16. Večernjakova domovnica

Ovogodišnja dodjela nagrada Večernjeg lista održala se pod visokim pokroviteljstvom ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana i pokroviteljstvom Hrvatske matice iseljenika, a zamjenik ravnatelja HMI dr. Ivan Tepeš uručio je jednu od nagrada

U Bad Homburgu, središtu Hochtaunus regije nedaleko od Frankfurta, u petak, 3. lipnja, održana je velika dodjela nagrada Večernjakova domovnica 2022., koju već 16 godina uspješno organizira Stipe Puđa. U prestižnoj Kongresnoj dvorani Kurhaus okupili su se brojni uzvanici iz svijeta politike, sporta, kulture, glazbe, pripadnici brojnih hrvatskih zajednica u svijetu.

Imena pobjednika 16. po redu Večernjakova izbora u kategoriji sporta, glazbe, glume i showbizza koje su izabrali čitatelji Večernjeg lista i Fenix-magazina zajedno sa čitateljima partnerskih portala iz Njemačke, Austrije i Švicarske te žirijem novinara i stručnih suradnika znala su se još u ožujku, kad se trebala održati i dodjela no zbog mjera ograničenja ista je prolongirana za lipanj.

Gradonačelnik Bad Homburga Alexander Hetjes nije krio kako je ovaj njegovom gradu zanimljivi i značajni događaj svima nedostajao prošle godine kad se zbog pandemije nije održao a potom i u ožujku, jer svi već znaju kako se dodjela nagrada Večernjakova domovnica održava u tom mjesecu, a Hrvati “okupiraju” grad na nekoliko dana.

– Godišnja dodjela Večernjakove domovnice hrvatskog dnevnog lista “Večernji list” nije samo najvažniji društveni događaj za ljude hrvatskih korijena koji žive u Europi, već i veliki i uzbudljivi događaj za Bad Homburg kojem se uvijek radujem. Ni u Bad Homburgu se ne događa tako često da se ispred našeg Kurhausa prostre crveni tepih i da ovdje možemo dočekati zvijezde iz sporta i kulture. No, važnima smatram i sastanke na administrativnoj razini. Uvijek je dobrodošla prilika za razgovor o partnerstvu, prijateljstvu i zajedničkoj Europi. Za mene je stoga proslava još jedna važna komponenta izvanrednog partnerstva dvaju gradova. Zajednički sastanci, bilo na administrativnoj razini ili među građanima, nedavno su ponovno dobili važnost. Pogotovo u ovakvim vremenima shvatite koliko je važno dobro razumijevanje među ljudima. Morate se gledati u lice, morate razgovarati jedni s drugima i morate si moći vjerovati. Tako se razvija povjerenje, a povjerenje prerasta u prijateljstvo, rekao je Alexander Hetjes.

Gradonačelnik Bad Homburga i sam kaže kako se na Domovnici ne susreću samo hrvatska domovina i njeno iseljeništvo, već hrvatski prijatelji Nijemci i drugi pripadnici nacija.

Hetjes je u pravu, jer su na dodjelu stigli sa svih strana svijeta, od Irske, Nizozemske, Austrije, pa čak i Amerike a događaj su pratili njemački i hrvatski mediji koje je u ime Večernjeg lista pozdravio glavni urednik Dražen Klarić.

-Večernjakova domovnica po šesnaesti put je okupila Hrvate koji žive izvan Hrvatske. Inspirativne priče mladih ljudi koji su se etablirali u zemljama u kojima žive i istovremeno, čvrsto ostali povezani s domovinom, rekao je Dražen Klarić.

U svoje i ime ministra Gordana Grlića Radmana goste je pozdravila posebna savjetnica ministra vanjskih i unutarnjih poslova RH Vanda Babić Galić koja je istaknula kako joj je posebno zadovoljstvo i radost u Bad Homburgu, gdje se po 16. put, od toga 15. godina u ovoj dvorani, održava Večernjakova Domovnica, prenijeti pozdrave visokog pokrovitelja ovog izbora ministra dr. sc. Gordana Grlića Radmana koji iznimno cijeni ovaj skup, kao i svaki napor hrvatske iseljeničke zajednice.

– A ta naša zajednica je uvijek bila važan, ponekad i presudna, kotač u svojoj predanosti i skrbi prema domovinskoj Hrvatskoj koja je to znala cijeniti i koja vam je za to iskreno zahvalna, rekla je Vanda Babić Galić ističući kako je Domovnica puno više od same nagrade i ispisanog papira.

– Ona je bitak vlastitosti i onoga što svi nosimo u sebi kao našu temeljnu odrednicu. Citirat ću stoga riječi jedne dobitnice kako “nema većeg ponosa od domovinske nagrade”, a ja bih još dodala “ni veće ljubavi prema Hrvatskoj od iseljeničkog hrvatskog srca”. Zato, neka ovaj “mali sabor hrvatskog iseljeništva”, kako je ovaj Večernjakov skup u ovoj dvorani u Bad Homburgu 2018. godine nazvala hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, bude i dalje svjetionik i put kojim ćemo se povezivati u zajedničkoj nakani i cilju jačanja i izgradnje na svim poljima Lijepe Naše, rekla je Babić Galić.

Večernjakova domovnica uvijek ugosti visoku hrvatsku politiku, a ove godine bila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković koja je održala prigodan govor i upisala se u Zlatnu knjigu grada Bad Homburga. Istaknula je važnost jednog ovakvog događaja kakav je Večernjakova domovnica.

Goste su pozdravili i Tomislav Šimičević, šef Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića, Marko Potrebica, predsjednik Gradskog vijeća Dubrovnik, veleposlanik RH u Berlinu Gordan Bakota, a među brojnim uglednim gostima bio je i bivši ministar vanjskih i europskih poslova, predsjednik Vanjskopolitičkog odbora Hrvatskog sabora i međunarodnog tajnika HDZ-a dr. Miro Kovač, te zamjenik ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Ivan Tepeš koji je i uručio jednu od nagrada.

U prigodi obilježavanja 20. godišnjice prijateljstva između gradova Dubrovnika i Bad Homburga, Večernjakvoj domovnici nazočio je i predsjednik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Marko Potrebica i pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž, te počasni građanin grada Bad Homburga Niko Pavlović, predstavnici Folklornog ansambla “Linđo” s ravnateljem Vlahom Kljunkom, JVP Dubrovački vatrogasci uz zapovjednika Stjepka Krilanovića te u ime Turističke zajednice Grada Dubrovnika Božo Burić.

Na Večernjakovoj domovnici JVP Dubrovačkim vatrogascima je predana donacija vatrogasaca i grada Bad Homburga vrijedne i korisne vatrogasne opreme za gašenje električnih automobila.

Osim Dubrovčana u Bad Homburg svake godine dolazi i delegacija iz Mostara. Tako je bilo i ove godine. Na Večernjakovoj domovnici bilo je izaslanstvo grada Mostara na čelu s gradonačelnikom Mariom Kordićem kao i direktorom Zračne luke Mostar Ivan Ljubić.

Ratni pripadnici 2.gardijske brigade Gromovi, legendarne “Zelene beretke”, već su tradicionalno gosti Večernjakove domovnice. I ove su godine sudjelovalo na svečanoj večeri.

Udruga veterana 2. gardijske brigade Gromovi nagradila je zahvalnicom zbog podrške radu udruge i promicanju istine o Domovinskom ratu te povezivanju iseljene i domovinske Hrvatske organizatora Večernjakove domovnice Stipu Puđu. Zahvalnicu Udruge dobio je i bivši pripadnik 2. gardijske brigade Dario Holenda zbog organiziranja pomoći potresom zahvaćenog područja u Petrinji.

Program su uspješno vodili studentica Međunarodnih odnosa iz Beča Dora Puđa i voditelj jutarnjeg programa HTV-a Ognjen Golubić.

U glazbenom dijelu programa nastupio je poznati hrvatski pjevač Đani Stipaničev, glazbeni i bračni par Paula i Đelo Jusić Junior. Svoj premijerni nastup na Domovnici imala je dobitnica ovogodišnje Večernjakove domovnice Katarina Mihaljević iz njemačkog Darmstadta. Svojim nastupom oduševio je Folklorni ansambl Linđo zajedno sa muškom Klapom Fa Linđo.

Večernjakovu domovnicu 2022. u petak su dobiti Ana Maria Marković, nogometašica, Grasshopper Club Zürich, Joško Gvardiol, nogometaš, RB Leipzig, Andrej Kramarić, nogometaš, TSG 1899 Hoffenheim, kickboksač iz Wiesbadena Manuel Bodrožić, SV Croatia Griesheim iz Darmstadta,Croatia Stuttgart iz Stuttgart, HSK Croatia iz Singena, već spomenuti pjevač Darko Capo i pjevačica Katarina Mihaljević, Ženska klapa „Filiae Croatiae“ iz Stuttgarta, glumac Ante Brekalo iz Münchena, glumica Stela Katić iz Stuttgarta, mlada Ana Martinović koja je model iz Nersingena i plesačica Laura Amalija Žeželj iz Heilbronna.

Po Večernjakovu nagradu došli su i predstavnici udruga Croatia Fermoy iz Irske, Zajednica Hrvata “Golubica” iz Zollernalbkreis B-W, Hrvatska nastava Mainz i Hrvatska kulturna zajednica Mainz te Folklorni ansambl “Kolo Slavuj” iz Beča.

Posebne nagrade dobili su urednici monografije “Tragovi vjere i ljubavi” – 40 godina života i rada fra Marinka Vukmana u Njemačkoj fra Šimun Markulin i fra Ante Akrap, istražitelj fenomena „Croatan Indijanci“ fra Šimun Šito Ćorić i skupina američkih istraživača i autora: prof. dr. George Jure Prpich i Adam Eterovich te Jesse D. Harris, Elisabeth C. Hirschman i James A. Vance.

U kategoriji “Osoba godine” nagradu je primio Čedo Paić, poznati hrvatski humanitarac iz Nizozemske.

Svi dobitnici nagrada su redom uspješni pojedinci, klubovi i udruge koji svojim radom i upornošću te rezultatima koje postižu uspješno pronose hrvatsko ime u svijetu.

Tekst: Marijana Dokoza