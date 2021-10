Predstavljanje dvojezične knjige Dušana Kalogjere u Matici

Pozdravne riječi i osvrt na knjigu kazat će ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Mijo Marić, prof.. Knjigu će predstaviti povjesničar dr. sc. Ivan Hrstić iz zagrebačkoga Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar; rukovoditeljica Informacijskog odjela za iseljeništvo HMI-ja Mirjana Ana Maria Piskulić i autor Dušan Kalogjera

Hrvatska matica iseljenika poziva na predstavljanje knjige NA PUTU BEZ POVRATKA / ON THE ROAD OF NO RETURN Dušana Kalogjere koje će se održati u četvrtak, 14. listopada u 13 sati u HMI-ju.

Pozdravne riječi i osvrt na knjigu kazat će ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Mijo Marić, prof.. Knjigu će predstaviti povjesničar dr. sc. Ivan Hrstić iz zagrebačkoga Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar; rukovoditeljica Informacijskog odjela za iseljeništvo HMI-ja Mirjana Ana Maria Piskulić i autor Dušan Kalogjera. Prigodni glazbeni program: Roko Radovan, tenor. Voditeljica promocije: Vesna Kukavica.

Spomen-knjiga, na hrvatskome i engleskome jeziku, o Hrvatskom klubu „Dalmacija-Sydney”, fascinantnog opsega od 920 stranica velikog enciklopedijskog formata, donosi bogatu arhivsku građu s nizom izvornih dokumenata o doprinosu ove istaknute iseljeničke društvene i kulturne organizacije, kako domicilnoj zajednici u Australiji tako i domovini Hrvatskoj. Utemeljitelji Kluba bili su većinom porijeklom iz Blata na Korčuli. Klub je punih 55 godina, dijeleći sudbinu svoga naroda, redovito organizirao manifestacije, šireći poslovna prijateljstva i kulturne veze s gostoljubivim australskim domaćinima. Divot – izdanje u slici i riječi, zahvaljujući kreativnom Kalogjerinom autorskom timu, kao i pouzdanom savjetniku ovog nakladničkog projekta Ivanu Gavraniću Sinaku obrađuje mnogo više od obične spomen – knjige iseljeničkog društva, rekonstruirajući migrantsku mrežu zavičajne dalmatinske sredine juga Hrvatske i Australije čiji je ljudski lanac trajno povezao ova dva udaljena svijeta.

Uz praćenje svih epidemioloških mjera, molimo da svoj dolazak potvrdite do srijede 13. listopada na e-mail: matica@matis.hr