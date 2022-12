NASTUP HRVATSKIH CRKVENIH ZBOROVA IZ MAĐARSKE BARANJE UZ PRATNJU TS MISIJA VIT NA ZAGREBAČKOM ADVENTU

U organizaciji Udruge baranjskih Hrvata 3. i 4. 12. 2022. održana je dvodnevna turneja Velikog hrvatskog crkvenog zbora hrvatske zajednice u mađarskoj Baranji uz pratnju Tamburaškog sastava Misija Vit iz Mađarske s dva nastupa na zagrebačkom Adventu. Riječ je o amaterskim pjevačima, zaljubljenicima i čuvarima hrvatskog jezika i kulture u Mađarskoj, koji u mjestima u kojima žive čuvaju sakralnu i pučku hrvatsku glazbenu tradicijsku kulturu. U mađarskoj županiji Baranji takvih zborova ima devet, a svake se godine članovi više puta okupljaju pod ravnanjem profesorice Aleksandre Čeliković Cvidrak iz Belišća kako bi zajedno uvježbavali nove pjesme i sudjelovali u zajedničkim programima, poput promocije novog CD-a „Čuj nas, Majko“ koja je bila i to u organizaciji Udruge baranjskih Hrvata, regionalne organizacije Saveza Hrvata u Mađarskoj, na čelu s predsjednicom dr.sc. Mariannom Balatinac.

Udruga surađuje s prof. Čeliković već duže vrijeme i suradnja se širi na organizaciju usavršavanja za pjevače hrvatskih zborova iz cijele županije. Održali su zajedno mnogo koncerata i nastupa, a ove godine su izašli s novom inicijativom izraslom na suradnji s tamburaškim sastavom Misija Vit te je objavljen novi nosač zvuka starih hrvatskih crkvenih pjesama pod nazivom „Čuj nas Majko“, dio kojih su predstavili zagrebačkoj publici na koncertu u Crkvi bezgrješnog začeća BDM u Dubravi pod nazivom „Susret u Došašću“ te na zagrebačkom Adventu na Zrinjevcu gdje je repertoar obogaćen i narodnim svjetovnim pjesmama. Članovi nastupaju u originalnim sačuvanim narodnim nošnjama hrvatske manjinske zajednice iz Baranje u Mađarskoj, a njihova izvedba, kao i nastup TB Misija Vit je snažna i upečatljiva, dirigentica vrsno vlada vođenjem glazbenog izričaja održavajući homogenost zvuka i jasnoću dikcije, što treba naglasiti da su članovi zbora došli iz devet različitih zborova iz raznih mjesta u Mađarskoj. Svojom izvedbom ispunili su sakralni i svjetovni prostor na zagrebačkom Adventu i ostavili upečatljivi trag.

Hrvati u mađarskoj Baranji žive već na ovim područjima više stoljeća u različitim etničkim skupinama, to su Šokci, Bošnjaci, podravski Hrvati i podravski Šokci. To se vidi i u njihovom govoru te u narodnoj nošnji, koja se razlikuje od sela, do sela. Organizirani su po naseljima u svojim narodnosnim hrvatskim samoupravama i udrugama, te na županijskoj i državnoj razini. U centru županije u Pečuhu, u vlasništvu i pod upravom Hrvatske državne samouprave djeluju: Hrvatski školski centar Miroslav Krleža s vrtićem, osnovnom školom, gimnazijom i učeničkim domom, Hrvatsko kazalište, Hrvatski klub August Šenoa, Hrvatski znanstveni zavod, Collegium Croaticum i ured HDS-a. A tu radi i katedra za Croatistiku pri Sveučilištu Janus Pannonius. Hrvata u Baranji ima u četrdesetak naselja, a njih okuplja i Udruga baranjskih Hrvata, kao regionalna organizacija Saveza Hrvata u Mađarskoj koja djeluje od 2009. godine, ima stotinjak registriranih članova i puno simpatizera iz cijele županije. Već godinama pored svojih tradicionalnih kulturnih i gastronomskih festivala i omladinskih kampova, na čelu sa predsjednicom Marijanom Balatinac, organizira i usavršavanje za pjevače hrvatskih zborova iz cijele županije mađarske Baranje, a ovo gostovanje u Hrvatskoj organizirano je uz pomoć Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH te Hrvatske matice iseljenika.

Tekst i slike: mr. sc. Snježana Jurišić