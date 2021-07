Završen folklorni seminar u Koljnofu

U plesnom seminaru sudjelovalo je osmero djece, od 3. do 8. razreda, pod vodstvom Ivana Mihovca Mikija, stručnoga voditelja i voditelja dječjega folklora

Četverodnevni plesni seminar u Koljnofu za mjesne osnovnoškolce završen je 26. srpnja. Kako je rekla učiteljica Andrea Egrešić, od petka do ponedjeljka sudjelovalo je osmero djece, od 3. do 8. razreda, pod vodstvom Ivana Mihovca Mikija, stručnoga voditelja i voditelja dječjega folklora. Mali plesači uvježbali su koljnofske korake, ali i upoznali se i s drugim plesovima iz raznih djelova Hrvatske. Probe su održane od 9 do 12 sati i popodne od 15 do 18 sati. Seminar je financiralo Koljnofsko hrvatsko društvo, a organizatori su bili Andrea Egrešić i donačelnik sela Geza Völgyi.

Prošlo ljeto u Koljnofu nije bilo ni tamburaškoga ni plesnoga kampa, a predlani je priređeno ljetno folklorno okupljanje za odrasle i za mališane sa svečanim zatvaranjem na Glavnom trgu. Prijevod: dšš

(Tiho/Hrvatski glasnik/MCC Foto: Andrea Egrešićvoditelja )