Video tribina – Prilog suvremenoj povijesti Hrvata u Vojvodini

Putem platforme Facebook live održala se u Matici 7. svibnja, s početkom u 17. sati, video tribina posvećena progonu hrvatskog stanovništva u Vojvodini početkom 90-ih godina 20. st.

Gost tribine bio je Zlatko Pinter. Zlatko Pinter rođen je 23. kolovoza 1954. u Zemunu. Odrastao je u selu Plavna nedaleko Vukovara (općina Bač), Bačka, Vojvodina, gdje je završio osnovnu školu. Srednje obrazovanje stječe u Bačkoj Palanci, a potom se po povratku iz vojske zapošljava u Novom Sadu, gdje uz rad studira na višoj ekonomsko – komercijalnoj školi koju završava 1983. godine. Poslije smrti oca 1981. vraća se u Plavnu, gdje živi do kraja kolovoza 1991., kada zbog prijetnji srpskih ekstremista s obitelji napušta svoju kuću i trajno iseljava u Hrvatsku.

Utemeljitelj je Zajednice izbjeglih i prognanih Hrvata iz Vojvodine čija je osnivačka skupština održana 28. prosinca 1991. u Zagrebu. Od jeseni 1991. angažiran je u obrani RH kao dragovoljac, gdje provodi cijeli rat i ostaje u statusu profesionalnog časnika sve do umirovljenja 2007.godine.

Dio zapisa i dokumenata što ih je prikupio poslužilo je kao dokazni materijal za podizanje optužnice Vojislava Šešelja u Den Haagu 2002. godine. Posljednjih nekoliko godina surađuje s Hrvatskim memorijalno – dokumentacijskim centrom Domovinskog rata, kojem je predao najveći dio prikupljenog gradiva (pisani materijal, dokumenti i izjave svjedoka i očevidaca događaja u Srbiji 1980–ih i početkom 1990–ih godina).

Autor je dvije knjige koje tematski predstavljaju cjelinu: “Krvavi tragovi velikosrpske ideologije na kraju XX. stoljeća” i “Hrvati iz Srijema, Banata i Bačke u vrtlogu devedesetih – Progon i etničko čišćenje 1991. – 1995.”, a njima se pridružuje i treća knjiga “Progoni stradanje Hrvata u Vojvodini tijekom Domovinskog rata (prilog kronologiji srbijanskog terora nad Hrvatima u istočnom Srijemu, Banatu i Bačkoj od 1986. do 1995.)” s kronologijom terora i progona Hrvata u Vojvodini 1986. – 1995. godina.

Tribinu je vodio naš vrsni poznavatelj hrvatske manjinske problematike prof. Đuro Vidmarović.

Tekst: Marin Knezović