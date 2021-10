Nova knjiga o hrvatskoj demografiji

U knjizi Gastarbajteri Milenijci autor Tado Jurić predstavlja prvu sveobuhvatnu analizu iseljavanja iz Hrvatske i zemalja Jugoistočne Europe u Njemačku i Austriju na engleskom jeziku, a građa knjige je raspoređena na 532 stranice

Hrvatsko katoličko sveučilište i Zaklada Konrad Adenauer u Zagrebu organiziraju predstavljanje nove knjige o hrvatskoj demografiji doc. dr. sc Tade Jurića: Gastarbeiter Millennials. Exploring the past, present and future of migration from Southeast Europe to Germany and Austria with approaches to classical, historical and digital demograph, Verlag Dr. Kovač Hamburg, 2021. Predstavljanje će se održati u četvrtak, 4. studenog u 18 sati u Zagrebu na HKS, Ilica 242.

Knjiga propituje: Ponavlja li se gastarbeiterska povijest?; Mogu li demografske promjene u EU ugroziti temelje liberalne demokracije?; Jesu li migracije u EU interesno neutralna i slučajna društvena pojava?; Hoće li EU postati neoliberalno bojište za resurs – čovjek?; Koja su konkretna rješenja na nacionalnoj i EU razini?; Zašto indeks korupcije u Hrvatskoj i na Zapadnom Balkanu raste s povećanim iseljavanjem i koje su druge posljedice iseljavanja?; Postoji li korelacija između iseljavanja s prostora EU periferije i porasta ilegalnih migracija?; Zašto predlažemo parcijalni rad na daljinu u javnom sektoru kao ključnu demografsku mjeru za oživljavanje Hrvatske i EU periferije?; i na koncu autor analizira – Mogu li inovativni pristupi digitalne demografije revolucionirati naše spoznaje o migracijama i predvidjeti ih?