Izložba šestero hrvatskih umjetnika u Dubrovniku

Na otvorenju izložbe u organizaciji Matice govorili su: povjesničarka umjetnosti dr. sc. Katja Bakija, Hrvatica iz Njemačke Jasna Lovrinčević te mons. Ivica Pervan, generalni vikar Dubrovačke biskupije

Izložba hrvatskih umjetnika „Svjetlost /Light“ otvorena je 1. rujna u Kazalištu Marina Držića u Dubrovniku. Riječ je o izložbi šestero hrvatskih umjetnika koji su prošle godine sudjelovali na festivalu u Seulu čija tema je bila Knock Knock Knock – New World Hopeful Environment Message (Kuc-kuc – nova svjetska poruka nade za okoliš).

Na otvorenju izložbe govorili su: povjesničarka književnosti i književna kritičarka dr. sc. Katja Bakija, izvanredna profesorica na Sveučilištu u Dubrovniku, Jasna Lovrinčević, Hrvatica iz Njemačke koja surađuje s umjetnicima i s Hrvatskom matici iseljenika te mons. Ivica Pervan, generalni vikar Dubrovačke biskupije.

Lovrinčević je opisala zanimljiv put upoznavanja s umjetnicima, Hrvatima koji žive izvan Hrvatske, za potrebe intervjua za svoju mrežnu stranicu te nastavljajući prateći njihov rad i izvješćujući za neke medije. Na njezinoj stranici do sada je objavljeno oko 150 razgovora s umjetnicima. Upoznala je okupljene i s organizacijom festivala u Seulu te načinom na koji je došlo do suradnje naših umjetnika s tim festivalom.

Dr. Bakija je kazala kako je likovna umjetnost, kao i cjelokupno ljudsko stvaralaštvo, označena temeljnim životnim pitanjima na koja svaki čovjek traži odgovor za sebe. Umjetnička djela su odbljesak božanskog sjaja koji se probija do najskrivenijih tamnih kutaka naših svjetova, istaknula je, a kreativnost je dar koji nas obasjava i snaži na našim životnim putovanjima.

Mons. Pervan je govorio o odnosu svjetlosti i tame, koji su u posebno istaknuti u likovnom rješenju kataloga izložbe. Podsjetio je na pismo pape Ivana Pavla II. umjetnicima iz 1999. godine. Poručio je kako nema Crkve bez umjetnosti, ni umjetnosti bez Crkve odnosno bez Onoga iz kojega sve dolazi i izlazi, bez Boga Stvoritelja, o čemu govori i papa u svom pismu. Umjetnici u ovom svijetu imaju posebno poslanje, ustvrdio je mons. Pervan, ohrabrivši okupljene umjetnike da to poslanje ispunjavaju.

Svoje radove izložili su: Maja Barić, Ivana Jovanović Trostmann, Ante Karačić, Ankica Perge Karačić, Ana Sladetić i Miran Šabić. Tih šestoro hrvatskih umjetnika sudjelovalo je na 28. internacionalnom umjetničkom festivala u Seulu, u Republici Koreji, od 15. do 28. prosinca 2021. godine. Festival s temom Knock Knock Knock- New World Hopeful Environment Message (Kuc-kuc – nova svjetska poruka nade za okoliš), bio je doprinos širenju pokreta za zaštitu okoliša i promjeni svijesti u odnosu prema okolišu. Izložbu u Seulu, koja uključuje slikarske radove i keramiku, grafike, skulpture i umjetničke instalacije postavila je World Culture Artists Association, Inc. (WCAA) u suorganizaciji s International Creative Artists Association -21C (ICAA) i organizacijskim odborom WCAA na čelu s poznatom korejskom slikaricom Bosuk Lee.

Slikarica i grafička dizajnerica Maja Barić bivša je ravnateljica Muzeja Grada Iloka, sada kustosica koja je 2015. organizirala je izložbu korejskih umjetnike u Iloku.

Dubrovačka umjetnica Ivana Jovanović Trostmann je akademska slikarica i magistra humanističkih znanosti koja je izlagala na brojnim skupnim i samostalnim izložbama, a poznata je i po svom humanitarnom radu. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik (HDLUD).

Slikarica Ankica Perge Karačić redovito sudjeluje na seulskom festivalu od 2002. godine. Prvi poziv za sudjelovanje dobila je od Veleposlanstva Republike Koreje u Njemačkoj, poslije je postala članica WCAA i ICAA, i kao članica ovih udruga izlagala je i u Kini i Peruu. Organizatori ovog međunarodnog umjetničkog festivala Ankici Perge Karačić dodijelili su diplomu kojom su je imenovali direktoricom ICAA za Hrvatsku.

Kipar Ante Karačić se umjetnošću intenzivnije počinje baviti odlaskom u mirovinu te oblikuje drvo i metal tehnikom kolažiranja raznorodnih predmeta i materijala. Sa suprugom Ankicom godinama je iz Iserlohna, gdje su živjeli, uspješno organizirao međunarodni likovni natječaj djece iz iseljeništva i domovine.

Dr. art. Ana Sladetić je docentica umjetnosti na Akademiji za umjetnost i kulturu Osijek. Dobitnica je nagrade za najbolji rad izložbe World Youth Art Festival Seul 2017.

Dr. art. Miran Šabić je prodekan za nastavu i studente i docent na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Šabić je u okviru 23. internacionalnog seulskog festivala 2017. godine održao predavanje u okviru seminara pod nazivom Anti War na Sveučilištu Induk u Seulu i iste godine bio dobitnik nagrade Congressman Aword.

Moderatorica programa otvaranje izložbe bila je voditeljica dubrovačke podružnice Hrvatske matice iseljenike koja je organizirala događaj Maja Mozara, a kao glazbeni gost nastupio je dubrovački tenor Stijepo Gleđ Markos. Izložba će biti otvorena do 15. rujna.

Otvorenje izložbe upriličeno je na Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu.

Tekst Angelina Tadić

Foto https://db.hr/