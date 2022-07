Najljepše djevojke hrvatskih korijena na Reviji u Tomislavgradu

Najljepšom je proglašena Drina Jelena Dujmić iz Kanade, čija majka je duvanjskih korijena, prva pratilja je Darija Tomičić iz Poljske, a druga pratilja Natalija Florencia – Jelicic iz Argentine. Ana Gucić s Kosova je dobila titulu najfotogeničnije djevojke prikupivši najveći broj facebook glasova do sada

Završila je 9. Revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan RH u organizaciji Udruge Stećak i suorganizaciji Hrvatske matice iseljenika. Najljepšom je 8. srpnja u Tomislavgradu proglašena Drina Jelena Dujmić iz Kanade, čija majka je duvanjskih korijena, prva pratilja je Darija Tomičić iz Poljske, a druga pratilja Natalija Florencia – Jelicic iz Argentine. Ana Gucić s Kosova je dobila titulu najfotogeničnije djevojke prikupivši najveći broj facebook glasova do sada.

No, sve djevojke su pobjednice! Na ovogodišnjoj Reviji sudjelovalo je dvadeset djevojaka hrvatskih korijena iz cijeloga svijeta od predstavnica hrvatskih iseljeničkih zajednica iz različitih europskih zemalja do predstavnica hrvatskih zajednica iz Europe i s drugih kontinenata – od Sjeverne do Južne Amerike, a sudjelovale su i tri predstavnice Hrvata Bosne i Hercegovine.

Na svečanom otvaranju sve je pozdravio dr. sc. Ivan Tepeš, zamjenik ravnatelja Hrvatske matice iseljenika naglasivši značaj ovog programa za povezivanje Hrvata iz cijeloga svijeta s ciljem promicanja bogatstva hrvatske tradicijske kulture te pružanje potpore Hrvatima BiH, posebice u jačanju i očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta. Prigodne darove nagrađenim djevojkama uručili su načelnik Općine Tomislavgrad Ivan Buntić, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Vukadin, kandidatkinja za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH Borjana Krišto i Dragan Čović, predsjednik Hrvatskoga narodnog sabora.

Manifestacija je već tradicionalno održana pod pokroviteljstvom dr. Dragana Čovića, predsjednika Hrvatskog narodnog sabora, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Vlade Hercegbosanske županije i Općine Tomislavgrad, a ove godine se u program uključio i Muzej sinjske alke, Grad Biograd n/m gdje su djevojke imale profesionalno fotografiranje u nošnji i održale reviju pred biogradskom publikom i domaćinom, gradonačelnikom Ivanom Knezom, te su jedan dan provele u NP Kornati i uživale u prirodnoj baštini Lijepe Naše. Sve su rekle da im je ovo nešto najljepše što su doživjele, da će doći opet, a nekoliko njih iz Južne Amerike je izrazilo želju da se presele i ostanu živjeti u Hrvatskoj. Dobro nam došle!

Tekst i foto: Snježana Jurišić