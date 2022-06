Obilježena trideseta obljetnica Task Forcea

Na inicijativu gradonačelnika Denisa Ostrošića, Grad Slatina je u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika i Općinom Voćin organizirao susret začetnika projekta, bivših sudionika, odnosno onih koji su pomagali i bili zaslužni su za njegovu realizaciju

Ovoga je vikenda bogatim dvodnevnim programom svečano obilježena 30. obljetnica projekta Task Force.

Riječ je o ljetnom volonterskom i ekološkom programu Eco Heritage Task Force koji je pod nazivom Task Force započeo u jeku ratnih stradanja Hrvatske tijekom Domovinskog rata, a njegovi inicijatori su bili mladi iz Kanade hrvatskog podrijetla.

Prva akcija Task Forcea održana je 1992. godine u Voćinu u organizaciji tadašnjih ministarstava RH (Iseljeništva, Obnove i Obrane) te Povjereništva Općine Podravska Slatina i Mjesne zajednice Voćin pod nazivom „Žuljevi za Hrvatsku“.

Akciju je tada u teško stradalom Voćinu predvodio direktor projekta obnove Nikola Vidak iz Kanade, a hrvatskoj mladeži slatinskog kraja pridružilo se četrdesetak mladića i djevojaka iz iseljene Hrvatske, odnosno Kanade, Australije, SAD-a, Švicarske i drugih zemalja. Oni su tijekom srpnja i kolovoza 1992. godine zajedno radili na čišćenju mjesta, krčenju ruševina, uređenju uglavnom javnih objekata, ali i razrušenih obiteljskih domova kako bi vratili život u ovo mjesto podno Papuka i pomogli obnovu Hrvatske.

Na inicijativu gradonačelnika Denisa Ostrošića, Grad Slatina je u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika i Općinom Voćin organizirao susret začetnika projekta, bivših sudionika, odnosno onih koji su pomagali i bili zaslužni su za njegovu realizaciju.

Svečanost obilježavanja 30. obljetnice projekta Task Force u Hrvatskoj započela je u petak, 24. lipnja u EPIcentru Sequoia u Slatini gdje je uvaženim gostima dobrodošlicu zaželio gradonačelnik Slatine Denis Ostrošić, a nastavljena je sljedećeg dana obilaskom Voćina.

– U Voćinu je započelo, a sve ono što se događalo u idućih 30 godina je izuzetna stvar za Hrvatsku. Zahvaljujem mladima iz Kanade što su sve to pokrenuli, kao i Hrvatskoj matici iseljenika koja je preuzevši projekt omogućila da on preraste u nešto više. Eco Heritage Task Force sve ove godine okuplja mlade iz cijeloga svijeta, promiče istine o svima nama i na neki način nas zbližava, te svojim volonterskim radom ostavlja trag diljem Hrvatske, – istaknuo je gradonačelnik Ostrošić izrazivši zadovoljstvo što je Slatina domaćin jednom ovakvom događaju, ali i žaljenje što se nije uspio okupiti veći broj volontera iz 1992. godine.

U ime Hrvatske matice iseljenika na ovom evociranju uspomena zahvalio se njen ravnatelj Mijo Marić.

– Počelo je prije 30 godina i drago mi je vidjeti neke od sudionika prve akcije Task Forcea koji su nosili „Žuljeve za Hrvatsku“. Mladi iz Kanade su pokrenuli nešto što traje već 30 godina, a kada toliko traje znači da je to dobra stvar. To je nešto što je u to vrijeme bilo hrabro, entuzijastično, emocionalno… Bilo je to za Voćin, ali i cijelu Hrvatsku.

Danas imamo jednu sasvim drugačiju ulogu jer smo se okrenuli ekologiji te mladi iz cijeloga svijeta dolaze uljepšavati Hrvatsku i dati svoju ljubav i doprinos zemlji iz koje potječu i koju toliko vole, – rekao je ravnatelj Marić izrazivši nadu da će Task Force i dalje živjeti.

Ante Beljo, bivši ravnatelj Hrvatske matice iseljenika koji je od prvoga dana podržavao ovaj projekt i Task Force 1995. godine doveo pod okrilje Hrvatske matice iseljenika gdje je i danas, također se zahvalio svima koji su dali svoj doprinos.

– Zaista imamo što proslaviti i čega se sjetiti jer bila je to jedna velika ideja za pomoć Hrvatskoj onda kada je Hrvatskoj najviše trebala pomoć i simbolika. Onda kada je hrvatsko iseljeništvo skupa s hrvatskim narodom u domovini stvaralo logistiku koja je dovela do priznanja Hrvatske.

Budući da svako zlo kao i svako dobro imaju svoje ime i prezime želim napomenuti kako je začetnik Task Forcea Ratko Ferenčić iz Kanade, te u duhu 30. obljetnice, da je stablo posađeno na pravom mjestu i s pravim korijenima – rekao je Beljo.

Potom je glavna voditeljica projekta Eco Heritage Task Force Nives Antoljak kratkom prezentacijom nazočne podsjetila kako je to bilo 1992. godine u Voćinu, ali i provela ih kroz sve sljedeće akcije EHTF do danas u čemu joj je pomogao sadašnji voditelj Mihovil Rora, koji je i pripremio prezentaciju.

– Nadam se da smo dostojno naslijedili ideju i posao prvih Task taskforceovaca te da će se cijeli program nastaviti još puno godina – rekla je Nives Antoljak istaknuvši kako je Eco Heritage Task Force postao jedna velika obitelj koja okuplja mlade hrvatskog podrijetla iz iseljeništva koje veže zajednička ljubav prema domovini. Svojim volonterskim radom na ekološkoj obnovi i očuvanju hrvatske prirodne i kulturne baštine oni ostavljaju svoj neizbrisiv trag diljem Hrvatske, jer svako je ljeto drugi domaćin i drugi volonterski zadatak, gdje se stvaraju nove veze i prijateljstva.

Napomenula je kako uz odrađeni posao program obuhvaća učenje hrvatskog jezika i kulture, medijske i dramsko-filmske radionice, različite izlete te zabavne i sportske sadržaje, a sve naučeno nakon trotjedne akcije mladi prezentiraju publici na završnoj svečanosti i to na hrvatskom jeziku.

– Na kraju svaki sudionik dobije potvrdu o sudjelovanju koja im služi kao prednost pri pronalasku posla ili upisa na fakultet, ali im je i podsjetnik na jedno bogato životno iskustvo – zaključila je Antoljak.

Nakon prezentacije svoje dojmove iznio je prvi voditelj Task Forcea u Voćinu Nikola Vidak.

– Mogu reći da sam jako ponosan što sam sudjelovao u bilo kojem TF-u, a osobito prvom. Sjećam se onih prvih razgovora s Ratkom Ferenčićem u Kanadi kao da je bilo jučer, kada smo razmatrali na koji način možemo Hrvate druge-treće generacije bolje povezati s Hrvatskom. Poanta je bila stvoriti njihovu emotivnu vezu s domovinom njihovih roditelja. Mladi ljudi mogu puno pomoći Hrvatskoj iako žive u inozemstvu ako imaju volju i tu vezu, a tada su svi željeli pomoći svojoj napaćenoj domovini, – istaknuo je Nikola Vidak čestitavši Hrvatskoj matici iseljenika što je s godinama usavršila program i popravila njihove početničke greške u organizaciji.

Osim sudionika prve akcije Task Forcea u Voćinu među kojima su se, uz gradonačelnika Ostrošića, našli Oliver Jukić, Vladimir Jelenčić, Ivona Balić, Vlado Majhen i voditelj Nikola Vidak, obilježavanju 30. obljetnice Task Forcea su nazočili i sudionici i voditelji ostalih akcija sve do danas: Nino Vuić, Mate Đulabić, Goran Trajčevski i Robert Piršl te predsjednik OV Općine Voćin Roko Perić, pročelnik Stručne službe Grada Slatine Krunoslav Šarabok, voditelj EPIcentra Sequioa Slatina Jurica Culej i predsjednik MO Krapanj Dalibor Garma, ujedno domaćin ovogodišnjeg EHTF-a na otoku Krapnju.

U sklopu programa sudionici obilježavanja obljetnice obišli su slatinsku Vinariju Stari podrum, gdje ih je ugostio vlasnik Ivan Halas te ih proveo kroz zanimljivu povijesnu priču o pjenušcu ali i drugim vinima koja su mogli i kušati.

Kustos Zavičajnog muzeja Slatina Srđan Đuričić i muzejska fotografkinja Nikolina Tomić proveli su ih kroz stalni postav muzeja ali i ostale spomen – sobe i izložbene prostore, dok ih je uz stručno vodstvo edukatorice Valentine Volf, predsjednik Općinskog vijeća Općine Voćin Roko Perić poveo u obilazak Geo info centra u Voćinu. Obišli su i Svetište Gospe Voćinske i crkvu Majke Božje u Voćinu koju su mladi sudionici akcije „Task Force 1992.“ zatekli razorenu do temelja. S gradnjom i obnovom voćinske crkve te njenim znamenitostima kroz povijest ih je upoznao župni vodič Mislav Peić.

Svojim posjetom obradovali su Voćinčanina Stjepana Brijačka, također jednog od sudionika Task Forcea iz 1992. godine kojemu je, kao i svim ostalim nazočnim sudionicima, uručena zahvalnica za sudjelovanje.

Svoj su obilazak u Voćinu završili odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata polaganjem vijenca i upaljenih lampiona ispred centralnog spomenika, gdje su im se pridružili predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Voćin Darko Božičković i potpredsjednik Ivan Đuzel.

Đuzel je također bio sudionik Task Forcea iz 1992. godine, jer je bio među policajcima i hrvatskim braniteljima zaduženih za sigurnost mladeži tijekom njihovih radnih akcija i boravka u kampu. Prisjetio se čvrstih prijateljstava, pisama koja su još godinama održavala sklopljene veze, a dakako da je bilo i ljubavi. Godinama poslije neki od taskforceovaca su se vratili u domovinu svojih predaka i danas žive u Hrvatskoj, kao Niko Vidak.

Zajedničko druženje sudionika Task Forcea nakon 30 godina obnovilo je neka stara prijateljstva, stvorilo nova, ali i iznjedrilo ideju o ponovnom projektu TF na slatinskom, odnosno voćinskom području.

