Vrata u unutrašnjost Vedrana Kopljara

Nacionalni muzej moderne umjetnosti od 4. do 28. svibnja u Galeriji Josip Račić predstavlja izložbu (wish i was there) 2 konceptualnog umjetnika, slikara i performera Vedrana Kopljara, koji živi i radi u Antwerpenu. To je prvo samostalno predstavljanje u Hrvatskoj umjetnika rođenog 1991. u Slavonskom Brodu, koji od djetinjstva živi u Belgiji.

Koncepciju izložbe nekadašnjeg studenta, a danas predavača na Kraljevskoj akademiji likovnih umjetnosti u Antwerpenu potpisuje kustosica Valerie Verhack. Postav će prezentirati deset radova iz istoimenog umjetnikovog ciklusa kojeg stvara od 2020., a riječ je o slikama (uljima na drvu / uljima na platnu) koje se približavaju apstrakciji inspiriranoj znanstveno-fantastičnim televizijskim serijama, filmovima i knjigama.

Izložba se direktno poziva na umjetnikov raniji rad: InnerSpace Portal (wish i was there), slika koju je Kopljar naslikao 2018. godine, ujedno je i prvi rad u ciklusu InnerSpacePortals. U predgovoru kataloga izložbe Valerie Verhack piše – “Kopljar je 2018. godine izradio seriju radova koja prikazuje unutarnje organske šupljine i ra¬zličite slojeve ljudskog tkiva, svaki od kojih je izveden u drugoj nijansi. Radi se o seriji slika InnerSpacePaintings (2018.) koje metaforički oblikuju prostore duboko unutar ljudskog tijela u kojima su sadržane emocije i misli. InnerSpacePaintings su, između ostalog, nadahnute iskustvom sisanja palca kod odraslih koji traže sigurnost i toplinu prvih emocija dok su se kao bebe nalazili u majčinoj utrobi. Kopljar je 2019. promijenio naziv ove serije u InnerSpacePortals, čime se referira na prolazak kao neizostavni dio ovih radova; oni predstavljaju nači¬ne prodiranja u unutarnje emocije i misli.”

Vedran Kopljar 2019. osnovao je Komunikacijski centar Plank (Plank Communication Centre; PCC), smješten od 2021. u belgijskom muzeju M Leuven, u kojem istražuje granice komunikacije.

Tekst i slike: Nacionalni muzej moderne umjetnosti