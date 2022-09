Susret s dr. Mariom Viškovićem u Vinkovcima i Vukovaru

HMI – podružnica Vukovar organizira susret s dr. Mariom Viškovićem iz New Yorka u Vinkovcima i Vukovaru. U vinkovačkom programu sudjeluju: Mario Višković i Silvio Jergović, voditelj vukovarske podružnice HMI-ja a moderira ga Snježana Kraljević. Vukovarski susret s ovim hrvatskim iseljenikom, pjesnikom i znanstvenikom održat će se u Gradskoj knjižnici

Hrvatska matica iseljenika – podružnica Vukovar, OMH u Vinkovcima i HIL pozivaju na susret s dr. Mariom Viškovićem iz New Yorka u Vinkovcima. U vinkovačkom programu sudjeluju: Mario Višković i Silvio Jergović, voditelj vukovarske podružnice HMI-ja a moderira ga Snježana Kraljević. Program će se održati u dvorani OMH Vinnkovci u četvrtak, 22.rujna u 19 sati.

Također, HMI – podružnica Vukovar, Gradska knjižnica Vukovar i OMH u Vukovaru pozivaju na susret s hrvatskim iseljenikom, pjesnikom i znanstvenikom dr. Mariom Viškovićem Ph.D.,PE u Vukovaru. U programu u Gradskoj knjižnici sudjeluju dr. Mario Višković i Silvio Jergović, voditelj vukovarske podružnice Matice. Program će se održati u petak, 23. rujna u 17.sati.

Dr. Mario Višković rođen je u Labinu 1949., a odrastao je u Viškovićima. Osnovnu školu pohađao u Vlakovu i Koromačnu. Od 1964. do 1968. živi u Puli gdje završava Tehničku školu. Godinu dana studira na višoj tehničkoj školi u Mariboru. U New York (SAD) odlazi 1970. godine, gdje i danas živi.U New Yorku je diplomirao i magistrirao mehaniku, doktorirao inženjering okoliša te u više država položio stručni profesionalni ispit. Zaposlio se u farmaceutskoj industriji u New Jerseyju gdje do 1989. obavlja dužnost voditelja Sekcije za projektiranje mehaničkih pogona Merck&Co. Inc. Vlastito poduzeće za projektiranje farmaceutskih pogona Apex Engineering Inc. Osniva 1988. godine. Član je više profesionalnih organizacija, primjerice American Society of Heating, Vantilating and Air Conditioning Enginners (ASHRAE) gdje je doživotni član, National Society of Proffesional Engineers (NSPE), te Building Officials & Code Administrators Internacional Inc. i sl. Vlasnik je nekoliko patenata s područja klimatizacije i sterilizacije zraka. Veliki je promotor Hrvatske u SAD-u i svijetu.

Među ostalim, bio je predsjednik Croatian Istrian Internacional Business Association, podpredsjednik Istrian CharitiesAssociation, član upravnog odbora kluba Rudar u Astoriji, New York, član upravnog odbora AMA Croatica, Midatlantic Chapter, član Američke inicijative za Hrvatsku, član je Nacionalne federacije američkih Hrvata, bio je tajnik organizacije Multicultural American Coalition. U ime rvatskog svjetskog kongresa veleposlanik Mario Višković zastupao je hrvatske interese kao međunarodni predstavnik pri UN-u.

Predsjednik dr. Franjo Tuđman 1999. dodjeljuje mu Red hrvatskog pletera za predani rad i doprinos u razvoju hrvatske kulture, obrazovanja i poslovanja. U Americi je dobitnik nekoliko prestižnih odlikovanja i nagrada.

Od djetinjstva se bavi poezijom i književnošću. Bio je urednik časopisa Besida iz Toronta (Kanada), a uredio je tri zbirke pjesama Hrvatske iseljeničke lirike, udruge čiji je idejni tvorac i osnivač. Također, bio je 1993. s prijateljem osnivač i hrvatske dopunske škole koja je djeluje pri Hrvatskoj katoličkoj misiji u Astoriji (NY). Autor je brojnih znanstvenih radova, te četiri zbirke poezije na hrvatskom jeziku i labinskoj čakavici. Član je Društva hrvatskih književnika.

Tekst: Silvio Jergović