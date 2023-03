KRIŽEVI, FORME I OBLICI – ANTE KARAČIĆ U MATICI

U utorak, 4. travnja u 13 sati, u prostorima Hrvatske matice iseljenika, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb, otvara se izložba Ante Karačića “KRIŽEVI, FORME I OBLICI”.

Ante Karačić Karas rođen je 1952. godine u Gornjem Crncu kraj Širokog Brijega u Bosni i Hercegovini. 1956. dolazi u Ilok gdje živi do 1991. U Iloku je završio Osnovnu školu „Slaviša Vajner Čiča“ te gimnaziju na Tehnikumu, a poslije i Višu školu za vanjsku trgovinu u Novom Sadu te Ekonomski fakultet u Osijeku.

Između 1976. i 1991. živi na relaciji Ilok – Šid, a od 1991. u Iserlohnu u Njemačkoj. U kasnijim godinama svoga života nastavlja s edukacijama pa 2004./2005. polaže ispit za rad u vanjskoj trgovini u Privrednoj komori Vojvodine u Novom Sadu sa studijskom temom istraživanja tržišta. Polazi i Fern Universität u Hagenu (Studienzentrum Lüdensscheid).

Tijekom Domovinskog rata odlazi u progonstvo u Njemačku.

Umjetničkim radom intenzivnije se počinje baviti od 2005. godine kada počinje oblikovati drvo i metal te u njima pronalazi svoj umjetnički izričaj.

Izlagao je u više od desetak zemalja u poznatim muzejima od Koreje, Perua, Vojvodine, diljem Europe i Hrvatske. Njegovi križevi se nalaze po svim kontinentima, u crkvi sv. L. Mandića u Limi, sv. Klare u Dubrovniku, u crkvi u Vugrovcu te kod poznatih osoba, kao na primjer kod Markusa Sodera, bavarskog premijera.

Samostalna izložba: 2009. • Kulturzentrum Herne „RECESIJA ALI NE I DEPRESIJA”

Skupne izložbe – izbor: 2009. Hemer • 2009. Ilok • 2010. Altena • 2010., 2011., 2012. Iserlohn • 2011., 2012. Beč • 2011. Tuzla • 2011. Zhengzhou • 2012. Biograd • 2013. Biograd • 2013. Zadar.

Član je HLU CroArt od 2015. godine, a pored toga još pet udruga.

Ante Karačić Iločanin je koji se prvi put predstavlja u Iloku izložbom svojih objekata i djela. Sudjelovao je na međunarodnoj izložbi Dunav, rijeka fantazije u Muzeju grada Iloka 2009. godine, kojoj je bio jedan od inicijatora uza svoju suprugu Ankicu (Perge) Karačić.

Aktivno se bavi stvaralaštvom cijeli život kao strastveni ljubitelj i poklonik umjetnosti, a posebice od 56. godine života, kada nakon gubitka posla, počinje eksperimentirati s drvetom i njime se izražava sve do danas. Izbor njegovih radova od drvenih objekata pa do metala dobio je zasluženo mjesto i prezentaciju u prostoru Muzeja grada Iloka u sklopu projekta Zavičajni umjetnici.

Tijekom početaka svoga izražavanja koristi se krutim materijalima i mehaničkim slogovima izrade djela, kombinirajući ih

precizno geometrijski i s upotrebnom namjenom. Posebno ga zanima komercijalna strana umjetnosti iako se izražava i oslobađa u umjetničkom stvaralaštvu i profit mu nije od presudne važnosti. U svoje slobodno vrijeme izlaže i djeluje u umjetničkim krugovima.

Ante Karačić Karas inspiriran je elementima zemlje, usredotočen na egzistencijalne oblike i poruke prema javnosti. Eksperimentirao je od osnovnih formi do apstraktnih slogova pa sve do intarzije u sirovi materijal. Pritom moramo

naglasiti da je svoja najkvalitetnija ostvarenja izveo potpuno spontano i bez opterećenja, vođen godovima drveta. No umjetnik se još uvijek traži te i dalje pokušava svoju ekspresiju iskazati u drugim medijima, i to u novije vrijeme u metalu. Uglavnom se koristi jednostavnim figuracijama i kompozicijama, a manje apstrakcijama. Najčešće su to razni motivi zemljanih i osnovnih boja te prirodni materijali, uporabni predmeti ili autor reciklira i sl.

Tekst: Nives Antoljak Kostadinov / HMI