Berlinu i Düsseldorfu. Djela Mirka Kelemena ostaju važan dio hrvatske glazbene baštine. Među više od 120 djela različitih kategorija i oblika, svojim je najvećim i najvažnijim djelom uvijek izdvajao baletnu operu Apokaliptika.

Podsjetimo, Muzički biennale Zagreb (MBZ) održava se u četiri bloka od travnja do rujna ove godine u glavnom gradu Hrvatske i to s bogatim programom suvremene glazbe, objedinjenim pod nazivom: (Re)konstrukcija – Continuum, unatoč pandemijskim okolnostima. Slavljenički Muzički biennale Zagreb je međunarodni festival suvremene glazbe što ga je utemeljio hrvatski skladatelj, dirigent i pedagog Milko Kelemen sredinom 20. stoljeća i traje do danas. Posrijedi je jedan od najstarijih festivala takvoga koncepcijskog usmjerenja u svijetu, čije je prvo izdanje održano godine 1961. Prvotni cilj Biennala, po Kelemenovoj izvornoj zamisli, bio je informirati hrvatsku sredinu o najaktualnijim zbivanjima u suvremenoj glazbi u svijetu i tako omogućiti aktualizaciju hrvatske suvremene glazbe na međunarodnoj sceni. Biennale se od samih početaka odlikovao širinom koncepcije i nevezivanjem uz bilo koje ideološke predznake, pa ga se u onodobnom razdoblju hladnoratovske podjele svijeta prije pada Berlinskoga zida u Europi nerijetko doživljavalo glazbeno-kulturnim mostom između Istoka i Zapada, osobito stoga što su se na njegovim programima predstavljali i oni skladatelji koje se tada nije moglo izvoditi u „socijalističkom raju“. U svojoj je bogatoj povijesti ugostio gotovo sve značajne skladatelje i izvođače u drugoj polovici 20. stoljeća, dočekavši (ne)spremno sveprisutnu mobilnost umjetnika s nestajanjem svakovrsnih granicā. Programski odbor MBZ-a čine umjetnička ravnateljica skladateljica Margareta Ferek-Petrić, te članovi Davor Hrvoj, Tomislav Oliver i Ivan Josip Skender. Organizatori MBZ-a su Hrvatsko društvo skladatelja i Cantus Ansambl. Prvi travanjski blok odvija se pod nazivom „Continuum Nr. 1 – Furioso!“ , a svibanjski ima naziv „Continuum Nr. 2 – Shifting“. Blok u srpnju slavi ljeto – „Continuum Nr. 3 – le sacre de l été“, dok će se četvrti – rujanski održati pod nazivom „Continuum Nr. 4 – Celebration!“ Klikni poveznicu s programom: https://www.mbz.hr/hr/program.

INK Experiment duo, Papandopulo kvartet, Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačka filharmonija, Ansambl Decoder, Cantus Ansambl, Šumovi protiv valova i Delapse tek su neki od izvođača koji će na ovogodišnjem izdanju MBZ-a izvesti djela uglednih domaćih i stranih skladatelja. Glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja, Antun Tomislav Šaban, istaknuo je skladatelje koji će predstaviti svoja djela na MBZ-u: „Bogat program jubilarnog MBZ-a daje važno mjesto hrvatskim skladateljima vrlo različitih izričaja, a to su: Berislav Šipuš, Mladen Tarbuk, Gordan Tudor, Ivana Kiš, Alen i Nenad Sinkauz, Frano Đurović, Tomislav Oliver, Ivan Josip Skender, Ana Horvat, Dubravko Detoni, Krešimir Klarić. Lovro Stipčević, Ivana Kuljerić Bilić, Davorin Kempf, Marko Slaviček, Helena Skljarov, Tena Ivana Borić, Višeslav Laboš, Ivan Violić, Maja Rivić, Tihomir Ranogajec, Matko Brekalo i Boris Jakopović“.

Šezdeseto rođendansko izdanje MBZ-a u cijelosti je posvećeno novoj glazbi svih žanrova koja će do publike stizati u drukčijim okolnostima od planiranih u četiri spomenuta bloka i digitalnom formatu. Uz pluralističku šarolikost kompozicija suvremene glazbe s fokusom na djela mlađih skladatelja iz zemlje i inozemstva, program se usredotočuje i na djela etabliranih skladatelja nove glazbe, izvedena u sklopu prvog njegova izdanja 1961., kao i na virtuozna djela njegova osnivača Milka Kelemena (P. Slatina, 30. III. 1924 – Stuttgart, 8. III. 2018) te zadivljujući opus skladatelja Ive Maleca (Zagreb, 30. III. 1925 – Pariz, 14. VIII. 2019) i drugih.

Prvi festivalski blok odvija se tako od 18. do 22. travnja, a u njegovu sklopu obilježava se Dan Hrvatskoga glazbenog zavoda u čijoj je Velikoj dvorani jubilarni MBZ svečano otvoren koncertom Zagrebačkih solista 18. travnja 2021.

Nadalje, Muzički biennale Zagreb i ove godine misli na najmlađe članove društva i stvara program za djecu koji će MBZ trenutačno premjestit iz koncertnih dvorana, škola i vrtića u digitalne formate. Na prvi dan festivala, 18. travnja objavljena je tako nova web-stranica kidz.mbz.hr. Maskota MBZ programa za velike malene je Svirko koji djecu vodi kroz interaktivne, edukativne sadržaje, kvizove, razgovore sa skladateljima i izvođačima, ali i kroz animirano-igrani serijal čija je autorica glazbena pedagoginja i violinistica Lucija Stanojević, a produkciju potpisuje Studio Tetrabot, dok je autorica koncepta, ujedno i izvršna producentica MBZ-a Nina Čalopek. Maskota MBZ programa za VELIKE malene Svirko, djecu vodi kroz animirano-igrani serijal od šest epizoda, čija je autorica glazbena pedagoginja i violinistica Lucija Stanojević. Na sučelju svojih tableta i računala djeca, ma gdje bila, saznaju što radi skladatelj, a što dirigent, kako je glazba povezana sa književnošću, likovnom umjetnošću, kazalištem ili plesom. Interesantno, klikom miša djeca mogu i sama stvarati glazbu ili izrađivati instrumente; spoznati što je to aleatorika ili atonalitetnost i to sve iz udobnosti svoga doma i uz dobru zabavu!

Pridružite joj se i Vi s Vašom djecom iz iseljeništva, kliknuvši mišem na poveznicu na internetu: kidz.mbz.hr, ili na festivalskim društvenim mrežama i ostalim digitalnim kanalima.

Tekst: Vesna Kukavica

Fotografije: MBZ