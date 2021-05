Lipanjska konferencija Iseljeništvo i domovina u Mariji Bistrici

Međunarodna konferencija „Iseljeništvo i domovina “, od 10. do 11. lipnja 2021., u Mariji Bistrici, organizirana je kao nastavak 4. Hrvatskog iseljeničkog kongresa čiji program, zbog pandemije korona virusa, nije u potpunosti realiziran u studenome 2020. godine u Zagrebu

Međunarodna konferencija „Iseljeništvo i domovina “, od 10. do 11. lipnja 2021., u Mariji Bistrici, organizirana je kao nastavak 4. Hrvatskog iseljeničkog kongresa čiji program, zbog pandemije korona virusa, nije u potpunosti realiziran u studenome 2020. godine u Zagrebu. Konferencija se održava u Hotelu Kaj, Marija Bistrica, Zagrebačka ul. 42.

Konferencija zapoćinje uvodnim programom 9. lipnja, kulturnom večeri u Općinskoj knjižnici i čitaonici Marija Bistrica predstavljanjem publikacije „Hrvatska izvan domovine III“ i otvaranjem izložbe fotografija „Doseljavanje Hrvata s Janjeva u Kistanje“. Sudionike će na svečanom otvaranju pozdraviti : Josip Milički, načelnik Općine Marija Bistrica, dr. sc. Tomislav Markić, nacionalni ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, Željka Josić, dr. med., državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade RH, Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH i dr. sc. Marin Sopta, predsjednik Programsko-organizacijskog odbora konferencije.

Skup će problematizirati teme : SUVREMENI IZAZOVI – DEMOGRAFSKE I ISELJELJENIČKE TEME, IZAZOVI I PERSPEKTIVE HRVATSKOG ISELJENIŠTVA PREMA DOMOVINI, ZA-JEDNO.HR – HRVATSKI ISELJENICI KAO PROMOTORI HRVATSKE -panel i DEMOGRAFSKI IZAZOVI I HRVATSKO ISELJENIŠTVO U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI -paralelni program, POMOĆ HRVATSKIH KATOLIČKIH MISIJA POTRESOM POGOĐENIM PROSTORIMA (Zoom sesija), INSTITUCIONALNE PERSPEKTIVE, ILI INSTITUCIONALNI OKVIR I PERSPEKTIVE, 70 GODINA HRVATSKE MATICE ISELJENIKA, PANEL: ACAP and the Creation of One Croatia, PANEL: ECO HERITAGE TASK FORCE. Slijede i paralelni programi IMIN PANEL: EXPLORING THE CROATIAN DIASPORA THROUGH MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND PATHWAYS TO ENGAGEMENT -paralelni program, JEZIK, IDENTITET ZAJEDNICA, INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR I HRVATSKO ISELJENIŠTVO, KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE, PANEL G2: HRVATSKA KAO CROLLYWOOD, INDUSTRIJA ZABAVE, BAŠTINSKE TEME – ŽIVI IDENTITETI, POVIJESNE TEME, DIGITALNA TRANSFORMACIJA BAŠTINE, PANEL: HRVATSKI INFORMATIVNI CENTAR i BAŠTINA I MULTIKULTURALNOST.

Detaljni program https://www.zivazajednica.de/medunarodna-konferencija-iseljenistvo-i-domovina-10-11-lipnja-2021-marija-bistrica/