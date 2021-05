Webinari Stvaranje kazališta

Matičin seminar Stvaranje kazališta će se unatoč pandemiji održati u svibnju i lipnju, i to online, preko platforme Zoom

Slijedom dva desetljeća dugoj tradiciji, Matičin će se seminar Stvaranje kazališta unatoč pandemiji održati, i to online, preko platforme Zoom.

Imat će ukupno šest radionica, šest susreta u trajanju od po tri sata. U njima ćemo se baviti stvaranjem kazališta, analizom tekstova, razgovarat ćemo o piscima, scenografima i kostimografima i govoriti o koracima koji su potrebni za stvaranje jedne kazališne predstave. Kao i obično, bit će to interaktivni sati, u kojima očekujemo vaše sudjelovanje u rješavanju scenskih zadataka, čitanju dramskih prizora ili u aktivnoj pripremi pojedinih scena.

Jednino, nažalost, nećemo moći raditi malu predstavu -kako smo to obično činili na seminaru – ali glumačkih vježbi neće nedostajati.

Prvi susret bio bi u petak, 28. svibnja u 17 sati (do 20 sati), a drugi odmah dan nakon, 29. svibnja u 17 sati (do 20 sati). Preostala četiri susreta dogodila bi se subotama u lipnju i to: 5., 12., 19. i 26. lipnja, uvijek s početkom u 17 sati.

Prijave za sudjelovanje, molim, i upite, pošaljite organizatorici Nives Antoljak u Hrvatsku maticu iseljenika, na mail: nives.antoljak@matis.hr

Pozivno pismo pozivno pismo