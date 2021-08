Filmska radionica u Orašju

Aktivnost Hrvatske Matice iseljenika u podršci organizacije 26. DANA HRVATSKOG FILMA – IVO GREGUREVIĆ u Orašju nije ostala samo na tomu. Već prošle godine HMI je otišla i korak dalje. Kao njegov istinski prijatelj, HMI i Centar za kulturu Orašje, organiziraju i ove godine u Orašju filmsku radionicu za ljubitelje sedme umjetnosti. Prošlogodišnji premijerni projekt pokazao se izvrsnim i dobro osmišljenim. U tom inicijalnom „pilot projektu“ je nastao kratkometražni film „Bobby u pola tri“, koji je potvrdio da Orašje ima itekakvog filmskog potencijala.



Film je prikazan u sklopu festivalskog programa i oduševio je publiku, pa će tako i novi filmski projekt s radionice koja upravo počinje sutra, 26. kolovoza, svoju premijeru doživjeti na ovogodišnjim 26. Danima hrvatskoga filma Ivo Gregurević.

Mladim i talentiranim ljudima stvoriti okvir za rad i kreativnost u maloj filmskoj sredini kao što je Orašje, omogućili su Hrvatska Matica iseljenika i Centar za kulturu Orašje. Na njihov poziv prijavilo se 15 polaznika filmske radionice, među kojima je i nekoliko lokalnih zaljubljenika u filmsku umjetnost.

Kroz radionicu, koja je se kao i prošlogodišnja održava pod stručnim okom redatelja Ivana Mokrovića iz Zagreba, polaznici će se upoznati s procesom snimanja filma, montaže, produkcije i distribucije te sudjelovati u novoj, zanimljivoj filmskoj priči. Idealna je to prigoda mladima koji planiraju nastaviti školovanje iz filmske umjetnosti, da naprave svoje prve filmske korake u može se reći „maloj Puli“.

Rad s mladima i projekti koji to omogućavaju, jedna je od temeljnih zadaća HMI-ja, koja ove godine obilježava 70 godina postojanja i rada.

Radionica će trajati od 26. kolovoza –30.kolovoza 2021.

O PROJEKTU:

Dani hrvatskog filma u Orašju se održavaju od 1995. godine, idejni im je začetnik Ivo Gregurević, jedan od najvećih hrvatskih glumaca rođen u Donjoj Mahali pokraj Orašja. Gregurević je snimio više od 90 filmova, 19 televizijskih serija te 30-ak kazališnih predstava, a pokretanjem festivala u Orašju odužio se kraju iz kojeg je potekao.

Festival nema natjecateljski karakter, a na njemu se dodjeljuje Zlatni dukat, nagrada za doprinos razvoju hrvatskog filma. Dani hrvatskog filma IVO GREGUROVIĆ u Orašju značajni su na više razina, na različite načine. Ako govorimo o značenju festivala za Orašje i njegovo područje, promatrali ga iz perspektive Hrvatske ili Bosne i Hercegovine, to je područje rubno. Na nekoliko dana, i to ni manje ni više nego svojom kulturnom ponudom, ono privuče vidnu pozornost kako hrvatske tako i bosanskohercegovačke javnosti. Orašje, na neki način, postaje veće od samog sebe. To puno znači za identitet i samopouzdanje ove zapravo male sredine. Tijekom godina održavanja dana hrvatskog filma odgojena je publika koja filmove razumije i cijeni, što je u kontekstu sve učestalijeg podcjenjivanja kulturnih sadržaja jako bitno. Isto tako, pogled hrvatske kulturne javnosti na nekoliko dana svrne se na područje koje je prostorno blizu, no kada govorimo o kulturnim tijekovima, jako daleko. Barem na nekoliko dana ideja o širem, zajedničkom hrvatskom, kulturnom prostoru postaje stvarna.

– Na samim počecima Dana hrvatskog filma Matica je imala važnu ulogu. Festival je u svojim začecima imao polu gerilsku formu nabavljajući filmove na različite načine. Suradnja Matice i jedne male skupine dobrih ljudi na čelu s legendarnim Ivom Grgurevićem bila je ključna. Kako se festival razvijao, kako je stjecao svoju strukturu i rutinu, Matica je postepeno odlazila u pozadinu. To vam je kao s djetetom. Kada odraste sve manje treba vašu pomoć, no istovremeno postajete na tu činjenicu ponosni. Tako je i Matica ponosna na Filmski festival u Orašju, njegovu samostalnost, njegovu životnost – rekao je Mijo Marić, ravnatelj HMI-ja.