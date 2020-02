Virtualna šetnja podmorskim arheološkim nalazištem

Nova soba arheološkog konavoskog muzeja BLUEMED svakog posjetitelja za tren vodi do jednog od najbogatijih podvodnih nalazišta u Hrvatskoj

Arheološki muzej u Konavlima, otvoren prije 3 godine, dobio je novu atrakciju – virtualno uranjanje u bogato podvodno arheološko nalazište podmorja Cavtata. Projekt, u koji je uloženo više od pola milijuna, posjetiteljima daje jedinstvenu priliku vidjeti sve ono što je stoljećima bilo sakriveno, ali i otkriti brojne tajne arheologije.

Tu se, znači radi o nalazištu amfora koje su putovale iz sjeverne Afrike u 5.stoljeću, prenosile su ulje, svratile su do Grčke i nažalost su, ili na našu sreću, završile u podmorju Cavtata. Cijeli brodolom se nalazi ispod , procjenjeno je da je oko nekih 1200 amfora rekla je Jelena Beželj, voditeljica Odjela za arheologiju i spomeničku baštinu.

Kako bi zavirili na to nalazište amfora na dubini od 25 metara ispred Cavtata, dovoljne su naočale za virtualnu stvarnost. Dakle, postavimo ih, uzmemo joystisk, i kreće naše putovanje.

Nakon pregleda dubina ispred Cavtata, svaki posjetitelj može obići još 6 lokaliteta u Grčkoj, Italiji ili Cipru. Konavoski arheološki muzej otvoren je prije 3 godine, kako bi na jednom mjestu okupio sve blago konavoske povijesti, koja se tek nedavno počela proučavati, a čiji počeci sežu još u 3. stoljeće prije Krista.

Još za vrijeme željeznog doba bile jedno od glavnih uporišta Ardejaca, koji su vladali na ovom području, znači jednog Ilirskoga plemena. Dakle, u tome razdoblju imamo nalaze sa Sokola koji nam potvrđuju značajnu trgovnu koja se odvija prema unutrašnjosti rekao je povjesničar Marko Vodopija.

Arheološki muzej stalno dobiva nove eksponate. Turisti polako otkrivaju muzej u Franjevačkom samostanu, čiji je najveći problem udaljenost od tradicionalnih konavoskih centara.

Što se tiče turista, to su većinom u ljetnom razdoblju, ljeto – proljeće, i to su; malo smo dislocirani od ostatka naših muzeja, tako da većinom što se tiče turista to su neki biciklisti, ili ljudi koji šetaju okolo rekla je Jelena Beželj, voditeljica Odjela za arheologiju i spomeničku baštinu.

Ipak, tko se jednom prošeta među eksponatima – i stvarnim i virtualnim- brzo se i vrati. Doznajte više https://www.dulist.hr/u-centru-blumed-zavirite-u-virtualno-podmorje-cavtata/632928/#&gid=null&pid=1