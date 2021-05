Webinar o Meštroviću u Chicagu

Predstavnici mnogih hrvatskih društava koja djeluju u Americi prisustvovali su ovome video okupljanju (putem Zooma) i saslušali razloge pokrenutog pitanja gradskih vlasti o uklanjanju remek- djela kojeg je Ivan Meštrović darovao Chicagu

U srijedu, 11. svibnja održan je webinar hrvatskih i američkih akademskih znanstvenika u organizaciji Hrvatskog veleposlanstva iz Washingtona DC i pod predsjedanjem veleposlanika Pjera Šimunovića.

Na panelu su sudjelovali: Erika Doss, PhD. Professor of University of Notre Dame, Indiana; Katrina Phillips, PhD., enrolled member of the Red Cliff Band of Lake Superior Ojibwe, Professor of American Indian History, Macalester College, Saint Paul, MN; Rose Miron, PhD, Director of the D’Arcy McNickle Center for American Indian and Indigenous Studies, Newberry Library, Chicago, IL; Maria Dugandžić-Pašić, author of ‘Croatians of Chicagoland’, Chicago; Barbara Vujanović, Senior Curator, Ivan Mestrović Museums – Mestrović Atelier, Zagreb, Croatia; Dalibor Prančević, PhD, Assistant Professor, Department of History of Art, Faculty of Philosophy, University of Split, Split, Croatia; John David Mooney, artist and sculptor, the last student of Ivan Mestrovic, Artistic Director, John David Mooney Foundation, Chicago.

Predstavnici mnogih hrvatskih društava koja djeluju u Americi prisustvovali su ovome video okupljanju (putem Zooma) i saslušali razloge pokrenutog pitanja gradskih vlasti o uklanjanju remek- djela kojeg je Ivan Meštrović darovao Chicagu. Iako su ti razlozi pomalo blijedi ili nejasni mnogima koji ne bježe od povijesnih činjenica, već ih prihvaćaju kao dio tog vremena a danas i ponosa, svjesni su i činjenice da su se mnoge narodnosti doselile u ovu veliku zemlju i svojim marljivim radom, talentom i odlučnošću pridonijele njenoj izgradnji. Uočene mogućnosti su korištene, ali i priznanja i zahvale javno uručivane.

Trajanje webinara bilo je oko sat i pol vremena i, dulje od predviđenoga. Sudionici svih tih zbivanja i opisa ovog glasovitog kipara, slikara, arhitekta, književnika i profesora bili su pripremljeni da predstave čovjeka koji je iz Vrpolja u Slavoniji, preko Otavica u Dalmaciji (odakle potječe) krenuo u svijet željan naobrazbe, rada i dokaza svog talenta, pokazavši marljivost i odanosti narodu zemalja u kojima je radio i živio, i hrvatskom narodu iz kojeg je potekao. Njegov plodonosni rad prepoznatljiv je u domovini i svijetu. Teško je razlučiti, iako se samo jedan glas usprotivio „Indijancu na konju“ (još poznati pod imenom „Strijelac“). Ostat će upamćen riječi nekadašnjeg Meštrovićevog studenta, a danas uglednog kipara iz Chicaga Johna D. Mooneyja koji je ustvrdio da se riječi ili uradak umjetnika mogu ponekad različito protumačiti i iskriviti umjetnikovu poruku.

Stotinjak slušatelja i gledatelja iznenadili su se kad je završne riječi izgovorio veleposlanik Pjer Šimunović, u znak zahvale gostima-predavačima i svim prisutnima, te izrazio zadovoljstvo da je Meštrović predstavljen kao plodonosni umjetnik i velikan umjetničkog života. „ Sada sve ostaje na gradskom vijeću da donese odluku“, kazao je veleposlanik. Te riječi označile su kraj ove zanimljive intelektualne rasprave. ( https://mojahrvatska.vecernji.hr/)

Tekst : Franjo Bertović